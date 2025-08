Description

Le document s’appuie un nouvel ensemble de données couvrant plusieurs pays et secteurs et concernant les investissements en actifs corporels et incorporels pour 18 pays d’Europe ainsi que les États-Unis. Un cadre a été défini afin de mesurer les stocks d’investissements corporels et de capital ainsi que leurs effets sur la production, les intrants et la productivité totale des facteurs.

L’analyse fournit un état des lieux de la diffusion des investissements incorporels en Europe et aux États-Unis sur la période 2000-2013 et rend compte de la décomposition de la croissance avant et après la grande récession de 2008-2009.

Les principales conclusions sont les suivantes.

Tout d’abord, les investissements corporels ont fortement diminué durant la grande récession et n’ont repris que dans une faible mesure ensuite, alors que les investissements incorporels ont relativement bien résisté et se sont rapidement redressés aux États-Unis, mais sont restés à la traîne dans l’UE.

Ensuite, l’analyse des sources de croissance comprenant uniquement les actifs incorporels intégrés dans les comptes nationaux (logiciels, R-D, exploration minière et œuvres d’art originales) suggère que l’intensité capitalistique est le principal moteur de la croissance, les actifs corporels et incorporels représentant respectivement 80 % et 20 % dans l’UE, tandis qu’aux États-Unis, leur part est de 50 % pour chacune de ces deux catégories sur la période 2000-2013. L’élargissement des actifs aux actifs incorporels qui ne sont pas intégrés dans les comptes nationaux (Corrado, Hulten et Sichel – 2005) a pour effet d’accroître l’intensité capitalistique. La proportion des actifs corporels est réduite tant dans l’UE qu’aux États-Unis (60 % et 40 % respectivement) tandis que les actifs incorporels représentent une part plus importante (40 % dans l’UE et 60 % aux États-Unis).

Par ailleurs, l’analyse montre que depuis la grande récession, le ralentissement de la hausse de la productivité du travail est lié à une diminution de la progression de la PTF avec, relativement, un rôle mineur pour les actifs corporels et incorporels.

Enfin, on note une forte corrélation entre un resserrement des règles en matière de protection de l’emploi et une réduction du volume d’investissement public dans la R-D, et une baisse du ratio investissements incorporels/investissements corporels.