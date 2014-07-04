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EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY

Signature(s)

Montant
14 103 046,26 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 14 103 046,26 €
Lignes de crédit : 14 103 046,26 €
Date(s) de signature
21/12/2022 : 14 103 046,26 €
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13/01/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 décembre 2022
Statut
Référence
Signé | 21/12/2022
20140704
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY
BANK OF ALEXANDRIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 15 million (EUR 13 million)
USD 30 million (EUR 26 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to AlexBank under Egypt GEFF (Green Economy Financing Facility) for private sector financing of green economy projects, including energy efficiency, renewable energy and a significant Climate Action component.

The loan will provide financing to the projects undertaken by small, medium and mid-cap enterprises across Egypt to support the development of energy efficiency and small renewable energy projects in the private sector as well as climate change mitigation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures including procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

The Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EGYPT GREEN ECONOMY FINANCING FACILITY
Date de publication
13 Jan 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74448966
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140704
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
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