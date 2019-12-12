En Finlande, les balles d’avoines servent souvent d’aliment pour les rennes. Cependant, même en Finlande, il n’y a pas assez de rennes pour consommer tous les résidus de balles d’avoine qui sortent des moulins de Fazer, le chef de file du marché nordique de la boulangerie et de la confiserie. L’entreprise a donc imaginé une nouvelle façon de les utiliser : les transformer en un substitut du sucre, le xylitol, qui permet de produire des bonbons plus sains.

C'est principalement au professeur finlandais Kauko Mäkinen que l'on doit la découverte des bienfaits du xylitol, produit de substitution naturel et plus sain que le sucre. Reconnu comme le père du xylitol, Kauko Mäkinen a mené une série d’études sur le sujet à l’université de Turku en Finlande dans les années 1970. Dans l’étude de Turku sur le sucre, Kauko Mäkinen et ses collègues ont montré que le xylitol avait nettement réduit la plaque dentaire et les caries par rapport à du sucre ordinaire, qui a l’effet inverse.

Auvo Kaikkonen, spécialiste principal des sciences de la vie à la Banque européenne d’investissement (BEI), qui fréquentait alors l’école de médecine de Turku, se rappelle très bien cette étude. « Cette étude a fait l'effet d'une bombe à l'époque », affirme-t-il.

Plus tard, lorsque Auvo Kaikkonen est allé aux États-Unis pour ses études de troisième cycle, il a constaté que le xylitol était partout, notamment dans les chewing-gums. « Puis, un phénomène étrange s’est produit. Certains concurrents ont commencé à répandre des rumeurs sur de possibles effets négatifs sur la santé et, pratiquement du jour au lendemain, les produits ont disparu des rayons des magasins », se rappelle-t-il. « Il a fallu beaucoup de temps pour démentir les rumeurs et redorer le blason du xylitol. »

Un marché des substituts naturels du sucre en pleine croissance

Mais le xylitol a bel et bien retrouvé ses lettres de noblesse. Le marché des édulcorants intenses à teneur nulle ou faible en calories, qui repose sur les préoccupations relatives à l’obésité, au diabète et aux maladies cardiaques, a atteint presque 2,4 milliards d’USD en 2017. Ce marché comprend les édulcorants artificiels ou de synthèse, comme l’aspartame et la saccharine, mais aussi les édulcorants naturels dérivés de la stévia, plante originaire d’Amérique du Sud, du fruit du moine, originaire d’Asie, et du xylitol. Auvo Kaikkonen, dont le bonbon Fazer préféré est une friandise à la réglisse salée appelée Salmiakki, constate que la demande d’édulcorants naturels comme le xylitol devrait augmenter rapidement au cours des prochaines années.

Jusqu'à présent, de façon surprenante, le xylitol a été majoritairement produit à partir de pulpe de bois et de maïs. Présent dans le secteur de la minoterie depuis près de 50 ans, Fazer moud de l’avoine depuis 2013. Même si, à l’origine, l’avoine était moulue pour en faire du pain, elle est de plus en plus considérée comme un superaliment et utilisée également à de nombreuses autres fins, selon Ulrika Romantschuk, vice-présidente exécutive du groupe Fazer, chargée de la communication et de la marque. « Il existe tellement de façons d’utiliser l’avoine. Nous fabriquons désormais de la crème glacée à partir d’avoine et même un bloc d’avoine que l’on peut utiliser comme substitut de fromage », affirme-t-elle. « Nous allons doubler nos capacités de meunerie d’avoine pour faire face à l’ensemble de la demande. »

Les balles d’avoine – c’est-à-dire l’enveloppe des grains – sont l’un des sous-produits de cette céréale. Elles sont souvent utilisées comme aliment pour les animaux, mais seuls les chevaux et les rennes peuvent les digérer. Par conséquent, la plupart d’entre elles sont à l’heure actuelle brûlées comme biomasse pour la production d’énergie.

Fazer a désormais conçu un processus innovant destiné à produire du xylitol à partir des résidus de balles d’avoine, qui se révèlent riches en xylose, sucre à partir duquel peut être extrait le xylitol. La BEI a signé avec Fazer un accord de prêt de 40 millions d’EUR pour financer la construction d’une nouvelle usine de production de xylitol et d’autres activités de recherche-développement et innovation dans les années à venir.

Le professeur Kauko Mäkinen, le père du xylitol, était présent lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’usine. Il a déclaré que le xylitol était finlandais au même titre que le compositeur Jean Sibelius et le fait d’aller au sauna. Il s’est donc réjoui de voir la production de xylitol revenir en Finlande.

Lasse Tourunen, chargé de prêts à la BEI dont la confiserie Fazer préférée est le chocolat au lait Fazer Blue, indique que, grâce à ce nouveau processus innovant, Fazer passera du statut d’importateur à celui de fournisseur de xylitol. L’entreprise prévoit d’être en mesure de produire environ 4 000 tonnes de xylitol à partir d’environ 20 000 tonnes de balles d’avoine par an, soit bien plus qu’elle n’en a besoin pour ses propres produits. Il restera encore des tas de balles d’avoine pour Rudolphe et les autres rennes du Père Noël, mais Fazer sera aussi en mesure de commencer à approvisionner d’autres entreprises en xylitol pour fabriquer différents produits comme du dentifrice, des bains de bouche et même du sirop pour la toux.

Aussi finlandais que le Père Noël

Fazer est désormais devenu tout aussi finlandais que le xylitol et le Père Noël (et probablement tout autant que Jean Sibelius et le sauna). Pendant des décennies, ses confiseries – Tutti Frutti, Dumle et Geisha – ont été parmi les préférées des habitants des pays nordiques. Là-bas, pas question de fêter Noël sans les confiseries Fazer.

Pourtant, le géant de l’alimentaire ne se repose pas sur ses lauriers, mais continue d’innover. La croissance de Fazer est de plus en plus tirée par des produits conçus pour des personnes qui se soucient de l’environnement et recherchent des substituts alimentaires. L’offre de confiseries et chocolats traditionnels à base de sucre est complétée par des nouveautés au rayon de la boulangerie et des pains artisanaux, ainsi que par un nombre croissant de produits à base de plantes et d’avoine.

« Pouvoir manger des bonbons qui sont bons pour les dents est un rêve devenu réalité », affirme Auvo Kaikkonen.

Alors, ce Noël, mettez un peu de xylitol au pied du sapin.