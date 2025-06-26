Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
    Pages les plus visitées

        Investir dans le logement

        Convergence entre climat et facture énergétique

         
         

        L’efficacité énergétique est importante pour lutter contre les changements climatiques et elle est au cœur d’innovations majeures faisant appel à l’IA. Mais surtout, elle réduit aussi notre facture énergétique.

        Chris Knight
        Par
        Dans la série "Invested in housing" 26 June 2025

        Lorsqu’une grande société immobilière veut rendre ses bâtiments plus économes en énergie, le processus de rénovation s’avère complexe. Une tendance porteuse d’espoir pour le secteur réside dans l’intelligence artificielle et les avancées de la recherche dans le domaine de l’énergie pour améliorer les méthodes de collecte de données. Cedrus est une cheffe de file européenne de ce nouveau processus.

        Implantée au sud de Paris, à Massy, Cedrus démontre comment il est possible de réduire la consommation d’énergie d’un projet immobilier grâce à une recherche précise et à de nouveaux outils numériques. Une grande partie du travail de l’entreprise s’effectue à distance et sans visite sur site, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser des économies. Cedrus affirme pouvoir réduire de manière significative les dépenses énergétiques des projets immobiliers.

        Emilio Sassine, cofondateur de Cedrus Cedrus

        « Aujourd’hui, nous passons de deux semaines d’analyse avec les méthodes traditionnelles – incluant visite sur site, modélisation 3D, temps de travail pour l’étude et la rédaction – à seulement quelques heures d’analyse par bâtiment grâce à notre technologie actuelle », explique Emilio Sassine, cofondateur de Cedrus. « Grâce à des techniques avancées d’IA qui facilitent l’extraction de données publiques, l’analyse d’images satellites et le traitement des rapports portant sur les bâtiments , nous économisons beaucoup de temps et d’argent, et pouvons travailler sur un bien plus grand nombre de projets. »

        L’efficacité énergétique des bâtiments est depuis longtemps considérée comme la première ligne de front dans la lutte contre les changements climatiques, même si elle est moins séduisante que les éblouissantes machines produisant de l’énergie renouvelable. Les investissements nécessaires pour mener à bien ces travaux restent bien en deçà des niveaux requis pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Les améliorations apportées aux bâtiments, telles que l’ajout d’isolant ou l’intégration d’un système de gestion de l’énergie, sont peut-être moins impressionnantes que les immenses éoliennes ou les parcs solaires, mais elles recèlent un potentiel décisif pour l’action climatique et la facture énergétique des consommateurs.

        Ces rénovations ne sont pas bon marché et un financement est essentiel – Cedrus est soutenue par 4elements, une société française de capital-risque qui, à son tour, bénéficie de l’appui du programme InvestEU par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Les entreprises et les États utilisent de nouvelles technologies, alimentées par l’intelligence artificielle, pour accélérer la conservation de l’énergie qui s’échappe constamment de nos habitations et de nos bureaux. L’efficacité énergétique est le point de convergence entre la nécessité urgente de bâtiments durables, le défi existentiel du réchauffement climatique et la recherche de technologies numériques plus performantes. Cet article met en lumière les personnes qui agissent dans cet objectif partout en Europe.

        Un long chemin à parcourir, peu de temps pour y parvenir

        L’Europe subit une pression croissante pour réduire ses émissions de carbone. L’Union européenne vise la neutralité carbone d’ici à 2050. On pourrait penser que les principaux responsables du réchauffement climatique sont les voitures ou les aciéries, mais en réalité, les bâtiments incarnent Dark Vador et la Méchante Sorcière de l’Ouest réunis. Les bâtiments consomment environ 40 % de l’énergie en Europe et génèrent environ 35 % des émissions de gaz à effet de serre. La Commission européenne estime que 75 % des logements et des immeubles nécessitent des travaux à des fins d’efficacité énergétique, alors que moins de 1 % des logements font l’objet d’une rénovation énergétique chaque année.

        La Banque européenne d’investissement est un partenaire important de REPowerEU, une initiative de la Commission européenne visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles. Le Groupe BEI a également approuvé un nouveau plan pour le logement, susceptible de renforcer à la fois les financements et les connaissances tout en favorisant la construction de logements de meilleure qualité et la rénovation du bâti ancien. Ce plan prévoit l’utilisation de techniques et de matériaux plus innovants, offrant des avantages majeurs en matière d’efficacité énergétique. Ces dix dernières années, le bras financier de l’UE a investi près de 150 milliards d’euros dans le secteur de l’énergie en Europe, dont un montant record de 30 milliards d’euros en 2024. Il a consacré plus de 50 milliards d’euros directement à l’efficacité énergétique sur la même période. Les trois axes prioritaires de la BEI sont :

        1) la rénovation des bâtiments et logements anciens présentant des déperditions énergétiques ;

        2) l’amélioration de la performance énergétique des immeubles neufs ;

        3) l'intensification des investissements dans l’efficacité énergétique pour les entreprises.

