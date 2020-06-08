La crise du coronavirus aura-t-elle des répercussions sur notre manière de faire face à la menace des changements climatiques ?

Oui, incontestablement. Je pense qu’elle aura sans doute des répercussions très positives dans ce domaine. Mais des conséquences négatives ne peuvent être exclues. Du côté positif, la crise a montré que d’une manière générale, nous pouvons accepter de changer radicalement la façon dont nous menons nos vies et nos entreprises lorsque nous sommes confrontés à une menace. Ici, la menace vient du virus. En réalité, les changements climatiques sont une menace bien plus grande. Peut-être qu’en voyant l’ampleur de la réponse apportée à la pandémie, les mesures à mettre en place pour lutter contre les dérèglements climatiques paraissent moins effrayantes et moins irréalisables – puisque que nous avons fait la preuve que nous pouvons radicalement et rapidement ajuster la façon dont nous organisons nos activités et nos villes. Pour ce qui est des conséquences négatives, il est à craindre que les fonds nécessaires pour remettre les économies sur pied et les gens au travail ne soient pas alloués aux bonnes causes. J’espère que cela ne sera pas le cas, et d'importants efforts sont déployés dans l’Union européenne pour faire en sorte que la reprise soit verte. S’ils se concrétisent, ces efforts représenteront un bond en avant dans la lutte contre les changements climatiques.

Les gouvernements prévoient d’importants plans de relance économique pour aider les entreprises à surmonter les conséquences du confinement. Ces mesures de relance doivent-elles être réservées aux entreprises vertes ?

Tout d’abord, il est important de comprendre que beaucoup d'entreprises fabriquent de bons produits et pourvoient de nombreux emplois sans être « vertes ». Elles n'ont pas pour autant un effet préjudiciable sur le climat. Prenons un exemple d'actualité, celui d’une entreprise qui fabrique des respirateurs. Elle n’est pas nécessairement verte, mais son produit est très important. Ainsi, les mesures de relance ne doivent pas être exclusivement destinées aux entreprises vertes, parce qu’il y a de nombreux pans importants de notre économie qui ne nuisent pas au climat même s’ils ne sont pas verts. En revanche, soutenir par ces mesures des entreprises qui émettent beaucoup de CO 2 et ne font aucun effort de transition énergétique serait une erreur. Il faut donc selon moi que ces mesures puissent aider toutes les entreprises à devenir plus vertes. Soutenir uniquement les entreprises vertes ne nous fera pas progresser. Nous devons aider tous les acteurs de l’économie à devenir plus verts dans le contexte de la reprise.

Pensez-vous que, par crainte d’une récession après la pandémie, les gouvernements et les investisseurs vont reléguer la durabilité climatique et environnementale au second plan ?

Oui, c'est une possibilité. Ce qui prime aujourd’hui, c’est l’aspect humanitaire, ce sont les pertes d’emplois qui vont de pair avec la perte des moyens de subsistance. Les gouvernements et les investisseurs ont donc raison de se concentrer pour l’instant sur les besoins immédiats. Mais il faut veiller aussi à ne pas faire marche arrière en ce qui concerne le climat et l’environnement. Ce qui est important, c’est l'étape d'après, lorsque nous commencerons à vouloir reconstruire en mieux et en plus solide afin d'éviter le pire scénario de récession. Il nous faudra alors avoir vraiment à l'esprit la reprise et le climat en même temps. De fortes pressions sont exercées sur les gouvernements et les investisseurs pour que le climat et l’environnement restent à l’ordre du jour en dépit du contexte actuel. Les jeunes (et les moins jeunes d’ailleurs) ont vu à quoi le monde pourrait ressembler si nous réduisons les émissions et combien il serait agréable de vivre dans des villes largement épargnées par la pollution atmosphérique et la circulation routière. Peut-être que cela a donné aux plus jeunes d’entre nous l’espoir d'accéder vraiment à une vie meilleure. Ces jeunes font pression sur les gouvernements et les investisseurs pour qu’ils continuent à agir en faveur du climat et de l’environnement. Je ne pense donc pas que les États vont suspendre leur action dans ce domaine parce que selon moi, la pression est suffisamment forte pour les en dissuader.

Pendant le confinement, nous avons beaucoup moins utilisé la voiture. Le prix du pétrole s’est effondré. Qu’est-ce que cela signifie pour la lutte contre les changements climatiques à l'avenir ?

Il importe en premier lieu de nous préoccuper de l'affectation de l’argent public à l’avenir. Nous devons certainement prendre garde à ne pas soutenir des pans de l’économie où le virus a peut-être précipité une évolution qui était engagée de toute manière – vers une moindre dépendance à l’égard des combustibles fossiles. Le cours du pétrole a chuté parce que nous utilisons moins la voiture. Le président français, Emmanuel Macron, a expliqué la semaine dernière que la France doit à présent soutenir sa production de véhicules électriques. En poursuivant dans cette voie, nous pourrons opportunément accélérer le processus de réduction de notre dépendance au pétrole et aux combustibles fossiles.