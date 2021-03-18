© LIFEED LIFEED aide à faire le lien entre les compétences acquises en tant que parent ou comme aide à la personne et celles nécessaires sur le plan professionnel.

Demande de compétences non techniques

LIFEED a trouvé un écho auprès de nombreuses entreprises souhaitant développer les compétences non techniques de leurs équipes. Elle emploie environ 40 personnes et compte plus de 20 000 utilisateurs. Elle affirme que sa clientèle se renouvelle à 95 % chaque année. Parmi ses clients figurent la ville de Milan, où LIFEED est basée, Accenture, Crédit Agricole, la Poste italienne et Danone.

LIFEED a été l’un des finalistes de l’édition 2020 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour aider les entreprises à trouver de nouvelles solutions aux problèmes de société. LIFEED s’appuie sur un site web interactif présentant ses programmes, qui se déroulent généralement sur une période allant de six semaines à deux mois. Les utilisateurs répondent à des questions sur leur vie et LIFEED propose un programme adapté à leurs besoins, avec des exercices qui font le lien entre vie familiale et professionnelle.



L’entreprise a décidé de passer au numérique pour cibler un plus grand public et pour pénétrer dans le quotidien plus efficacement qu’en proposant un programme classique, un jour par semaine en présentiel, par exemple. Le modèle en ligne permet également à LIFEED de collecter des données qui peuvent être utilisées de manière plus large.

« Ma volonté est de changer la culture et les données sont un outil précieux pour y parvenir », affirme Riccarda.

Réponse face à la pandémie

L’entreprise a réagi à la pandémie de COVID-19 en créant un nouveau programme de formation pour aider les personnes à faire face à de nouvelles sources de tensions, comme le télétravail, la gestion de maladies graves et parfois le deuil.

Rossella Mandalà, qui travaille pour les ressources humaines d’une entreprise employant environ 200 personnes, venait de s’installer à Paris pour prendre un nouveau poste lorsque la pandémie a éclaté l’année dernière. Elle a participé à la gestion du programme LIFEED dans son entreprise et a suivi le cours de neuf semaines intitulé Transitions.

« La partie du cours que j’ai la plus appréciée a été la pratique de la réflexion guidée », explique-t-elle. « Pendant la pandémie, le contact humain m’a vraiment manqué. Comme tout le monde, j’ai travaillé devant un écran. Cette pratique de l’écriture m’a aidée à mettre les choses en perspective. »

Le programme offrait également un espace collectif où les employés qui suivaient le cours pouvaient partager leurs pensées, leurs inquiétudes et leurs préoccupations, brisant ainsi le sentiment d’isolement en cette période difficile.

Selon Riccarda, peu importe la transition ou les crises que nous vivons. Parfois, notre meilleur professeur est celui que nous voyons dans le miroir. « Nous appelons cela le Life-Based Learning, l'apprentissage fondé sur la vie. Et les connaissances sont très terre à terre », explique Riccarda.

« Nous répondons donc au plus grand problème des formations, à savoir la motivation des participants : ces derniers n’apprennent pas s’ils ne sont pas motivés. Mais si vous pouvez faire le lien entre ce que l’on vous enseigne et votre propre vie, alors soudain vous trouvez la motivation pour apprendre. »