        « Dans le cadre de mon travail, ma priorité est de réduire la demande en énergie autant et aussi rapidement que possible », explique Daniela Bachner, experte en énergie et membre d’un groupe de travail à la Banque européenne d’investissement chargé de proposer de nouvelles solutions à la crise du logement. « Si l’efficacité énergétique n’est pas forcément très visible, son impact est profond. Ce travail profite aussi bien aux propriétaires de logements qu’à l’environnement. »

        La Commission européenne estime que les investissements dans l’efficacité énergétique en Europe doivent doubler au cours des dix prochaines années. L’efficacité énergétique est parfois qualifiée de « premier carburant » de la transition vers une énergie propre, car elle offre des solutions parmi les plus rapides et les plus rentables pour réduire les émissions de carbone tout en diminuant les factures d’énergie. La plupart des projets de rénovation à réaliser sont trop modestes pour bénéficier d’un soutien direct de la Banque européenne d’investissement. Cette dernière accompagne ces petits projets en collaborant avec des villes, des sociétés de logement, des entreprises de services énergétiques, des fonds d’investissement, de grandes entreprises et des banques privées disposant de relais locaux. La Banque européenne d’investissement soutient des organismes de logement social en Espagne, en Pologne, en France, en Irlande, en Allemagne et dans d’autres pays. Elle propose également une assistance technique à l’appui des petits projets afin d’aider les bénéficiaires à comprendre les déperditions d’énergie et à réaliser les rénovations.

        Deux immeubles résidentiels accompagnés par la société de logement Nasuvinsa à Barañáin, dans le nord de l’Espagne. Le bâtiment de droite est doté d’une « enveloppe thermique » permettant de maintenir la fraîcheur en été et la chaleur en hiver dans les appartements.
        Nasuvinsa

        La rénovation de 30 logements sociaux réalisée par Espacil, une société de logement social à Chantepie, dans le nord-ouest de la France, illustre parfaitement les avantages – et les coûts – de l’efficacité énergétique. Espacil a réhabilité trois immeubles entre 2022 et 2024. Ces travaux de rénovation améliorent le confort des étudiants et des jeunes familles qui y vivent, tout en réduisant leurs factures énergétiques. Ils contribuent également à la lutte contre les changements climatiques, car moins de gaspillage d’énergie signifie moins d’émissions de dioxyde de carbone.

        « Avant ces travaux, les bâtiments présentaient de faibles performances énergétiques et de mauvaises notes en matière d’émissions, mais à présent, la consommation d’énergie a diminué de près de 60 %, ce qui se traduit par d’importantes économies pour les résidents », explique Jean-François Hallard, directeur des travaux pour le projet réalisé près de Rennes.

        Espacil a bénéficié d’un prêt de 903 000 € accordé par la Caisse des dépôts (CDC), le bras financier de l’État français, via la Banque des territoires, spécialisée dans le logement abordable et durable. En 2021, la CDC a signé un prêt d’un milliard d’euros avec la Banque européenne d’investissement pour améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments résidentiels partout en France. Ce financement permet la rénovation en profondeur d’environ 70 000 logements, avec une réduction attendue d’au moins 40 % de la consommation d’énergie.

        « Dans le cadre de mon travail, ma priorité est de réduire la demande en énergie autant et aussi rapidement que possible. »
        Daniela Bachner, experte en énergie

        Banque européenne d’investissement

        Éléments à prendre en considération pour l’efficacité énergétique

        Les travaux dans les unités de logement à Chantepie portaient sur certains éléments très courants qui accroissent l’efficacité énergétique des habitations et des entreprises :

        • l’isolation des murs, des greniers et des sols ;
        • la pose d’ampoules LED économes en énergie ;
        • l’installation de pompes à chaleur qui utilisent l’électricité et extraient la chaleur de l’air ou du sol ;
        • le raccordement de thermostats intelligents, le suivi en temps réel de la consommation d’énergie et l’installation d’autres appareils connectés qui éteignent le chauffage et l’éclairage à certains moments ;
        • l’optimisation de la conception des bâtiments incluant l’efficacité énergétique comme élément clé ;
        • la pose de nouvelles portes et fenêtres ;
        • l'aménagement de meilleurs systèmes de ventilation.

