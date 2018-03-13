Au 31 décembre 2018 (depuis le lancement du « plan Juncker »), le total des approbations au titre du FEIS en Pologne se montait à 3,7 milliards d’euros, somme qui a contribué à mobiliser près de 16,2 milliards d’euros d’investissements liés au FEIS dans le pays. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’opérations signées en 2018 et bénéficiant de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe.
FEIS : premier soutien direct de la BEI aux facultés de médecine de Varsovie et de Poznań
Des installations universitaires conformes aux meilleures normes internationales, tel est l’objectif des plans de modernisation mis en œuvre par deux éminents établissements d’enseignement supérieur en Pologne. La faculté de médecine de Varsovie a emprunté 100 millions de PLN (24 millions d’euros) qui serviront à financer la construction d’installations universitaires de pointe, dont un nouveau centre de simulation, et la rénovation de bâtiments existants sur le campus. La faculté de médecine de Poznań a pour sa part emprunté 114,7 millions de PLN (27,3 millions d’euros) pour financer la construction du nouveau site de la faculté de pharmacie et de son centre de technologies pharmaceutiques innovantes, ainsi que l’agrandissement et la rénovation de deux hôpitaux universitaires. Il s’agissait des premiers prêts directs accordés par la BEI à des universités polonaises.
FEIS : lancement du programme de logements sociaux à Poznań
Un prêt de 178 millions de PLN (42 millions d’euros) a été octroyé pour la première fois à la société immobilière de la ville de Poznań (Zarzad Komunalnych Zasobów Lokalowych, ou ZKZL). Il contribuera à financer la construction ou la rénovation d’environ 1 160 appartements sociaux pour des habitants à faibles revenus et de 14 centres de santé communautaires dans cette ville. Ce prêt servira également à financer des infrastructures techniques connexes, telles que les réseaux de conduites d’eau et d’égouts, le réseau routier urbain, des garages et des places de stationnement en surface. Cela devrait permettre à près de 3 000 personnes d’accéder à des logements sociaux nouveaux ou modernisés.
FEIS : coup de pouce aux plans de revitalisation à Walbrzych
La ville de Walbrzych a bénéficié d’un prêt de 60 millions de PLN (14 millions d’euros) pour financer des plans de revitalisation de grande envergure visant à transformer cette ancienne ville minière en un lieu de vie attrayant. Ce financement contribuera à la réhabilitation d’infrastructures urbaines (bâtiments et routes) et à la mise en œuvre de mesures favorisant l’efficacité énergétique. Il s’agit de la première tranche d’un engagement de la BEI en faveur de la ville de 120 millions de PLN (28 millions d’euros) au maximum. Pour la BEI, aucune ville ou région de Pologne et d’Europe ne doit être laissée pour compte dans la transition d’une société dépendante du charbon vers une économie à faible intensité de carbone.
FEIS et Alior Bank : première opération de titrisation synthétique en Pologne à l’appui des PME
La BEI et le FEI ont uni leurs forces pour accorder à Alior Bank une garantie de 1,4 milliard de PLN (335,3 millions d’euros) sur les tranches de premier rang et mezzanine d’un portefeuille de prêts aux PME de 1,5 milliard de PLN (349 millions d’euros). Il s’agit de la première opération de titrisation synthétique en faveur des PME à laquelle la BEI et le FEI participent conjointement en Pologne. L’objectif est de favoriser le soutien aux petites et moyennes entreprises polonaises, en leur permettant d’accéder à des prêts à des conditions favorables, assortis de taux d’intérêt plus bas et de durées de remboursement plus longues.