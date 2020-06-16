Progression électrique

Toute révolution est soumise à des fluctuations et le transport électrique ne fait pas exception à la règle. Le secteur est confronté à de grands défis, qu’il s’agisse du coût élevé des véhicules électriques, du manque d’infrastructures de recharge ou d’une gamme de modèles trop restreinte pour séduire une clientèle nombreuse. Alors que les ventes de voitures particulières électriques connaissent une croissance rapide en Europe– elles ont progressé de 45 % en 2019 – le taux de pénétration du marché demeure faible.

« Nous sommes partis de zéro, mais nous voilà arrivés au point où les ventes augmentent à un rythme annuel proche de 50 % », déclare Stéphane Petti, spécialiste des transports innovants à la BEI. « On note une réelle progression désormais. »

Un moyen de faire pencher la balance du marché de l’automobile du côté de l’électrique est d’encourager les sociétés de crédit-bail à franchir le pas. Le crédit-bail représente environ 15 % des ventes de voitures neuves en Europe. Consciente de cela, la Banque européenne d’investissement soutient ALD Automotive, la plus grande société de crédit-bail automobile en Europe, au moyen d’un prêt de 250 millions d’euros qui contribuera au financement de 15 000 véhicules électriques neufs. ALD prévoit de faire passer sa flotte de véhicules propres de 118 000, à la mi-2019, à 200 000 d’ici à la fin de l’année 2020.

Pour ALD, cette transition est aussi un pari. Le modèle économique des sociétés de crédit-bail est fortement tributaire de la revente ou de la valeur résiduelle des véhicules une fois la période de location terminée. Or, le marché des véhicules électriques d’occasion est plutôt récent. « Si j’achète une voiture à 40 000 euros, combien vais-je pouvoir la revendre ? 25 000 euros ? 15 000 euros ? », demande Stéphane Petti. « Si je fais une estimation erronée, je risque de faire faillite assez rapidement. »

L’énigme de l’électrique

Le marché de l’automobile électrique s’est développé lentement en Europe si on le compare à d’autres marchés, notamment chinois. Cette lenteur, conjuguée au manque d’infrastructures disponibles, a limité la gamme de modèles électriques commercialisés. « Pendant de nombreuses années, chaque constructeur automobile a développé son propre petit projet et on n’a pas observé d’accélération », affirme Aris Pofantis, ingénieur principal au sein du département Innovation et compétitivité à la BEI. Les constructeurs automobiles ont désormais compris que, pour respecter les règlements relatifs aux émissions de CO 2 , il faut redoubler d’efforts dans le domaine des véhicules électriques. « Même ceux que l’électrique n’enthousiasmait guère au départ ont commencé à y consacrer d’importants investissements », précise-t-il.

Stéphane Petti estime que 200 nouveaux modèles de voitures devraient être commercialisés dans les deux à trois prochaines années. « Ce choix donnera un nouveau coup d’accélérateur au taux d’adoption », conclut-il

Dernière pièce du puzzle, l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques posera peut-être le plus grand défi. Si le nombre de bornes de recharge a fortement augmenté dans l’Union européenne, il n’en demeure pas moins qu’il doit encore croître de manière exponentielle pour que la voiture électrique puisse véritablement s’imposer.

Au cours des deux dernières années, la Banque européenne d’investissement a signé plusieurs projets avec des entreprises comme Allego, Greenway, BeCharge ou Enel X, en vue d’appuyer le déploiement de cette infrastructure au moyen d’un concours total de 200 millions d’euros. Stéphane Petti estime que, si l’on veut réaliser l’ambition de l’UE, à savoir disposer d’un million de bornes de recharge d’ici à 2025, il faudrait investir près de 10 milliards d’euros, une somme qui peut paraître importante, mais qui en réalité est « vraiment infime » par rapport au coût total de l’investissement européen dans les infrastructures de transport.

La mobilité en tant que service

De nouveaux services de transport partagés naissent chaque jour, et la plupart d’entre eux font appel à l’électrique. Même le vélo bénéficie d’un élan électrique. Fazua, une petite entreprise allemande, a mis au point un moteur de vélo à assistance électrique tenant dans une unité compacte qui ne pèse que 3,3 kg. Le dispositif permet de conserver la ligne épurée des vélos de course, tout en renforçant leur mobilité. La Banque a conclu un prêt de 12 millions d’euros avec Fazua en 2019.

Face aux nombreuses possibilités se présentant à elles, comme les vélos, trottinettes, voitures et même vélos de course ultra-performants en libre-service, qui complètent l’offre de transports publics, les jeunes générations se montrent moins intéressées par l’achat d’une voiture que leurs parents. À leurs yeux, la voiture n’est pas un bien que l’on possède, mais un service payant. « C’est davantage la commodité et la praticité qui dicteront le choix d’un moyen de locomotion pour se rendre d’un point A à un point B », explique Aleksandar Mihajlovic, le chargé de prêts à la BEI responsable du dossier QEV. « La mobilité en tant que service est un concept d’avenir. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les transports électriques aident à bâtir un avenir décarboné.