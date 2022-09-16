Imaginez la scène : vous vous précipitez aux toilettes, mais vous n’arrivez pas à temps. Une idée angoissante mais, malheureusement, une réalité pour de nombreuses personnes. Rien qu’en Europe, quelque 20 millions d’adultes souffrent d’incontinence fécale. L’incontinence urinaire est encore plus fréquente.

Innovacell, une entreprise de biotechnologie autrichienne met au point des thérapies cellulaires qui pourraient résoudre ce problème. Des précurseurs issus du propre muscle du patient sont injectés dans le sphincter lésé ou affaibli et aident à régénérer le muscle afin de restaurer sa fonctionnalité.

Pour accélérer la phase finale des essais cliniques, Innovacell a reçu, en décembre 2021, un prêt d’amorçage-investissement de 15 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement. Les activités de développement ont connu un ralentissement pendant la pandémie de COVID-19 et ces fonds aideront l’entreprise à conserver son avance sur la concurrence.

« Aux États-Unis, il existe une entreprise qui travaille sur ce type de thérapie. Elle a au moins cinq ans de retard sur nous en matière de développement », se félicite Ekkehart Steinhuber, le directeur général de la société. « Ce prêt a joué un rôle capital pour contribuer à assurer les investisseurs que nous disposions de ressources suffisantes dans un avenir proche. »

Guérir l’incontinence améliore la qualité de vie

L’incontinence est plus répandue chez les personnes âgées. C’est le deuxième motif de placement en maison de retraite. Cependant, les plus jeunes peuvent en souffrir aussi. Les femmes, par exemple, peuvent subir des lésions du sphincter lors de l’accouchement.

« Le nombre de personnes touchées est sous-estimé. Souvent, les patients ne consultent pas leur médecin, en raison du caractère inavouable attribué à la maladie », explique Valeria Iansante, spécialiste des sciences de la vie à la Banque européenne d’investissement. Les personnes affectées se sentent honteuses et finissent par s’imposer des limites afin de pouvoir à tout moment accéder facilement à des toilettes. Elles évitent les activités, qu’elles soient sportives ou autres. Elles tombent souvent dans la dépression.

À ce jour, « il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire pour maîtriser les fuites », poursuit Valeria Iansante. Les traitements actuels vont d’un changement de régime alimentaire à la kinésithérapie, en passant par la prise de médicaments, l’électrostimulation et diverses interventions chirurgicales. Certains traitements sont particulièrement invasifs et leur effet n’est souvent pas pérenne.

Une injection unique pour une guérison à long terme

Innovacell a choisi une méthode différente. Du tissu musculaire – de la taille d’un noyau de cerise – est prélevé dans le muscle pectoral du patient. Ce prélèvement est réalisé sous le bras afin que la cicatrice ne soit pas visible. Des cellules souches sont isolées du tissu prélevé puis transformées en précurseurs musculaires, dont la multiplication est ensuite obtenue par culture. Ces cellules sont réinjectées dans le sphincter du patient, où elles aident le muscle à se régénérer et à retrouver sa fonctionnalité.