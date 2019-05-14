À Dublin, l’agrandissement du campus du Royal College of Surgeons in Ireland a été, pour Siobhan Murphy, comme un appel à retrouver sa terre natale.

Née à Cork, Siobhan s’était expatriée depuis dix ans, son dernier travail étant situé à Londres, dans le département des sciences d’une école secondaire du centre-ville. Lorsqu’elle a vu sur le site web du Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) que l’on recrutait un directeur des opérations, elle a sauté sur l'occasion. RCSI agrandissait son centre de simulations médicales dans un nouveau bâtiment financé par la Banque européenne d'investissement, la banque de l’UE. Siobhan, 31 ans, a été embauchée pour contribuer à l’ouverture du centre et le diriger.

« C’est un emploi rêvé et démarrer l’activité dans ce bâtiment fut une occasion exceptionnelle », s’exclame Siobhan. « RCSI propose d’excellents programmes et jouit d’une très bonne réputation ».

Un centre de formation médicale pour les futurs médecins en Irlande

La nouvelle installation, financée grâce à un prêt de 50 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement en 2016, abrite un centre de simulation de pointe qui permet aux médecins, aux techniciens et aux étudiants en médecine et en pharmacie d’apprendre à manipuler des machines sophistiquées et, même, de s’entraîner, dans un environnement sécurisé, aux soins pédiatriques et obstétriques sur des mannequins.

Siobhan est l’une des nombreuses personnes embauchées dans le cadre de l’agrandissement du Collège. Lorsqu’elle est arrivée il y a deux ans, le centre de simulation ne comptait que deux techniciens. « C’est un travail passionnant qui offre de fantastiques perspectives. Pas un jour ne ressemble à un autre », s’enthousiasme-t-elle. « C’est le prêt que nous avons obtenu qui a créé toutes ces possibilités. »

Le centre de simulation, qui a ouvert en juillet 2017, s’est vu décerner une distinction nationale, celle de meilleur laboratoire pédagogique d’Irlande. « Elle nous a imprimé un formidable élan », ajoute Siobhan. « Ce centre place la barre très haut, en matière de formation médicale en Irlande », poursuit-elle.

Le travail de Siobhan n’est que l’un des millions d’emplois créés grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement. D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe Banque européenne d’investissement au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du produit intérieur brut de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. En 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la Banque européenne d’investissement en 2017, et la création de 650 000 emplois supplémentaires.

Outre le nouveau centre de simulation, la Banque européenne d’investissement aide RCSI à agrandir et moderniser les installations d’enseignement qu’abritent les six bâtiments de son campus de St. Stephen’s Green. Le prêt soutiendra des laboratoires de recherche, des blocs opératoires factices, un auditorium de 500 places, des infrastructures sportives et des salles de conférences. Le projet englobe également l’agrandissement des installations de recherche et d'enseignement du bâtiment Smurfit de l’hôpital Beaumont, le principal hôpital universitaire du Collège.