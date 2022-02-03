Amies dans la vie et chercheuses à l’université d’Aarhus, au Danemark, Isabel Álvarez-Martos et Deby Fapyane ont passé beaucoup de temps ensemble, y compris à faire des courses.

Ces deux scientifiques avaient tendance à faire plus attention aux ingrédients entrant dans la composition des produits que la plupart des autres clients.

Isabel, originaire d’Espagne, et Deby, d’Indonésie, ont été frappées par la quantité de plastique qu’elles rencontraient partout. C’est notamment le cas du dentifrice, qui contient souvent du polyéthylène, le même matériau utilisé pour fabriquer des sacs en plastique.

« Chaque fois que vous vous lavez les dents, vous rejetez des microplastiques dans l’environnement marin », explique Isabel. « Il nous a semblé un peu ironique que nous utilisions autant de plastique, en particulier lorsque nous achetons des produits biologiques. Nous visons un mode de vie plus durable et plus naturel, mais nous finissons par utiliser plus de plastique. C’est ce qui nous a incitées à trouver cette solution. »

L’idée était de mettre au point un matériau en biocellulose pour remplacer le plastique. Il fallait qu’il soit biodégradable, ne nécessite pas l’abattage d’arbres et ne soit pas directement nuisible à l’environnement.

Deby, spécialiste des nanosciences ayant une formation en pharmacie, et Isabel, chimiste, ont transformé leurs appartements respectifs en laboratoires de fortune.

« Nous avons littéralement commencé dans nos salons », explique Isabel. « À cette époque, ces pièces étaient remplies de récipients et d’équipements. »

Elles ont mis au point un système dans lequel des bactéries particulières créaient une sorte de cellulose pouvant remplacer le plastique dans des produits comme le dentifrice et les lotions, dans des revêtements imperméables, et même dans les tissus.