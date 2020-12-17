Depuis plus de 20 ans que leur fille dormait dans un lit normal, Louise et Kees étaient réticents à l’adopter, estimant que Loes allait se sentir enfermée. Mais poussés par leur envie désespérée de faire évoluer les choses, ils ont décidé de faire l’essai.

La première nuit, Loes s’est installée dans son CloudCuddle, son auxiliaire de vie à ses côtés, en laissant l’une des fermetures éclair de la tente ouverte. « Loes s’est allongée dans le CloudCuddle sans rechigner », déclare Louise. « Elle a très bien dormi dès la première nuit. Elle n’est pas descendue de son lit ».

La deuxième nuit, l’essai a été reconduit en laissant Loes seule dans sa chambre et en fermant tous les côtés de la tente. « Loes a dormi comme un ange ! », raconte Louise. Six mois plus tard, la mère de famille s’émerveille encore du bouleversement qu’un objet aussi simple a eu sur leur vie de famille. « La nuit dernière, elle s’est couchée à 21h30 et s’est réveillée ce matin à 9h30. Pour nous, c’est une bénédiction ».

Une solution simple

C’est ce genre d’histoire qui inspire Lotte Leufkens, fondatrice de CloudCuddle, et le reste de son équipe. En 2014, Lotte était encore élève ingénieur à l’université technologique de Delft. Un enseignant avait alors lancé un défi aux étudiants : trouver une solution aux problèmes décrits par le père d’un enfant handicapé. Ce père de famille avait évoqué la difficulté qu’il rencontrait pour voyager avec son fils qui avait besoin d’un grand lit très lourd en forme de berceau pour se sentir en sécurité pendant la nuit. Pour dormir hors de chez eux, il lui fallait choisir un hébergement équipé d’un lit similaire ou en louer une version mobile, ce qui était très onéreux. Ces familles se trouvent très souvent contraintes de rester chez elles. Cette situation peut conduire à un épuisement, un divorce, un chômage et toutes sortes de pathologies mineures ou plus graves pour chaque personne concernée.

Lotte a relevé le défi et conçu le CloudCuddle ; cette enceinte de lit mobile, équipée de supports gonflables et de filets sur les côtés, se fixe aisément sur un lit standard d’une place.