« Le principal objectif d’Oradea est de devenir une ville plus connectée, plus compétitive et plus intelligente, dotée d’un système éducatif et de services publics performants et d’un tourisme de qualité », a encore expliqué Nadia Has. Depuis 2008, la BEI soutient la ville dans la concrétisation de ces objectifs.

L'aménagement urbain au service des habitants et des entreprises en Roumanie

Depuis 2015, la Banque a accordé des prêts en faveur de la ville d’Oradea pour un montant total de 57,6 millions d’EUR, à l'appui des infrastructures de transport et de l'aménagement urbain. Les projets financés concernent notamment l’amélioration des routes et des équipements locaux dans le but d'accroître l’attrait touristique de la ville et la qualité de vie offerte à sa population. La modernisation de l’infrastructure urbaine d’Oradea apportera des bénéfices non négligeables sur le plan socio-économique aux habitants et aux entreprises de la ville et des alentours.

Oradea a connu une hausse moyenne de 17 % de son nombre de visiteurs par an depuis 2015. « La Banque a financé d’importantes voies de communication dans la ville ainsi qu’un jardin public et un parc aquatique, aménagements qui ont conduit à l’essor du tourisme », a expliqué Nadia Has. En 2017, la ville a accueilli plus de 225 000 touristes. « La plupart sont roumains », a précisé Mihai Jurcă, responsable municipal chargé de la promotion de la ville, « mais petit à petit les touristes allemands, italiens et autrichiens redécouvrent notre ville. »

Le parc aquatique a rencontré un immense succès. Dans l'année qui a suivi son ouverture, il a attiré plus de 300 000 visiteurs.