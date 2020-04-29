Qu’en est-il des systèmes de santé ? Le virus ne s’étant pas encore très largement propagé dans les pays en développement, les investissements dans les soins de santé devraient-ils pour le coup constituer une priorité ?

Certainement – c’est une grande priorité, qui plus est appelée à devenir encore plus importante. Les systèmes de soins de santé sont sous-développés dans les pays en développement, et ce à tous les niveaux – à commencer par les installations de test.

L’une des raisons pour lesquelles on ne dénombre pas tellement de cas dans les pays en développement est que les personnes ne sont simplement pas testées de la même manière qu’en Europe. Le soutien d’institutions de financement du développement comme la nôtre consiste donc, en premier lieu, à permettre la mise en place de systèmes de diagnostic. La BEI est très active à ce niveau. Nous travaillons sur un projet en collaboration avec la Fondation Bill and Melinda Gates, dans le cadre du Plan d’investissement extérieur de la Commission européenne. Ce projet vise à améliorer les services de diagnostic et les services de laboratoire grâce à des partenariats public-privé dans les pays en développement. Nous avons accéléré le déploiement de ce programme en raison de la crise, car si l’on ne teste pas les gens, on ne peut pas les traiter. En conséquence, il est très important – et la BEI en a fait l’une de ses priorités – de soutenir les systèmes de diagnostic du secteur des soins de santé et d’investir dans ce domaine.

Nous constatons également que pouvoir s’occuper de sa santé est un luxe en Afrique. Seule la population aisée a accès aux traitements médicaux tels que nous les connaissons ici en Europe, et la population pauvre en est exclue. L’un des défis consiste donc à faire en sorte que les personnes défavorisées bénéficient également de l’accès aux traitements et aux services médicaux qu’elles méritent. Et la BEI, dans sa réponse à la crise actuelle – mais également sur le long terme –, s’emploie très activement à assurer que l’on prenne en main la question de la santé pour tous et de l’accès aux traitements pour tous dans ces pays.

Y a-t-il d’autres domaines, au-delà des moyens de test et de diagnostic, auxquels la BEI accorde une attention particulière ?

Bien sûr. Il est important de « boucler la boucle ». On entend par là qu’il faut soutenir le cycle allant du dépistage au traitement, puis le suivi du patient une fois qu’il est, espérons-le, guéri. La BEI accorde des financements à tous ces niveaux. Et à tous ces niveaux, des investissements massifs sont nécessaires dans les pays en développement.

Une chose importante à savoir en matière de financement du développement, c’est que vous n’agissez jamais seul. Vous collaborez avec des partenaires à tous les niveaux, et la BEI, pour sa part, coopère avec des acteurs financiers, comme la Banque mondiale, la KfW ou encore l’Agence française de développement. Dans le contexte de la crise actuelle, nous travaillons également dans une large mesure avec des agences des Nations unies, notamment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La BEI va signer avec l’OMS un protocole d’accord relatif à différents sujets concernant les pays en développement, mais dont le but est également de nous aider à répondre au mieux à la crise actuelle. Nous sommes impatients de mettre en place cette collaboration et de travailler ensemble sur le terrain, en nous appuyant sur leur savoir-faire technique et notre expertise en matière de financement, afin de répondre aux problèmes urgents et aux questions les plus pressantes auxquels ces pays sont actuellement confrontés.

Au début de la conversation, vous avez dit que, sur le long terme, les priorités en matière de financement du développement n’allaient pas changer. Quelles sont ces priorités qui vont continuer d’être importantes pour nous, malgré la crise ?

Je ne m’attends pas à ce que le financement du développement change sur le long terme, parce que les besoins fondamentaux qui nous amènent tous à venir en aide aux pays en développement ne changeront pas. La population doit pouvoir accéder à l’énergie et à l’eau. Les entrepreneurs ont besoin de liquidités pour gérer leur entreprise, et il faut des infrastructures fiables et opérationnelles. Et les contributions classiques des institutions de financement du développement comme la BEI ont pour but de garantir la disponibilité de ressources suffisantes, que ce soit pour financer les routes, la production d’énergie – secteur dans lequel nous soutenons aujourd’hui très largement les énergies renouvelables –, l’accès à l’eau et de plus en plus aussi la transition numérique. Ces besoins perdureront ; je dis donc qu’il faudra s’en occuper une fois que nous aurons pris soin de répondre à la crise du coronavirus. Et la BEI sera là pour jouer son rôle et les satisfaire à l’aide de ses financements.

