Il y a environ 15 ans, Hugo Furtado, doctorant à l’époque, a mis au point un outil grâce auquel les chirurgiens pouvaient « voir » un cathéter à l’intérieur du corps des patients et effectuer une chirurgie cardiaque sans leur ouvrir la poitrine. Cette technologie était une forme primitive de réalité augmentée.

« Cela m’a vraiment ouvert les yeux », explique Hugo, qui a poursuivi ses travaux de doctorat à Vienne et à Ljubljana. « Grâce à la réalité augmentée, un grand nombre de tâches deviennent beaucoup plus faciles. »

Une décennie plus tard, Hugo a commencé à chercher un moyen de combiner la réalité augmentée à une autre de ses passions : le son. Il a eu l’idée de créer une application appelée WaveOut, qui utilise la navigation audio spatiale sur un téléphone portable pour aider les personnes aveugles à se repérer dans leur environnement. La devise de l’application est : « Voir le monde avec vos oreilles. »

Moins de possibilités d’éducation et d’emploi s’offrent aux personnes aveugles et malvoyantes, qui rencontrent d’autres difficultés, comme une mobilité réduite et un risque accru de chute. Souvent, elles se sentent dépendantes et isolées.

À la fin de 2017, Hugo a construit un petit prototype de WaveOut qu’il a ensuite testé lors d’un événement au printemps suivant. Fin 2018, il a reçu un financement pour sa société autrichienne appelée Dreamwaves. En 2022, il a remporté le premier prix de l’entrepreneuriat social dans la catégorie générale du concours de l’innovation sociale de la BEI. « Remporter ce concours procure un sentiment fantastique », explique Hugo. « On sent vraiment que l’on reconnaît que nous sommes sur la bonne voie. C’est vraiment précieux de faire partie de ce réseau et de rencontrer ces personnes formidables. »