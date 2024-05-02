Le corps enseignant finlandais adopte des approches innovantes de l’apprentissage pour répondre au creusement de l’écart entre les élèves forts et les plus faibles et à la réduction de la durée d’attention des enfants du numérique. Les nouvelles écoles de Järvenpää et d’une banlieue d’Espoo ont abandonné les salles de classe fermées et les longs couloirs traditionnels. Au lieu de cela, elles offrent des espaces ouverts et flexibles qui accueillent des projets collaboratifs encourageant les élèves à communiquer et à résoudre des problèmes ensemble, ainsi qu’à exprimer leurs propres personnalités.

Selon Tarja Edry, la directrice de l’école Harjula à Järvenpää, le nouveau bâtiment est « radicalement différent ». L’équipe éducative ne dispose plus de salles de classe dédiées. Au lieu de cela, les enseignants et enseignantes se déplacent dans le bâtiment en même temps que leurs élèves et se joignent souvent à d’autres classes.

L’école Harjula fait partie du projet pilote Cadre pour une construction en faveur de l’éducation mené par la Banque de développement du Conseil de l’Europe et la Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne. Ce projet pilote cherche à innover au niveau de la conception des écoles et examine le type de soutien dont le corps enseignant a besoin pour adopter des méthodes d’enseignement de pointe.

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, a fourni plus d’un milliard d’euros à l’appui de l’éducation en Finlande depuis 2017. Ce n’est là que l’un des nombreux investissements soutenus en Finlande par le bras financier de l’Union européenne. Au cours de la seule année 2023, nous avons investi 992 millions d’euros dans le pays.

