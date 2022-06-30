Portugal : The Loop facilite l’accès à l’économie circulaire pour promouvoir le commerce durable
The Loop, une start-up portugaise, a démarré sur une idée simple : aider les familles du pays à économiser de l’argent en créant un système de rachat et de revente de manuels scolaires. Book in Loop, lancée en 2016, permet de vendre des manuels d’occasion et d’en acheter à prix réduit.
Le projet suivant fut BabyLoop – qui aidait les familles à faire des économies grâce à un système de rachat, de remise en état et de revente d’objets (sièges auto et poussettes, par exemple).
Depuis lors, The Loop a beaucoup évolué : il s’agit maintenant d’une entreprise de plus de 100 personnes qui occupe un bâtiment dans le centre de Coimbra. Société axée sur les technologies vertes et laboratoire d’idées tout à la fois, elle produit à la pelle des idées et des concepts, tout autant que des logiciels et du matériel informatique. Mais sous toutes ces facettes, elle vise le même objectif implicite qu’illustre le nom « The Loop » : instaurer une économie véritablement circulaire où les objets soient utilisés et réutilisés, et pas seulement consommés puis jetés.
À partir de 2021, l’entreprise a lancé une stratégie de « circularité à la demande », en revendant le savoir-faire qu’elle avait développé dans le contexte de ses deux premiers projets.
« Nous disposions d’un cadre de services logiciels et logistiques dédiés à la remise en état de produits, ainsi que de capacités d’analyse », explique l’un des fondateurs, Ricardo Morgado. « Nous avons donc décidé de les fournir en tant que service – permettant ainsi à d’autres entreprises de contribuer à l’économie circulaire. »
Revendre et réutiliser des produits
The Loop a baptisé ce service LoopOS. Elle vend un progiciel et une plateforme personnalisables et s’adresse à des sociétés qui veulent racheter des produits d’occasion à leurs clients, puis les revendre. Un abonnement donne accès à ce service.
La start-up s’est inspirée de l’exemple de Levis, une entreprise qui a adopté cette approche. secondhand.levi.com rachète des vêtements Levi’s usagés, les remet en état, puis les revend. L’offre de The Loop comprend la possibilité d’utiliser ses locaux pour remettre à neuf les produits, en fonction de leur nature.
Ce volet est devenu un élément central de la stratégie commerciale de The Loop, mais ce n’est pas le seul.
« Placer la technologie au service de l’économie circulaire, voilà en substance ce que nous faisons maintenant », poursuit Ricardo. « Mais nous coopérons également avec d’autres entreprises sur d’autres technologies, allant des déconsigneurs à un nouveau système cherchant à rendre les achats en vrac plus faciles et plus intelligents. »
Ces prochaines années, les déconsigneurs promettent de faire partie du paysage dans les pays de l’UE lorsque les directives sur les bouteilles en plastique à usage unique entreront en vigueur. Souvent installés à l’extérieur des supermarchés, ces machines permettent aux consommateurs de déposer leurs bouteilles en échange d’un avoir en magasin ou d’argent liquide.
« Au Portugal, on trouve de nombreux projets pilotes, et nous intervenons en tant que partenaires technologiques dans trois projets de grande envergure », déclare Ricardo. « En ce moment, le logiciel que nous avons développé tourne sur 50 machines. »
Une façon plus efficace d’acheter en vrac
Ce logiciel fournit des données sur les bouteilles reprises et sur l’argent ou les avoirs distribués, depuis le point de collecte en magasin jusqu’au système de valorisation de la municipalité.
The Loop développe également son propre système d’achat en vrac ; il comprendra des récipients « intelligents » utilisant des puces de communication en champ proche, qui permettent un suivi tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Les consommateurs achèteront leurs produits – qu’il s’agisse de céréales, de fruits à coque ou même de lessive – dans ces récipients, en payant une consigne, puis les rendront au magasin lorsqu’ils seront vides pour se faire rembourser, ce qui permettra d’économiser une énorme quantité d’emballages, du point d’expédition d’origine au point de vente.
Le système de suivi inclura des informations sur le nombre de fois où le récipient a été utilisé, l’heure à laquelle il a été rempli, le lot de produit spécifique concerné, ce qui facilitera les rappels éventuels, par exemple.
« Nous savons que les détaillants sont très fortement incités à éliminer les emballages à usage unique. Et les achats en vrac peuvent représenter une piste », précise Ricardo. « Mais c’est très compliqué et nous voulons offrir des solutions pour y parvenir. »
Book in Loop a été finaliste de l’édition 2018 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI afin de promouvoir des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. The Loop et ses autres programmes ont remporté de nombreux autres prix.
Ses fondateurs ne venaient pas des milieux d’affaires. Deux d’entre eux ont étudié le droit, l’un a fait des études approfondies d’astrophysique à Stanford, et Ricardo Morgado a une formation en génie biomédical. Il a quitté son emploi dans l’industrie pharmaceutique pour rejoindre The Loop lorsque l’activité de l’entreprise se limitait encore à Book in Loop.
« Je me souviens d’avoir annoncé à mes parents, à l’époque, que je quittais l’industrie pharmaceutique pour vendre des livres d’occasion et cette décision les a complètement déconcertés », confie-t-il. « Mais c’était la meilleure décision de ma vie. J’avais alors eu l’intuition que notre activité ne se limiterait pas aux livres. »