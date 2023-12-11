Nous sommes en mai 1985.

Les diplomates américains et soviétiques travaillent toute la nuit pour organiser une rencontre entre le président Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, qui vient d’être nommé à la tête du parti communiste de l’URSS.

Après des décennies de guerre froide, l’avenir s’annonce un peu plus léger.

Wham devient le premier groupe occidental à se produire en Chine. Aux États-Unis, la première phrase de la chanson en tête des charts est « Hey, hey, hey, hey », le titre « Don’t you (forget about me) » de Simple Minds étant propulsé au sommet grâce à un film à succès abordant un thème très profond, à savoir l’envoi en retenue de cinq lycéens.

L’affiche des « Goonies » se retrouve partout aussi. La Norvège gagne l’Eurovision grâce au groupe Bobbysocks. Quant à Sidney Sheldon et Danielle Steele, ils trustent les premières places du classement des meilleures ventes du New York Times.

Le 16 mai, Michael Jordan est nommé « meilleure recrue de l’année » en NBA, tandis que trois scientifiques britanniques publient un article annonçant qu’ils ont découvert un trou... dans le ciel... au-dessus de l’Antarctique.

Le trou dans la couche d’ozone

Avez-vous déjà entendu parler du trou dans la couche d’ozone ? Probablement pas si vous êtes né·e après les années 90. Et si vous êtes né·e avant, vous avez sans doute tout oublié à ce sujet. Mais juste avant le début de ce siècle, tout le monde en parlait. C’était la plus grande catastrophe écologique jamais survenue à l’échelle mondiale.