        Les projets de renforcement de l’efficacité énergétique comme celui de Chantepie produisent d’excellents résultats. L’Agence internationale de l’énergie affirme que l’amélioration de l’efficacité énergétique a entraîné une diminution de la consommation d’énergie mondiale de 12 % de 2010 à 2020. Dans une étude, le ministère américain de l’énergie indique que le renforcement de l’efficacité énergétique permet de réduire les factures de consommation courante de 25 % à 30 %.

        L’Union européenne estime quant à elle que les initiatives liées à l’efficacité énergétique ont provoqué une baisse des importations de combustibles fossiles de 5 % à 6 % au cours de la décennie 2010-2020. Elle considère également que la seule réalisation des objectifs d’efficacité énergétique et de décarbonation du bâti nécessitera des investissements supplémentaires de 275 milliards d’euros par an dans le secteur de la construction jusqu’en 2030. Il s’agit de couvrir les coûts relatifs notamment à l’isolation, au système de chauffage, à la gestion intelligente de l’énergie et à l’énergie renouvelable (des panneaux solaires, par exemple).

        Les technologies numériques jouent un rôle croissant dans ces économies à réaliser.

        À l’instar de Cedrus, de nombreuses entreprises œuvrant dans le domaine de l’efficacité énergétique devront adopter l’intelligence artificielle, les applications idoines et d’autres avancées numériques pour obtenir des économies d’énergie plus conséquentes et faire baisser les coûts des travaux d’efficacité énergétique.

        Nombre d’entreprises œuvrant en faveur de l’efficacité énergétique devront adopter l’intelligence artificielle, les applications idoines et d’autres avancées numériques pour obtenir des économies d’énergie plus conséquentes.
        Cedrus

        L’IA au service de l’efficacité énergétique

        L’entreprise allemande PAUL utilise du matériel et un logiciel alimentés par l’intelligence artificielle qui communiquent avec des capteurs reliés à des produits traditionnels, comme des tuyaux de radiateurs, dans un immeuble à appartements. Des données relatives à la consommation d’énergie sont collectées en permanence à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Le logiciel reposant sur l’IA analyse ces données en temps réel et ajuste le débit d’eau de chauffage, par exemple, de façon à ce que chaque radiateur ne reçoive que la quantité dont il a besoin.

        Environ la moitié des systèmes de chauffage des immeubles résidentiels allemands ont plus de 30 ans, avec pour conséquence des factures d’énergie élevées pour les occupants. PAUL Tech affirme que sa technologie peut faire diminuer la consommation – et les factures – d’énergie de 40 %. À titre d’avantage supplémentaire, l’entreprise réduit au maximum les coûts d’investissement pour les propriétaires puisqu’ils ne paient pas de frais de rénovation. PAUL Tech agit comme une entreprise de services énergétiques, car elle planifie, fournit et installe tous les composants.

        Grâce à un investissement de 30 millions d’euros émanant d’un fonds géré par la société zurichoise Solas Capital, PAUL Tech propose ses solutions de chauffage avancées sans coûts initiaux. Le fonds pour l’énergie durable de Solas Capital (Solas Sustainable Energy Fund) bénéficie d’une participation directe de la Banque européenne d’investissement et d’un soutien au titre du programme LIFE de la Commission européenne, un instrument de financement pour le climat.

        « Si, en tant que société, nous prenons au sérieux la rénovation des bâtiments, nous devons procéder étape par étape pour mettre en place des solutions d’efficacité énergétique et reposant sur l’énergie verte dans toutes les constructions », déclare Sascha Müller, fondateur et directeur général de PAUL Tech. « Nous pouvons réaliser la transition énergétique du bâti. »

        « Une isolation renforcée et de meilleures fenêtres signifient également une consommation d’énergie plus faible, avec à la clé une diminution des coûts pour les occupants. »
        Grażyna Szotkowska

        Présidente d’un organisme de logement à Szczecin, en Pologne

        Une vieille maison malodorante et mal isolée

        L’efficacité énergétique est le point de convergence de contrastes. Entre la technologie reposant sur l’internet des objets de PAUL Tech et les bâtiments très anciens et très mal isolés de nos villes. L’isolation est une clé de l’efficacité énergétique.

        « De nombreuses habitations européennes ont entre 30 et 50 ans, sont mal isolées et disposent de systèmes de chauffage inefficaces, ce qui rend les rénovations complexes et coûteuses », précise Daniela Bachner, experte à la Banque européenne d’investissement.

        L’exécution de tels travaux s’avère également difficile parce que les propriétaires préfèrent souvent dépenser de l’argent pour des projets plus visibles, comme une nouvelle cuisine.

