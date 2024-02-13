« Nous aidons de nombreux secteurs en Égypte, mais les projets de transport que nous appuyons permettent, à eux seuls, d’améliorer l’environnement, l’économie, la vie des populations, l’emploi, l’éducation et les soins de santé », explique Tarek Mohammed, chargé de projets au bureau de la BEI dans la capitale égyptienne.

Tarek Mohammed a participé à la modernisation du métro du Caire et il contribue à améliorer les trains de banlieue et les tramways à Alexandrie, la deuxième ville du pays. « Le Caire est l’une des villes où l’air est le plus pollué au monde, mais notre objectif est de changer les modes de transport ici et dans d’autres villes égyptiennes, de réduire le nombre de voitures, de brûler moins de combustibles fossiles, d’adopter des méthodes modernes de mobilité et d’émettre moins d’émissions », explique-t-il.

Les secteurs public et privé égyptiens investissent également dans la transition écologique, l’économie circulaire, les énergies renouvelables et les pratiques agricoles modernes. Les conteneurs de recyclage sont désormais courants dans certains quartiers des grandes villes d’Égypte. Même les distributeurs automatiques incitent les usagers à ne pas imprimer de reçu pour préserver la planète. Lors de la 27e conférence sur le climat qui s’est tenue dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh en 2022, le pays a annoncé vouloir travailler plus étroitement avec des partenaires mondiaux et consacrer des milliards de dollars à la protection de l’environnement et à l’amélioration de l’avenir du pays au titre d’un programme Nexus eau-alimentation-énergie. La stratégie Egypt Vision 2030 vise à soutenir la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies en luttant contre la pauvreté et les inégalités, en favorisant la technologie et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

« Au bout du compte, nous vivons tous et toutes sur cette planète. Nous voulons montrer au reste du monde que nous nous sentons concernés », explique Mohamed Wael Nasser, responsable du développement de produits chez Roto House. La grande imprimerie égyptienne a fortement investi pour réduire les émissions de solvants dans son usine près du Caire, avec le soutien d’un prêt de 2,5 millions d’euros que lui a accordé en 2020 la Banque d’Alexandrie. Ce financement a été rendu possible du fait que la Banque européenne d’investissement a approuvé l’octroi d’un prêt-cadre de 20 millions d’euros à la Banque d’Alexandrie en 2018 à l’appui des petites entreprises et d’un autre prêt de ce type de 15 millions d’euros en 2023.

« Ce type d’investissement est très coûteux, mais c’est un scénario gagnant-gagnant pour nous », ajoute-t-il. « Quand les clients apprennent que nous nous soucions de l’environnement et que nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques, cela a un effet positif sur notre activité. Aujourd’hui, nous ne participons plus à la destruction de la couche d’ozone. »