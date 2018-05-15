Srbijanka Stojanović se souvient que lorsqu’elle a entamé sa carrière d’infirmière dans la troisième ville de Serbie, un projet ambitieux prévoyait la construction d’un nouvel hôpital ultramoderne à Niš. Les travaux ont même débuté en 1970, mais, après de nombreux retards, le projet a été mis en suspens pendant 30 ans environ.

Mais, au mois d’avril dernier, Mme Stojanović, aujourd’hui à la retraite, a été l’une des premières patientes admises à l’hôpital le plus moderne de Serbie, le nouvel établissement de soins de Niš, inauguré en décembre 2017. « Je suis venue aux urgences, où j’ai été accueillie par un médecin », explique-t-elle. « Ils se sont vraiment très bien occupés de moi. »