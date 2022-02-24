Samuel Wunsch veut faire tomber les barrières entre les personnes valides et handicapées. Il considère que c’est sa vocation.

« Je veux aider les personnes valides à faire tomber leurs barrières mentales. J’aimerais qu’elles remarquent les compétences des personnes handicapées. Mais aussi que les étudiantes et les étudiants apprennent que, dans la vie, rien ne doit être tenu pour acquis. »

Samuel, qui présente des handicaps mentaux, d’apprentissage et physiques, est un spécialiste de l’éducation à l’université de Kiel, une ville portuaire dans le nord de l’Allemagne. Il a pour mission de montrer aux étudiants à quoi ressemble la vie des personnes handicapées et de participer à la vie du campus pour le bien de la communauté étudiante, du corps enseignant et du personnel.

Sa présence a été rendue possible grâce à l’Institute for Inclusive Education (Institut pour l’éducation inclusive), qui a pour mission de combler le fossé sociétal entre les personnes handicapées et les personnes valides. « On observe encore une ségrégation systématique ici en Allemagne : c’est un problème relativement majeur dans notre société », affirme Annika Hase, de l’Institute for Inclusive Education.

Créé en 2013, le programme a été imaginé par Jan Wulf-Schnabel, un entrepreneur allemand et ancien professeur de gestion sociale. Jan a « voulu jeter des ponts pour décloisonner le monde des personnes dites en situation de handicap mental et celui de la communauté élitiste du secteur de l’enseignement supérieur », explique Annika, qui organise la mise en place du programme de certification dans de nouveaux sites.