Voici comment nous avons résorbé le trou dans la couche d’ozone, une histoire susceptible de nous aider – dans la résolution de la crise climatique – aujourd’hui.
Nous sommes en mai 1985.
Les diplomates américains et soviétiques travaillent toute la nuit pour organiser une rencontre entre le président Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, qui vient d’être nommé à la tête du parti communiste de l’URSS.
Après des décennies de guerre froide, l’avenir s’annonce un peu plus léger.
Wham devient le premier groupe occidental à se produire en Chine. Aux États-Unis, la première phrase de la chanson en tête des charts est « Hey, hey, hey, hey », le titre « Don’t you (forget about me) » de Simple Minds étant propulsé au sommet grâce à un film à succès abordant un thème très profond, à savoir l’envoi en retenue de cinq lycéens.
L’affiche des « Goonies » se retrouve partout aussi. La Norvège gagne l’Eurovision grâce au groupe Bobbysocks. Quant à Sidney Sheldon et Danielle Steele, ils trustent les premières places du classement des meilleures ventes du New York Times.
Le 16 mai, Michael Jordan est nommé « meilleure recrue de l’année » en NBA, tandis que trois scientifiques britanniques publient un article annonçant qu’ils ont découvert un trou... dans le ciel... au-dessus de l’Antarctique.
Le trou dans la couche d’ozone
Avez-vous déjà entendu parler du trou dans la couche d’ozone ? Probablement pas si vous êtes né·e après les années 90. Et si vous êtes né·e avant, vous avez sans doute tout oublié à ce sujet. Mais juste avant le début de ce siècle, tout le monde en parlait. C’était la plus grande catastrophe écologique jamais survenue à l’échelle mondiale.
Dans notre tout premier documentaire audio, Couche d’ozone : comment résoudre une catastrophe environnementale, nous vous expliquons ce qui a causé le trou dans la couche d’ozone, comment il a été découvert et comment le monde s’est mobilisé pour le résorber. Nous vous relatons également comment les enseignements tirés de cette histoire peuvent nous aider – dans la résolution de la crise climatique – aujourd’hui.
Le documentaire présente de longues séquences d’archives historiques ainsi que des entretiens avec des scientifiques qui ont vécu la crise de près, parmi lesquels :
- Mario Molina et Frank Sherwood Rowland, les scientifiques qui ont pris conscience que la couche d’ozone était en danger,
- Jonathan Shanklin, le scientifique qui a découvert le trou dans la couche d’ozone, et
- Susan Solomon, la scientifique qui a dirigé la mission en Antarctique visant à en découvrir les causes.
Voici l’histoire du trou dans la couche d’ozone.
