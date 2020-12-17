Une jeune designer imagine une tente-lit gonflable pour que les enfants atteints de handicap se sentent en sécurité. Ce dispositif les aide, ainsi que leurs parents, à bien dormir
Au printemps 2020, Louise et Kees Oorschot étaient au bord de l’épuisement. Leur fille, Loes, âgée de 26 ans, est atteinte de handicap mental. Elle ne parle pas et souffre de déficience visuelle. Depuis des années, son sommeil est interrompu par des épisodes d’éveil, qui obligent Louise et Kees à se lever pour essayer de la reconduire dans son lit. La situation au sein de leur foyer situé à Wijk bij Duurstede aux Pays-Bas a empiré après une énième crise de Loes dont les nuits sont devenues encore plus agitées.
Un des soignants qui s’occupe régulièrement de Loes et soulage la famille avait entendu parler d’une tente-lit gonflable. Baptisée CloudCuddle, celle-ci se fixe sur un cadre de lit normal et crée un espace sécurisant, comparable à un nid, prêt à accueillir un enfant souffrant de handicap. Cet aménagement a également le mérite d’empêcher l’enfant de tomber du lit.
Depuis plus de 20 ans que leur fille dormait dans un lit normal, Louise et Kees étaient réticents à l’adopter, estimant que Loes allait se sentir enfermée. Mais poussés par leur envie désespérée de faire évoluer les choses, ils ont décidé de faire l’essai.
La première nuit, Loes s’est installée dans son CloudCuddle, son auxiliaire de vie à ses côtés, en laissant l’une des fermetures éclair de la tente ouverte. « Loes s’est allongée dans le CloudCuddle sans rechigner », déclare Louise. « Elle a très bien dormi dès la première nuit. Elle n’est pas descendue de son lit ».
La deuxième nuit, l’essai a été reconduit en laissant Loes seule dans sa chambre et en fermant tous les côtés de la tente. « Loes a dormi comme un ange ! », raconte Louise. Six mois plus tard, la mère de famille s’émerveille encore du bouleversement qu’un objet aussi simple a eu sur leur vie de famille. « La nuit dernière, elle s’est couchée à 21h30 et s’est réveillée ce matin à 9h30. Pour nous, c’est une bénédiction ».
Une solution simple
C’est ce genre d’histoire qui inspire Lotte Leufkens, fondatrice de CloudCuddle, et le reste de son équipe. En 2014, Lotte était encore élève ingénieur à l’université technologique de Delft. Un enseignant avait alors lancé un défi aux étudiants : trouver une solution aux problèmes décrits par le père d’un enfant handicapé. Ce père de famille avait évoqué la difficulté qu’il rencontrait pour voyager avec son fils qui avait besoin d’un grand lit très lourd en forme de berceau pour se sentir en sécurité pendant la nuit. Pour dormir hors de chez eux, il lui fallait choisir un hébergement équipé d’un lit similaire ou en louer une version mobile, ce qui était très onéreux. Ces familles se trouvent très souvent contraintes de rester chez elles. Cette situation peut conduire à un épuisement, un divorce, un chômage et toutes sortes de pathologies mineures ou plus graves pour chaque personne concernée.
Lotte a relevé le défi et conçu le CloudCuddle ; cette enceinte de lit mobile, équipée de supports gonflables et de filets sur les côtés, se fixe aisément sur un lit standard d’une place.
Son diplôme en poche, elle décide de jouer les entrepreneurs pour concrétiser son idée. Elle a en effet mesuré que la demande pour un dispositif de la sorte pouvait être considérable et d’ampleur mondiale. Selon ses calculs, une centaine de millions d’enfants atteints de handicaps pourraient profiter du sentiment de sécurité qu’offre le CloudCuddle et de ses atouts en termes psychologiques.
Liberté, apaisement des tensions et sommeil de meilleure qualité
En 2016, sa société était née. Les premiers modèles ont été mis sur le marché l’année suivante. Le dispositif a reçu la marque CE en tant que dispositif médical de classe I. En plus d’être mobile, le CloudCuddle affiche un prix bien moins élevé qu’un berceau en bois ordinaire pour enfants handicapés.
À ce jour, quelque 1 500 familles ont profité du CloudCuddle, à la location ou à la vente, indique Lotte, principalement aux Pays Bas et en Belgique. Selon elle, l’entreprise devrait réussir à en vendre 350 unités en 2021. Elle est à la recherche d’investisseurs pour l’aider à élargir les ventes à d’autres pays d’Europe, comme l’Allemagne et la France.
La petite entreprise a participé en 2020 au concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut de la Banque européenne d’investissement, destiné à promouvoir des réponses empreintes de créativité à des problèmes de société. CloudCuddle a été l’un des 15 finalistes sélectionnés sur un excellent groupe de 216 candidats venus de 31 pays. L’entreprise a été conviée à suivre le programme de l’INSEAD consacré à l’entrepreneuriat social. Le concours de l’innovation sociale récompense et appuie les meilleurs entrepreneurs sociaux d’Europe, par la promotion et la distinction d’idées innovantes qui ont un impact social, éthique ou environnemental.
Aux yeux de Lotte, l’un des aspects les plus positifs de son travail, c’est de savoir que son invention vient en aide à des personnes. « C’est formidable d’entendre comment notre produit réussit à faire la différence. Ses trois éléments essentiels sont la liberté, l’apaisement des tensions et un sommeil de meilleure qualité pour tous. Et donc, le retentissement sur autant de vies humaines est incroyable », dit-elle.
Parmi celles-ci... Louise Ooscholt, intarissable dès qu’il s’agit d’évoquer cet impact. « Si seulement nous avions pu profiter d’un tel produit depuis 20 ans », dit-elle. « Nous avons traversé tellement de nuits sans sommeil. Et pour Loes aussi. Aujourd’hui, le Cuddle est un peu comme son cocon nocturne – elle s’y sent réconfortée, et nous aussi ».