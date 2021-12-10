Grâce à cette interface, le courtier en assurances fournit un aperçu des contrats du client, en les classant en fonction du prix, de la fiabilité et de la couverture, selon le profil de risque du client et sa situation familiale. L’interface de CLARK permet alors au client d’assurer le suivi des polices qu’il a choisies.

« C’est comme si le client était assis à une longue table face à 100 personnes représentant chacune une police d’assurance », explique Christopher Oster. « Nous nous tenons à ses côtés, le conseillant sur les assurances à éviter et celles dans lesquelles investir. »

Le cheminement vers le statut de licorne allemande

En passe de devenir une licorne grâce à son accord avec Allianz, CLARK a bénéficié du soutien du fonds de capital-risque Coparion. Lancé en 2016 avec plus de 275 millions d’euros provenant de ressources publiques allemandes, Coparion a pour mission d’encourager les entreprises technologiques allemandes comme CLARK.

« L’équipe de CLARK est très centrée sur les opérations et très expérimentée », explique Felix Raasch, professionnel de l’investissement chez Coparion. « Dès le départ, nous savions que son produit présentait un potentiel. Les solides antécédents de l’équipe ont confirmé notre sentiment qu’elle avait l’étoffe nécessaire pour créer quelque chose de grand. »

Cependant, le statut de licorne n’est qu’une étape. Christopher Oster sait que l’aventure de CLARK ne fait que commencer. « Nous avons encore du chemin à parcourir », affirme-t-il. « Nous voulons devenir le plus grand courtier d’Europe. Grâce à notre travail, mais aussi à l’investissement de Coparion, d’autres fonds de capital-risque et de la Banque européenne d’investissement, nous pouvons continuer à avoir de grandes aspirations. »

La BEI investit dans Coparion qui lui-même investit dans une licorne allemande

La Banque européenne d’investissement cherche à accroître l’intérêt pour les fonds de capital-risque européens et l’investissement dans ces derniers afin d’appuyer de nouvelles entreprises innovantes, moins soutenues que leurs homologues en Asie et aux États-Unis. « Nous avons sauté le pas avec Coparion et c’est très satisfaisant de voir les résultats tangibles de notre investissement », explique Frederic Klohe, chargé de prêts à la banque de l’UE. « En matière de soutien au capital-risque, l’objectif de la Banque européenne d’investissement n’est pas simplement de garantir une bonne rentabilité. Il s’agit de penser à l’avenir et d’investir dans des fonds de capital-risque capables de changer le paysage social et économique, comme Coparion », explique Michael Raschke, chef de l’unité de la BEI chargée des banques allemandes. « Ils soutiennent des initiatives locales, de nouvelles idées et technologies et contribuent à la transformation des industries. Sortir des sentiers battus, voilà ce que nous devons faire. »

En raison de leurs investissements dans de petites entreprises à fort potentiel, les investisseurs en fonds de capital-risque sont essentiels au développement de l’économie européenne.

« Les fonds de capital-risque visent à investir dans la prospérité économique des générations à venir », affirme Felix Raasch de Coparion. « Orienter les entreprises de manière à ce qu’elles enregistrent une forte croissance, comme cela a été le cas avec Google ou Uber, entraîne une hausse de l’emploi, le développement de nouvelles technologies et l’apparition de nouveaux produits sur le marché pour couvrir les nouvelles demandes des clients. »