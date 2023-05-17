Les deux organisations collaborent pour la première fois dans le cadre du mécanisme de financement pour l’économie verte – Égypte (GEFF – Égypte) afin d’accélérer les investissements énergétiques des entreprises dans tout le pays.

Ce nouveau programme aidera les entreprises à exploiter l’énergie solaire et éolienne.

La vice-présidente de la BEI confirme l’importance d’investir davantage dans les énergies propres afin de permettre à l’Égypte de mettre en œuvre sa stratégie de développement durable à l’horizon 2030 et d’atteindre les objectifs de la COP 27.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et ALEXBANK, une banque du groupe Intesa Sanpaolo, ont annoncé ce jour la signature d'un nouveau programme de financement de 15 millions d’USD à l’appui des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans le cadre du mécanisme GEFF ; celui-ci vise à accélérer la modernisation économique et la durabilité environnementale grâce à des investissements verts ciblés mis en œuvre par des entreprises égyptiennes.

Cette annonce est intervenue en marge de l’événement sur l’interconnexion énergétique entre l’Europe et l’Égypte, à l’ambassade de Suède au Caire, en présence de Tarek El-Molla, ministre du pétrole et des ressources minérales, Rania Al-Mashat, ministre de la coopération internationale, qui a participé par vidéoconférence, Christian Berger, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE, Håkan Emsgård, ambassadeur de Suède, Matthew Baldwin, directeur général adjoint à la Commission européenne, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Dante Campioni, PDG d’ALEXBANK, ainsi que d’autres dirigeants d’entreprises.

Rania Al-Mashat, ministre égyptienne de la coopération internationale, s’est félicitée de la coopération continue avec la BEI en faveur du soutien au secteur privé en Égypte, qui s’inscrit dans le droit fil des priorités actuelles du pays et de ses efforts pour accroître la participation du secteur privé au développement. Elle a ajouté que le nouveau programme de financement mis en place avec ALEXBANK allait stimuler le financement des PME afin de renforcer les investissements dans les énergies renouvelables et leur efficacité dans les secteurs industriel, commercial et agricole. Ce programme fait suite à l’accord-cadre signé entre l’État égyptien et la BEI pour promouvoir la coopération au développement, qui vise à créer des possibilités d’emploi et à proposer des solutions innovantes afin d’atteindre les objectifs de développement du pays et de renforcer le rôle du secteur privé. La ministre a également souligné l’importance capitale de ces fonds, dans la mesure où ils accéléreront l’adoption, par le secteur privé, des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG).

« La BEI travaille avec des banques de premier plan dans le monde entier pour accélérer les investissements qui contribuent à réduire les émissions de carbone et à exploiter les énergies renouvelables. Ce nouveau partenariat avec ALEXBANK permettra aux entreprises égyptiennes d’adopter les énergies vertes, de réduire leurs factures énergétiques et de contribuer à l’action pour le climat. Le nouveau programme de financement soutient également la stratégie de développement durable de l’Égypte à l’horizon 2030 ainsi que la stratégie de développement industriel lancée récemment », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« ALEXBANK reconnaît la nécessité absolue de préserver l’environnement, raison pour laquelle il est primordial pour les entreprises égyptiennes d’investir dans des solutions renouvelables et plus économes en énergie. Cette coopération avec la BEI reflète nos objectifs communs liés aux principes ESG – entre autres, la mise à disposition d’une énergie durable, l’accès à des solutions pour lutter contre les changements climatiques et l’inclusion financière –, tout en soutenant les investissements industriels grâce à des solutions de financement très attrayantes », a expliqué Dante Campioni, PDG d’ALEXBANK.

Le nouveau prêt-cadre de 15 millions d’USD que la BEI a conclu avec ALEXBANK s’inscrit dans le cadre plus large du mécanisme de financement pour l’économie verte – Égypte (GEFF – Égypte), qui fournit des financements à l’appui d’investissements d’entreprises par l’intermédiaire de partenaires financiers locaux.

Ce programme, qui vise à permettre aux entreprises égyptiennes d’accroître leurs investissements afin de réduire leur consommation d’énergie et d’eau, d’améliorer la qualité de leurs produits et de renforcer leur compétitivité, a été dévoilé lors de l’événement sur l’interconnexion énergétique entre l’Égypte et l’Europe, qui a réuni des partenaires commerciaux égyptiens et internationaux pour réfléchir à la manière de relever les défis liés à la crise énergétique mondiale et aux changements climatiques.

En Égypte, le mécanisme GEFF fournit à la fois des financements et des conseils sur les meilleures pratiques pour aider les entreprises du secteur privé à améliorer leur compétitivité.

Des partenaires internationaux et égyptiens pour soutenir des investissements ciblés d'entreprises

Ce nouveau programme de financement, cofinancé par la BERD, est soutenu par l’Union européenne au moyen d’une aide non remboursable de la Facilité d’investissement pour le voisinage, destinée à en promouvoir l’adoption et à fournir une assistance technique à l’appui du recensement, de l’évaluation et du suivi des projets d’investissement admissibles. Cette première coopération contribuera également à pallier l’insuffisance des investissements dans les énergies renouvelables en mettant l’accent sur les investissements verts et sur l’assistance technique pour développer et accélérer ces opérations.

Le mécanisme de financement pour l’économie verte – Égypte (GEFF – Égypte) a été conçu pour contribuer à la réalisation des ODD n°7 (Énergie propre et d’un coût abordable), n°12 (Consommation et production durables) et n°13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.