        « Les économies réalisées en matière d’efficacité énergétique sont moins tangibles et les délais d’amortissement sont longs pour des travaux coûteux tels qu’un nouveau système de chauffage ou de meilleures fenêtres », explique Marcos Tejerina, qui travaille avec Daniela Bachner sur les investissements de la BEI à l’appui de l’efficacité énergétique. « Et ces rénovations à des fins d’efficacité énergétique perturbent également la vie dans l’habitation. »

        Les sociétés de logement social à la rescousse

        En 2020, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 20 millions d’euros pour aider la ville polonaise de Szczecin à construire et à remettre en état des immeubles résidentiels dans un souci d’efficacité énergétique et de confort. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de revitalisation urbaine dans le quartier historique de la ville, qui limite la circulation des véhicules, encourage l’usage du vélo et vise à attirer davantage de commerces de détail.

        Grażyna Szotkowska, présidente du conseil d’administration d’un des deux organismes de logement de Szczecin qui a bénéficié en partie de ce prêt, souligne le rôle de cheffe de file de la ville en matière de réduction des émissions générées par les logements. En effet, bon nombre de ses grands bâtiments résidentiels sont reliés au chauffage central de la ville, plutôt que de disposer de petites chaudières dans chaque appartement.

        « Nous insérons également d’épaisses couches d’isolant dans de nombreux logements sociaux », ajoute Grażyna Szotkowska. « Le plus important, ce sont les fenêtres à triple vitrage, qui sont très efficaces contre les déperditions d’énergie et protègent en outre des nuisances sonores de la route. Une isolation renforcée et de meilleures fenêtres signifient également une consommation d’énergie plus faible, avec à la clé une diminution des coûts pour les occupants. »

        La réduction des dépenses pour les propriétaires et locataires des logements ainsi que pour les propriétaires des immeubles est un sujet que les spécialistes du secteur de l’énergie mentionnent toujours.

        « Les améliorations énergétiques sont l’un des principaux avantages de la modernisation des logements, car elles contribuent à réduire les factures d’énergie des ménages tout en diminuant les émissions de carbone », constate Gladys Sevilla, chargée de prêts à la BEI dans le domaine du logement.

        En d’autres termes, les autorités peuvent apprécier l’efficacité énergétique parce qu’elle induit une baisse des émissions de carbone ou parce qu’elle réduit la nécessité de construire de nouvelles habitations pour surmonter la crise du logement. Les résidents aiment l’efficacité énergétique car elle leur permet d’économiser de l’argent et d’augmenter la valeur de leur habitation.

        Toutes les réparations en une fois

        Aileen et John McCarthy, habitants du comté de Tipperary en Irlande, commençaient chaque matin d’hiver par aspirer la poussière de charbon dans toutes leurs pièces. Un programme de logement irlandais les a aidés à installer un nouveau système de chauffage et une meilleure isolation.
        Tipperary Energy Agency

        L’un des nouveaux axes de l’efficacité énergétique en Europe est le guichet unique de l’énergie, qui fournit une assistance technique ainsi que des conseils en matière de financement et de planification de projets aux propriétaires et aux entreprises. Découvrez le programme dans le comté de Tipperary en Irlande qui facilite la préparation d’audits énergétiques et d’études de faisabilité pour les résidents souhaitant moderniser leur habitation. Les résidents sont encouragés à améliorer l’isolation, les fenêtres, la ventilation et les cheminées, et à installer des panneaux solaires ou des pompes à chaleur.

        Dans ce comté du sud de l’Irlande, beaucoup d’habitations sont encore chauffées par des poêles à charbon. L’entreprise sociale Tipperary Energy Agency a contribué à la création, en 2021, d’une initiative pour des « superlogements », qui a pris la forme d’un guichet unique dédié à l’efficacité énergétique à l’échelle nationale et accompagnant chaque étape de la rénovation énergétique d’une habitation familiale.

        Des programmes d’efficacité énergétique comme celui-ci en Irlande permettent des économies sur les factures, tout en améliorant également les conditions de vie de la population. Cette initiative irlandaise est similaire à de nombreux autres projets soutenus par la BEI au titre du mécanisme Elena qui prévoit une assistance à la préparation de projets d’efficacité énergétique dans toute l'Europe. Elena est le mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux.

        Combien économiserez-vous ?

        Pour visionner cette vidéo, vous devez accepter les conditions d'utilisation de YouTube. YouTube peut collecter des données concernant votre activité.
        En savoir plus

        La tâche la plus difficile de Raquel Zulaica Oroz, c’est d’annoncer aux personnes réunies devant elle – parfois plus d’une centaine – qu’elles doivent investir plus d’argent dans leur habitation. Certaines personnes présentes dans le public sont en colère, d’autres se demandent si elles perdent leur temps et d’autres encore souhaitent rentrer chez elles.

