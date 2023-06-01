Les gobelets de Newcy s’adaptent à tous les types de distributeurs automatiques ou de fontaines à eau, et peuvent contenir des liquides aussi bien chauds que froids. Selon Caroline Bettan, chaque gobelet a une espérance de vie d’au moins 12 ans et peut être facilement recyclé ensuite. Newcy a mis au point un procédé de lavage industriel exclusif afin de réduire la consommation d’eau (environ 7 centilitres par gobelet seulement) et de savon.

Sur la base de l’évaluation du cycle de vie, la société estime que son produit a jusqu’à présent remplacé 39 millions de gobelets jetables, évité l’émission de 567 tonnes de carbone et économisé 3 millions de litres d’eau. Newcy propose également des formations aux clients sur la gestion zéro déchet et d’autres sujets en lien avec la durabilité.

Newcy a remporté le deuxième prix de la catégorie générale de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui récompense les entreprises ayant un impact social, éthique ou environnemental.

Embauche de personnes en situation de handicap

Outre son impact sur l’environnement, la jeune pousse travaille également avec des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap. Toutes les deux semaines, ces employés récupèrent les gobelets usagés dans les bureaux et les nettoient dans les centres de lavage de Newcy. Ce service emploie actuellement 36 personnes en situation de handicap.

À l’heure actuelle, Newcy compte une centaine de clients en France, dont de grandes entreprises comme EDF, Orange, la SNCF et Vinci. Des agences gouvernementales et des établissements scolaires figurent également parmi leur clientèle.

La société propose un abonnement à ses services, ce qui l’a aidée à garder la tête hors de l’eau quand les bureaux se sont vidés lors de la pandémie de COVID-19. Les clients qui s’étaient abonnés avant la pandémie sont restés et Newcy a survécu à la pandémie sans avoir à réduire ses effectifs.

Néanmoins, les gobelets réutilisables de l’entreprise ne seront jamais aussi bon marché que des gobelets jetables. Caroline Bettan indique que le principal défi est d’encourager les clients potentiels à penser au-delà des coûts financiers et à songer à l’impact global, à savoir la réduction de leur empreinte carbone tout en créant des emplois.

« Les personnes qui nous contactent veulent opérer un changement, mais dans une grande entreprise, la chaîne de commandement est tellement grande qu’il faut convaincre beaucoup de monde. Et à chaque nouvelle crise, les gens font un pas en arrière en matière d’environnement. Il faut donc poursuivre nos efforts et tenter encore et encore de les convaincre. »

Ceux qui se sont laissé convaincre considèrent la solution de Newcy comme un investissement intéressant. Céline Obejero, responsable RSE Grand Ouest chez Orange, l’un des premiers clients de la jeune pousse, explique : « Pour se sentir partie prenante de notre transition énergétique et écologique, notre personnel doit en faire l’expérience au quotidien. »

« Avec ces gobelets, c’est tous les jours une partie intégrante de notre vie. »