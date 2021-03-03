Ces jeunes ingénieurs en biomédecine ont créé une enceinte permettant de transformer un lit d’hôpital en unité de soins aux brûlés. Cette enceinte offre un environnement stérile et permet de contrôler l’atmosphère, deux éléments essentiels qui contribuent à la survie des victimes de brûlures. BioVerse figure parmi les finalistes de l’édition 2020 du concours de l’innovation sociale, une initiative de l’Institut BEI visant à aider les entrepreneurs sociaux à s’attaquer aux problèmes du monde.

« Ils n’avaient aucun espoir »

Lorsqu’elle était au lycée, Caterina a commencé à faire du bénévolat dans des hôpitaux en Tanzanie. C’est l’une de ses premières expériences dans ce pays, où elle a été confrontée à deux enfants ayant subi des brûlures, qui l’a placée sur sa trajectoire actuelle.

« Quand je suis entrée dans la pièce, j'ai été choquée par les souffrances qu’enduraient ces deux enfants brûlés, et les paroles du médecin furent encore pires », se souvient-elle. « Il a dit qu’ils n’avaient aucun espoir et m’a demandé si j’avais des idées pour résoudre le problème. »

Les infections et l’hypothermie sont les causes de décès les plus fréquentes chez les patients brûlés. Dans les pays riches, les centres de brûlés sont souvent situés dans des bâtiments séparés ou dans des ailes d’hôpitaux dotées de services spécialisés pour traiter et protéger ces patients. La construction de ce type de structure peut coûter des millions.

Dans le cadre de son mémoire de master à l’université de Bologne en 2019, Caterina a mis au point le concept de la « Corax Lifebox ». Son invention consiste en une enceinte pourvue d’un couvercle transparent qui s’adapte à un lit d’hôpital. À une extrémité, une unité permet de chauffer l’air et de le purifier grâce à un filtre à particules à haute efficacité (HEPA), et une batterie maintient l’appareil en marche en cas de coupure d’électricité. « Lorsqu’elle a montré son invention aux médecins du centre de brûlés de l’hôpital Bufalini de Cesena, en Italie, ils ont débordé d’enthousiasme », assure Franco. « Nombre d’entre eux avaient été bénévoles dans des hôpitaux d’Afrique et le problème leur était déjà familier », explique-t-il. « Ils ont dit que cette invention pouvait vraiment changer la donne. »