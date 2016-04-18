Si vous avez déjà eu des voisins qui n’arrivaient pas à s’entendre, imaginez ce que vit José Lopez : il a 3 600 voisins, et son travail consiste à les mettre d’accord.

M. Lopez est président d’Énergies POSIT’IF, une société d’économie mixte spécialisée dans la rénovation énergétique des logements collectifs en copropriété de la région Île-de-France. Son travail n’est pas facile : lui et son équipe doivent convaincre chaque propriétaire d’appartement au sein d’une copropriété d’accepter le plan de rénovation et de financer sa part des travaux.

José Lopez, président d’Énergies POSIT’IF

Ci-contre, José Lopez, président d’Énergies POSIT’IF. Ils viennent toutefois de bénéficier d’un sacré coup de main sous la forme d’un prêt de 100 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Grâce à ce concours, Énergies POSIT’IF n’a plus à se mettre en quête de banques commerciales disposées à établir un plan de financement pour chacun des copropriétaires d’un bâtiment donné. Énergies POSIT’IF pourra maintenant offrir aux propriétaires de financer leurs travaux en utilisant les fonds prêtés par la BEI.



« Jusqu’à maintenant, nous ne pouvions pas fournir le financement pour les copropriétés, explique José Lopez. Nous ne déployions pas pleinement notre modèle économique. Désormais, nous avons une offre complète à proposer aux propriétaires. Cela nous simplifie beaucoup la tâche et nous allons pouvoir réaliser plus de travaux de rénovation énergétique en un laps de temps très court. »

L’utilité de ces travaux est particulièrement grande en région parisienne, où trois quarts des logements se trouvent soit dans le parc privé, au sein de copropriétés, soit dans le parc social. Les appartements construits dans les années 1960 et 1970 – avant les chocs pétroliers et les premières mesures d’économies d’énergie – sont souvent des « passoires thermiques ». Dans ces immeubles, les rénovations opérées par Énergies POSIT’IF peuvent permettre de réaliser 40 % à 75 % d’économies d’énergie.



Le modèle économique qu’Énergies POSIT’IF peut désormais déployer grâce au prêt de la BEI consiste à :

• évaluer le potentiel d’économies d’énergie de l’immeuble et établir un plan de travaux après consultation d’entreprises de construction ;

• mettre au point un plan de financement pour le bâtiment, intégrant éventuellement le préfinancement de subventions publiques à la rénovation thermique qui seront versées aux occupants à l’issue du projet ;

• élaborer un plan de financement pour chaque copropriétaire ;

• mettre en œuvre les travaux de rénovation et surveiller l’avancement du chantier.

Une enveloppe thermique pour une meilleure efficacité énergétique

Les travaux de rénovation comprennent des interventions classiques auxquelles on peut s’attendre : isolation thermique, pose de nouvelles fenêtres, modernisation des systèmes de chauffage et de ventilation. Mais Énergies POSIT’IF va plus loin en enrobant le bâtiment d’une deuxième peau, que M. Lopez appelle « une enveloppe thermique » et qui consiste essentiellement en une isolation d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 20 cm appliquée sur toute la façade. « Nous enfilons un pull-over sur le bâtiment », dit-il.

Un immeuble collectif en attente du « pull-over » d’Énergies POSIT’IF

Le prêt accordé par la BEI épargne à Énergies POSIT’IF la tâche très chronophage du démarchage des banques commerciales à la recherche de prêts pour chaque copropriétaire. Si vous pensez que cela ne représente pas tant de travail, dites-vous que les quatre immeubles en cours de rénovation sur lesquels travaille Énergies POSIT’IF depuis trois ans – deux à Paris et deux dans des communes voisines – comptent 1 500 appartements.

De toute façon, les banques rechignaient à accorder ces prêts. « On était face à une lacune du marché ; il y a un hiatus entre ce que les banques proposent et ce que les gens veulent faire, affirme Jérémie Hoffsaes, le chargé de prêt de la BEI qui a négocié le dossier avec Énergies POSIT’IF. Grâce à cette opération, Énergies POSIT’IF devient l’interlocuteur unique. »

C’est un grand moment dans la vie de M. Lopez, un homme énergique et dynamique, d’ascendance espagnole et originaire de Clermont Ferrand, dans le centre de la France. Diplômé en économie, il a travaillé dans différents établissements publics, puis auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, en Russie, en Bulgarie et en Ukraine. Après dix ans à travailler en tant que consultant dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la lutte contre les changements climatiques dans des pays en développement et en France, il a fondé Énergies POSIT’IF en 2013.

« Nous avons prouvé que nous pouvions intéresser les syndicats de copropriétaires, les architectes et les entreprises de construction aux questions d’efficacité énergétique, assure-t-il. Nous soutenons résolument les travaux de rénovation énergétique. »





Stimuler la rénovation énergétique en France

Cette stimulation a des chances de s’intensifier désormais. D’ici six mois, sept autres copropriétés pourraient voter pour l’adoption du projet de rénovation thermique d’Énergies POSIT’IF. M. Lopez espère que, maintenant que la BEI soutient le projet, les travaux démarreront bientôt dans les 600 logements concernés.

Entre-temps, Énergies POSIT’IF élabore des projets pour douze autres immeubles totalisant 1 500 appartements à rénover. Dans ces copropriétés, le vote devrait intervenir d’ici la fin de l’année.

« Pour concrétiser ces projets, il faut du savoir-faire et il faut regrouper beaucoup de copropriétés relativement petites pour que ce soit économiquement viable, déclare Reinhard Six, ingénieur principal à la division Efficacité énergétique et projets énergétiques de petite dimension de la BEI. C’est ce que fait Énergies POSIT’IF. »

Énergies POSIT’IF est une société détenue principalement par le Conseil régional d’Île-de-France, la Ville de Paris et plusieurs collectivités territoriales, auxquels s’ajoutent des investisseurs du secteur bancaire, notamment la Caisse d’Épargne d’Île-de-France et la Caisse des Dépôts. La région parisienne, avec son pourcentage élevé de copropriétés, est un territoire privilégié pour gagner en efficacité énergétique, mais, selon M. Lopez, le modèle d’Énergies POSIT’IF devrait être reproduit dans toute la France.

La BEI est bien entendu de cet avis. La Banque se penche actuellement sur des opérations similaires portant sur la rénovation énergétique dans trois régions de France.