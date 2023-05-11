Au fur et à mesure qu’un cours d’eau s’élargit, SEADS installe autant de barrières que nécessaire. Lorsque les conditions sont particulièrement difficiles, en cas de tempêtes ou d’inondations par exemple, les barrières sont conçues pour s’ouvrir automatiquement, afin de ne pas être endommagées. Elles peuvent ensuite être remises en place manuellement.

Après avoir testé avec succès une barrière bleue dans le Tibre à Rome, SEADS a réalisé sa première installation en 2022 dans une rivière de taille moyenne juste à l’extérieur de la capitale italienne.

SEADS a été l’un des finalistes de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale organisé par l’Institut BEI, qui appuie des entrepreneurs sociaux ayant un impact social, éthique ou environnemental.

Créer de la valeur à partir des déchets

Au cours des cinq prochaines années, SEADS entend installer ses barrières bleues dans 30 rivières, ce qui permettrait de collecter 70 000 tonnes de plastiques, de réduire les émissions de CO 2 de 14 000 tonnes et de sauver la vie de 7 000 oiseaux et mammifères marins par an.

L’entreprise travaille actuellement sur trois projets, dont un sur le cours d’eau le plus pollué d’Europe, le Sarno, au sud de Naples, en Italie.

Luigi Daniele, ingénieur travaillant pour le service administratif qui supervise le Sarno, explique : « Nous considérons Blue Barriers comme la meilleure technologie sur le marché pour empêcher les plastiques charriés par le Sarno d’entrer dans la mer. Nous sommes convaincus qu’elle apportera une contribution fondamentale à la réduction de la pollution plastique dans le golfe de Naples et sur nos plages. »

Le blocage des déchets n’est cependant que la première partie du processus. Il faut ensuite les récupérer et les traiter.

Pour la barrière installée à l’extérieur de Rome, deux personnes collectent les déchets plastiques deux fois par semaine, avant de les envoyer au centre de tri et de recyclage. En fonction de la quantité de déchets, SEADS peut également mettre en place un système automatique avec une bande transporteuse qui entraîne les détritus vers un conteneur. C’est la seule partie du processus qui nécessite une alimentation électrique externe ; il peut toutefois fonctionner à l’énergie solaire.

À terme, Fabio voudrait que le plastique recyclé génère suffisamment de revenus pour payer l’entretien des barrières, la gestion des déchets collectés et, in fine, l’installation des barrières. À cette fin, SEADS collabore avec un chef de file dans le secteur du recyclage pour trouver des moyens d’optimiser la qualité du plastique.

En créant de la valeur à partir de débris, les barrières bleues de SEADS peuvent rester à flot jusqu’à ce que les rivières du monde entier soient débarrassées du plastique. « Espérons que cela ne prendra pas trop de temps », conclut Fabio. « Mais elles dureront le temps nécessaire. »