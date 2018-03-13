FEIS : premier soutien direct de la BEI aux facultés de médecine de Varsovie et de Poznań

Des installations universitaires conformes aux meilleures normes internationales, tel est l’objectif des plans de modernisation mis en œuvre par deux éminents établissements d’enseignement supérieur en Pologne. La faculté de médecine de Varsovie a emprunté 100 millions de PLN (24 millions d’euros) qui serviront à financer la construction d’installations universitaires de pointe, dont un nouveau centre de simulation, et la rénovation de bâtiments existants sur le campus. La faculté de médecine de Poznań a pour sa part emprunté 114,7 millions de PLN (27,3 millions d’euros) pour financer la construction du nouveau site de la faculté de pharmacie et de son centre de technologies pharmaceutiques innovantes, ainsi que l’agrandissement et la rénovation de deux hôpitaux universitaires. Il s’agissait des premiers prêts directs accordés par la BEI à des universités polonaises.