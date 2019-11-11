Jordan, professeur de français de 25 ans, s’estime très chanceux. En l’espace de quelques mois, il a pu obtenir les clés de son nouvel appartement, un deux-pièces dans la toute nouvelle résidence Symphonie, dans le centre-ville d’Évry en région parisienne.

« En tant que jeune professeur célibataire, je n’avais logé jusqu’à présent que dans des studios pour étudiants. Mon dernier studio, situé à 300 mètres de mon appartement actuel, faisait 17 m² et je payais 600 euros par mois. Aujourd’hui, pour à peine plus (710 euros), je dispose de quatre fois plus de surface. Mon appartement fait 47 m² avec 5 m² de balcon en plus », explique Jordan.

Avant d’accéder à son nouveau logement, il pouvait difficilement inviter du monde chez lui et héberger sa famille, qui vit en Vendée. Courant 2017, rêvant d’un appartement plus grand, Jordan a déposé auprès de la mairie d’Évry-Courcouronnes un dossier en vue d’obtenir un logement social. Au début, on ne lui proposait que des logements très petits et proches de l’établissement scolaire où il enseigne, dans un quartier loin du centre-ville d’Évry.

Quelque temps après, au mois de mai, il a reçu un appel très prometteur de la mairie d’Évry lui proposant de venir visiter un logement intermédiaire dans la toute nouvelle résidence Symphonie. La Banque européenne d’investissement (BEI) a octroyé un prêt de 500 millions d’euros, garanti par le Plan d’investissement pour l’Europe, à l’un des fonds de logement intermédiaire géré par AMPERE Gestion, pour la construction de 13 000 logements intermédiaires, dont la résidence Symphonie, gérée par CDC Habitat pour le compte d’un fonds d’investissement.

Avec un loyer abordable et situé dans son quartier de prédilection, l’appartement a immédiatement séduit Jordan.

« J’ai tout de suite adoré l’architecture et l’agencement de l’appartement. Situé au huitième étage, toutes les pièces sont spacieuses et agréables, avec du parquet dans la chambre. J’ai même un balcon qui donne sur le jardin de la résidence. Bien que situé en centre-ville, je n’entends pas de bruit quand mes fenêtres sont fermées. L’appartement est très bien isolé. »

Des loyers « attractifs »

À mi-chemin entre le logement social et le logement privé, le logement intermédiaire permet de loger les ménages qui sont trop aisés pour être éligibles au logement social, mais dont les ressources sont insuffisantes pour accéder aux logements du parc privé. Le statut du logement intermédiaire a été créé en France par une ordonnance présentée en 2014.

Pour répondre à ce besoin, le gouvernement français a mis en place un cadre financier favorisant la production des logements locatifs intermédiaires. Les investisseurs institutionnels peuvent ainsi bénéficier d’un taux de TVA réduit à 10 % et d’une exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie pendant 20 ans maximum. Ces bénéfices s’appliquent en contrepartie d’un engagement de location de 15 ans minimum à des loyers inférieurs de 20 % aux prix du marché.

En France, un logement intermédiaire, en location ou en accession, doit remplir les conditions suivantes : être situé dans une zone « tendue » définie par la loi ; faire l’objet d’une aide directe ou indirecte de l’État ou d’une collectivité locale, accordée en contrepartie d’un engagement de pratique de prix modérés ; être destiné aux classes moyennes situées en-dessous d’un plafond de ressources défini ; enfin, son prix ou son loyer est plafonné à un niveau intermédiaire défini par décret.

À l’origine de la création de ce produit dans le cadre de la loi de finance 2017, CDC Habitat, filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts et premier bailleur de France, s’est rapidement positionné comme leader sur ce segment, en incitant les investisseurs institutionnels à y investir via différents fonds gérés par sa filiale AMPERE Gestion

« Chez CDC Habitat, nous avons identifié très tôt l’intérêt de développer le logement intermédiaire. Chaînon manquant entre le logement social et le logement privé, il constitue une solution pérenne pour loger les classes moyennes à proximité du cœur des métropoles », déclare Yves Chazelle, directeur général de CDC Habitat. À titre d’exemple, en Île-de-France, le besoin est estimé à 150 000 logements. Pour répondre à cette demande grandissante, CDC Habitat et sa filiale AMPERE Gestion se mobilisent avec l’objectif de financer et de construire 45 000 logements intermédiaires d’ici 2029.

La BEI soutient le secteur du logement social et intermédiaire en France depuis 2015. Elle est devenue est un partenaire majeur du groupe CDC Habitat.

« L’accès au logement au plus près des bassins d’emploi et avec des loyers attractifs est très important pour le développement économique des territoires », conclut Paula Juaristi, chargée de prêt à la BEI. « Soutenir la création de nouveaux logements sociaux et intermédiaires c’est aussi faire en sorte qu’ils répondent aux meilleures normes en vigueur en matière de performance énergétique, conformément à notre action prioritaire en faveur du climat. Les locataires peuvent ainsi voir leur facture énergétique baisser et bénéficier de logements plus sains et agréables. »