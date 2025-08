La Tanzanie et la BEI

La BEI intervient en Tanzanie depuis 1977.

Des milliers de personnes dans tout le pays bénéficient des investissements qu’elle a soutenus dans les infrastructures, notamment dans les secteurs des routes, de l’eau et de l’énergie.

Un exemple emblématique en est la réfection de la M1 – le principal axe routier reliant le Malawi et le port de Dar es Salam –, dont le financement a contribué à réduire le coût des déplacements et des transports. La BEI a également financé la protection des routes rurales contre les phénomènes météorologiques extrêmes, qui, souvent, empêchaient les agriculteurs d’accéder aux marchés locaux.

L’eau, c’est la vie. Un projet récemment soutenu dans le cadre du programme d’adduction d’eau et d’assainissement du lac Victoria comprend aussi des campagnes d’éducation à la santé et de sensibilisation à l’hygiène parmi la population ; l’objectif est non seulement de donner accès à l’eau salubre et à l’assainissement, mais également d’aider les zones d’habitat informel et les communautés vulnérables à faire face à la pandémie de COVID-19.

Un accès fiable à l’énergie est essentiel pour le développement, mais il peut représenter un défi, en particulier dans les zones rurales. Grâce à un prêt BEI de 25 millions de dollars, couvrant aussi la Tanzanie, d.light pourra produire des millions de kits solaires hors réseau qui sont faciles à installer et peu coûteux pour les utilisateurs grâce à un système de prépaiement. Ce projet, qui aura un impact économique et social considérable, s’inscrit dans le droit fil de l’engagement de la BEI à garantir l’accès de tous à une énergie abordable et fiable, mais également à investir dans des sources d’énergie renouvelables qui contribuent à protéger l’environnement.

En Tanzanie, avec l’aide de ses partenaires financiers locaux, la BEI améliore l’accès aux microcrédits et aux formations pour stimuler l’entrepreneuriat et renforcer ainsi l’inclusion financière.