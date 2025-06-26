« Dans le cadre de mon travail, ma priorité est de réduire la demande en énergie autant et aussi rapidement que possible. »
Lorsqu’une grande société immobilière veut rendre ses bâtiments plus économes en énergie, le processus de rénovation s’avère complexe. Une tendance porteuse d’espoir pour le secteur réside dans l’intelligence artificielle et les avancées de la recherche dans le domaine de l’énergie pour améliorer les méthodes de collecte de données. Cedrus est une cheffe de file européenne de ce nouveau processus.
Implantée au sud de Paris, à Massy, Cedrus démontre comment il est possible de réduire la consommation d’énergie d’un projet immobilier grâce à une recherche précise et à de nouveaux outils numériques. Une grande partie du travail de l’entreprise s’effectue à distance et sans visite sur site, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies. Cedrus affirme pouvoir réduire de manière significative les dépenses énergétiques des projets immobiliers.
« Aujourd’hui, nous passons de deux semaines d’analyse avec les méthodes traditionnelles – incluant visite sur site, modélisation 3D, temps de travail pour l’étude et la rédaction – à seulement quelques heures d’analyse par bâtiment grâce à notre technologie actuelle », explique Emilio Sassine, cofondateur de Cedrus. « Grâce à des techniques avancées d’IA qui facilitent l’extraction de données publiques, l’analyse d’images satellites et le traitement des rapports portant sur les bâtiments , nous économisons beaucoup de temps et d’argent, et pouvons travailler sur un bien plus grand nombre de projets. »
L’efficacité énergétique des bâtiments est depuis longtemps considérée comme la première ligne de front dans la lutte contre les changements climatiques, même si elle est moins séduisante que les éblouissantes machines produisant de l’énergie renouvelable. Les investissements nécessaires pour mener à bien ces travaux restent bien en deçà des niveaux requis pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Les améliorations apportées aux bâtiments, telles que l’ajout d’isolant ou l’intégration d’un système de gestion de l’énergie, sont peut-être moins impressionnantes que les immenses éoliennes ou les parcs solaires, mais elles recèlent un potentiel décisif pour l’action climatique et la facture énergétique des consommateurs.
Ces rénovations ne sont pas bon marché et un financement est essentiel – Cedrus est soutenue par 4elements, une société française de capital-risque qui, à son tour, bénéficie de l’appui du programme InvestEU par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Les entreprises et les États utilisent de nouvelles technologies, alimentées par l’intelligence artificielle, pour accélérer la conservation de l’énergie qui s’échappe constamment de nos habitations et de nos bureaux. L’efficacité énergétique est le point de convergence entre la nécessité urgente de bâtiments durables, le défi existentiel du réchauffement climatique et la recherche de technologies numériques plus performantes. Cet article met en lumière les personnes qui agissent dans cet objectif partout en Europe.
Éléments à prendre en considération pour l’efficacité énergétique
Les travaux dans les unités de logement à Chantepie portaient sur certains éléments très courants qui accroissent l’efficacité énergétique des habitations et des entreprises :
- l’isolation des murs, des greniers et des sols ;
- la pose d’ampoules LED économes en énergie ;
- l’installation de pompes à chaleur qui utilisent l’électricité et extraient la chaleur de l’air ou du sol ;
- le raccordement de thermostats intelligents, le suivi en temps réel de la consommation d’énergie et l’installation d’autres appareils connectés qui éteignent le chauffage et l’éclairage à certains moments ;
- l’optimisation de la conception des bâtiments incluant l’efficacité énergétique comme élément clé ;
- la pose de nouvelles portes et fenêtres ;
- l'aménagement de meilleurs systèmes de ventilation.
Les projets de renforcement de l’efficacité énergétique comme celui de Chantepie produisent d’excellents résultats. L’Agence internationale de l’énergie affirme que l’amélioration de l’efficacité énergétique a entraîné une diminution de la consommation d’énergie mondiale de 12 % de 2010 à 2020. Dans une étude, le ministère américain de l’énergie indique que le renforcement de l’efficacité énergétique permet de réduire les factures de consommation courante de 25 % à 30 %.
L’Union européenne estime quant à elle que les initiatives liées à l’efficacité énergétique ont provoqué une baisse des importations de combustibles fossiles de 5 % à 6 % au cours de la décennie 2010-2020. Elle considère également que la seule réalisation des objectifs d’efficacité énergétique et de décarbonation du bâti nécessitera des investissements supplémentaires de 275 milliards d’euros par an dans le secteur de la construction jusqu’en 2030. Il s’agit de couvrir les coûts relatifs notamment à l’isolation, au système de chauffage, à la gestion intelligente de l’énergie et à l’énergie renouvelable (des panneaux solaires, par exemple).
Les technologies numériques jouent un rôle croissant dans ces économies à réaliser.
À l’instar de Cedrus, de nombreuses entreprises œuvrant dans le domaine de l’efficacité énergétique devront adopter l’intelligence artificielle, les applications idoines et d’autres avancées numériques pour obtenir des économies d’énergie plus conséquentes et faire baisser les coûts des travaux d’efficacité énergétique.