        « Les changements que nous proposons sont importants pour leur vie et pour le climat », affirme Raquel Zulaica Oroz, architecte qui supervise les rénovations de grands bâtiments résidentiels pour Nasuvinsa, un organisme gouvernemental chargé du logement social dans la province de Navarre, dans le nord de l’Espagne. « Une fois que les habitants se rendent compte que je ne suis pas là pour prendre leur argent et que je veux vraiment leur faciliter la vie, ils commencent à accepter les améliorations que nous suggérons. »

        La tâche la plus difficile de Raquel Zulaica Oroz, c’est de convaincre les personnes réunies qu’elles doivent investir dans la rénovation de leur habitation.
        Nasuvinsa

        Nasuvinsa gère huit guichets uniques qui apportent une aide à la rénovation d’immeubles résidentiels. Raquel Zulaica Oroz organise des réunions avec les résidents de grands bâtiments dans les villes et les villages pour expliquer comment elle peut les aider à obtenir des subventions et des prêts qui rendront leur appartement moins coûteux et plus confortable. Cela passe par une isolation des murs extérieurs et du toit, l'installation de nouvelles fenêtres et parfois le remplacement de la chaudière.

        « La qualité de certains bâtiments dont j’assure l’accompagnement, qui ont parfois plus de 50 ans, est très médiocre, constate Raquel Zulaica Oroz. « Lorsqu’il y a beaucoup de soleil, vous imaginez bien qu'il fait très chaud dans ces logements. Quand il fait froid et venteux, les résidents le ressentent vraiment. Quand il pleut, les logements sont attaqués par de la moisissure. »

        En 2022, la Banque européenne d’investissement a signé un prêt de 24 millions d’euros en faveur de Nasuvinsa pour appuyer la construction de logements et la remise en état d’anciennes habitations dans des zones économiquement vulnérables de Navarre. Une équipe de conseil de la BEI a également aidé la région de Navarre grâce à une subvention de 2,48 millions d’euros destinée à soutenir un réseau de guichets uniques. Ces services de conseil ont permis d’élargir les audits énergétiques et les études de faisabilité, puis de procéder à des évaluations détaillées pour s’assurer que chaque projet conduise à une optimisation des économies d’énergie.

        « Nous aidons les habitants », déclare Raquel Zulaica Oroz. « Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un travail utile, positif pour la société au sens large. »

        « Les changements que nous proposons sont importants pour leur vie et pour le climat. »
        Raquel Zulaica Oroz

        Architecte dans le nord de l’Espagne

        Découvrir nos articles et ressources sur le logement

        Investir dans le logement

        Nos articles détaillés examinent les motifs de la crise du logement et les innovations susceptibles de la résoudre.

        Lire les articles  

        Financement sur projet et conseils

        Que vous soyez une petite entreprise, une jeune pousse (une « start-up »), une grande entreprise ou une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider.

        Découvrir nos solutions  

        Pour recevoir nos informations

        S’abonner à notre bulletin « Better homes » pour recevoir les dernières actualités et les derniers articles sur notre soutien au secteur du logement.

        S’abonner  

        À propos de l’auteur/l’autrice

        Chris Knight
        Chris Knight

        La Banque européenne d'investissement aide les citoyens et les entreprises du monde entier. En tant que rédacteur à la Banque, je raconte son histoire.

        Partager

        Mots-clés correspondants

        • Des logements abordables et durables
        • Aménagement urbain
        • climat
        • efficacité énergétique
        • France
        • Allemagne
        • Irlande
        • Pologne
        • Espagne
        • Climat et environnement
        • Énergie
        • Infrastructures sociales
        Afficher davantage Afficher moins

        Des histoires qui pourraient vous intéresser
        5 juin 2026

        How to empower farmers to withstand climate shocks in Zambia

        Zambia’s agriculture value chain gets boost from loans, risk-sharing and technical assistance backed by EIB Global, EU

        SMEs Bioeconomy Environment Climate change Climate Climate action Zambia Sub-Saharan Africa Agriculture and bioeconomy Global development Climate and environment
        3 juin 2026

        Investment that keeps Ukraine moving

        EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

        Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
        26 mai 2026

        Les carburants liquides durables comme solution de décarbonation du transport aérien et maritime

        Les carburants liquides durables : définition, rôle dans le transport aérien et maritime et contribution à la sécurité énergétique de l’Europe.