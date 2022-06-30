Ces prochaines années, les déconsigneurs promettent de faire partie du paysage dans les pays de l’UE lorsque les directives sur les bouteilles en plastique à usage unique entreront en vigueur. Souvent installés à l’extérieur des supermarchés, ces machines permettent aux consommateurs de déposer leurs bouteilles en échange d’un avoir en magasin ou d’argent liquide.

« Au Portugal, on trouve de nombreux projets pilotes, et nous intervenons en tant que partenaires technologiques dans trois projets de grande envergure », déclare Ricardo. « En ce moment, le logiciel que nous avons développé tourne sur 50 machines. »

Une façon plus efficace d’acheter en vrac

Ce logiciel fournit des données sur les bouteilles reprises et sur l’argent ou les avoirs distribués, depuis le point de collecte en magasin jusqu’au système de valorisation de la municipalité.

The Loop développe également son propre système d’achat en vrac ; il comprendra des récipients « intelligents » utilisant des puces de communication en champ proche, qui permettent un suivi tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Les consommateurs achèteront leurs produits – qu’il s’agisse de céréales, de fruits à coque ou même de lessive – dans ces récipients, en payant une consigne, puis les rendront au magasin lorsqu’ils seront vides pour se faire rembourser, ce qui permettra d’économiser une énorme quantité d’emballages, du point d’expédition d’origine au point de vente.

Le système de suivi inclura des informations sur le nombre de fois où le récipient a été utilisé, l’heure à laquelle il a été rempli, le lot de produit spécifique concerné, ce qui facilitera les rappels éventuels, par exemple.

« Nous savons que les détaillants sont très fortement incités à éliminer les emballages à usage unique. Et les achats en vrac peuvent représenter une piste », précise Ricardo. « Mais c’est très compliqué et nous voulons offrir des solutions pour y parvenir. »

Book in Loop a été finaliste de l’édition 2018 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI afin de promouvoir des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. The Loop et ses autres programmes ont remporté de nombreux autres prix.

Ses fondateurs ne venaient pas des milieux d’affaires. Deux d’entre eux ont étudié le droit, l’un a fait des études approfondies d’astrophysique à Stanford, et Ricardo Morgado a une formation en génie biomédical. Il a quitté son emploi dans l’industrie pharmaceutique pour rejoindre The Loop lorsque l’activité de l’entreprise se limitait encore à Book in Loop.

« Je me souviens d’avoir annoncé à mes parents, à l’époque, que je quittais l’industrie pharmaceutique pour vendre des livres d’occasion et cette décision les a complètement déconcertés », confie-t-il. « Mais c’était la meilleure décision de ma vie. J’avais alors eu l’intuition que notre activité ne se limiterait pas aux livres. »