L’IA au service de l’efficacité énergétique
L’entreprise allemande PAUL utilise du matériel et un logiciel alimentés par l’intelligence artificielle qui communiquent avec des capteurs reliés à des produits traditionnels, comme des tuyaux de radiateurs, dans un immeuble à appartements. Des données relatives à la consommation d’énergie sont collectées en permanence à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Le logiciel reposant sur l’IA analyse ces données en temps réel et ajuste le débit d’eau de chauffage, par exemple, de façon à ce que chaque radiateur ne reçoive que la quantité dont il a besoin.
- Découvrez comment une entreprise allemande installe une technologie reposant sur l’internet des objets pour améliorer l’efficacité énergétique.
Environ la moitié des systèmes de chauffage des immeubles résidentiels allemands ont plus de 30 ans, avec pour conséquence des factures d’énergie élevées pour les occupants. PAUL Tech affirme que sa technologie peut faire diminuer la consommation – et les factures – d’énergie de 40 %. À titre d’avantage supplémentaire, l’entreprise réduit au maximum les coûts d’investissement pour les propriétaires puisqu’ils ne paient pas de frais de rénovation. PAUL Tech agit comme une entreprise de services énergétiques, car elle planifie, fournit et installe tous les composants.
Grâce à un investissement de 30 millions d’euros émanant d’un fonds géré par la société zurichoise Solas Capital, PAUL Tech propose ses solutions de chauffage avancées sans coûts initiaux. Le fonds pour l’énergie durable de Solas Capital (Solas Sustainable Energy Fund) bénéficie d’une participation directe de la Banque européenne d’investissement et d’un soutien au titre du programme LIFE de la Commission européenne, un instrument de financement pour le climat.
« Si, en tant que société, nous prenons au sérieux la rénovation des bâtiments, nous devons procéder étape par étape pour mettre en place des solutions d’efficacité énergétique et reposant sur l’énergie verte dans toutes les constructions », déclare Sascha Müller, fondateur et directeur général de PAUL Tech. « Nous pouvons réaliser la transition énergétique du bâti. »
Les sociétés de logement social à la rescousse
En 2020, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 20 millions d’euros pour aider la ville polonaise de Szczecin à construire et à remettre en état des immeubles résidentiels dans un souci d’efficacité énergétique et de confort. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de revitalisation urbaine dans le quartier historique de la ville, qui limite la circulation des véhicules, encourage l’usage du vélo et vise à attirer davantage de commerces de détail.
Grażyna Szotkowska, présidente du conseil d’administration d’un des deux organismes de logement de Szczecin qui a bénéficié en partie de ce prêt, souligne le rôle de cheffe de file de la ville en matière de réduction des émissions générées par les logements. En effet, bon nombre de ses grands bâtiments résidentiels sont reliés au chauffage central de la ville, plutôt que de disposer de petites chaudières dans chaque appartement.
« Nous insérons également d’épaisses couches d’isolant dans de nombreux logements sociaux », ajoute Grażyna Szotkowska. « Le plus important, ce sont les fenêtres à triple vitrage, qui sont très efficaces contre les déperditions d’énergie et protègent en outre des nuisances sonores de la route. Une isolation renforcée et de meilleures fenêtres signifient également une consommation d’énergie plus faible, avec à la clé une diminution des coûts pour les occupants. »
La réduction des dépenses pour les propriétaires et locataires des logements ainsi que pour les propriétaires des immeubles est un sujet que les spécialistes du secteur de l’énergie mentionnent toujours.
« Les améliorations énergétiques sont l’un des principaux avantages de la modernisation des logements, car elles contribuent à réduire les factures d’énergie des ménages tout en diminuant les émissions de carbone », constate Gladys Sevilla, chargée de prêts à la BEI dans le domaine du logement.
En d’autres termes, les autorités peuvent apprécier l’efficacité énergétique parce qu’elle induit une baisse des émissions de carbone ou parce qu’elle réduit la nécessité de construire de nouvelles habitations pour surmonter la crise du logement. Les résidents aiment l’efficacité énergétique car elle leur permet d’économiser de l’argent et d’augmenter la valeur de leur habitation.
Toutes les réparations en une fois
L’un des nouveaux axes de l’efficacité énergétique en Europe est le guichet unique de l’énergie, qui fournit une assistance technique ainsi que des conseils en matière de financement et de planification de projets aux propriétaires et aux entreprises. Découvrez le programme dans le comté de Tipperary en Irlande qui facilite la préparation d’audits énergétiques et d’études de faisabilité pour les résidents souhaitant moderniser leur habitation. Les résidents sont encouragés à améliorer l’isolation, les fenêtres, la ventilation et les cheminées, et à installer des panneaux solaires ou des pompes à chaleur.
- Découvrez comment l’Irlande se dote de « superlogements » économes en énergie.
Dans ce comté du sud de l’Irlande, beaucoup d’habitations sont encore chauffées par des poêles à charbon. L’entreprise sociale Tipperary Energy Agency a contribué à la création, en 2021, d’une initiative pour des « superlogements », qui a pris la forme d’un guichet unique dédié à l’efficacité énergétique à l’échelle nationale et accompagnant chaque étape de la rénovation énergétique d’une habitation familiale.
Des programmes d’efficacité énergétique comme celui-ci en Irlande permettent des économies sur les factures, tout en améliorant également les conditions de vie de la population. Cette initiative irlandaise est similaire à de nombreux autres projets soutenus par la BEI au titre du mécanisme Elena qui prévoit une assistance à la préparation de projets d’efficacité énergétique dans toute l'Europe. Elena est le mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux.
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