La Tchéquie et la BEI

En Tchéquie, nous accordons la priorité aux transports durables, à l’énergie verte et au soutien aux petites entreprises. Nous avons financé la modernisation du réseau ferroviaire national, ce qui a permis d’améliorer la sécurité, la capacité et l’accessibilité sur 40 de ses tronçons.
En outre, nous avons aidé ČEZ à moderniser le réseau électrique et fourni des financements verts aux entreprises, favorisant ainsi la durabilité et la croissance économique.
En bref
La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables en Tchéquie.
1992
221
27,58 Mrd €
Activité du Groupe BEI en Tchéquie, par priorité
Activité de la BEI en Tchéquie, par secteur depuis le début de ses opérations
Les réalisations de la BEI en Tchéquie
Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie en Tchéquie et ailleurs.
Comment financer le logement abordable et durable
Découvrez les modèles de financement de la BEI qui pallient le déficit de logements accessibles en Europe et réduisent la facture énergétique
Crise du logement : motifs et solutions
La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités
Ce que nous tenons pour acquis en Europe
We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.
Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)
Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)
Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité
L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.
La sécurité dans tous les secteurs
C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.
La présidente Calviño achève sa tournée des 27 capitales de l’UE
Ces 12 derniers mois, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a parcouru l’Union européenne, de Stockholm à Nicosie, de Vilnius à La Valette, de Madrid à Zagreb, écoutant les points de vue des ministres des finances, des Premiers ministres et des présidents, dialoguant avec des partenaires, obtenant des informations sur les projets en cours financés par l’Union européenne et donnant forme aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.
Ostrava de retour sur le devant de la scène
Ostrava équipe sa Maison de la Culture d’une salle de concert dernier cri pour devenir une ville moderne à la scène culturelle dynamique.
« Changer la planète et tout le reste »
Grâce à l’innovation, l’énergie solaire pourrait mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles et devenir la principale source d’énergie renouvelable
Obtenir le soutien de la BEI en Tchéquie
Nous appuyons des projets qui accélèrent la transition écologique, stimulent l’innovation technologique, renforcent la sécurité et la défense et soutiennent la cohésion régionale et la mise en place d’infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence de l’Europe à l’échelle mondiale. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’UE et partout ailleurs dans le monde.
Petits projets
Pour les petits projets
(généralement de moins de 25 millions d’€)
Grands projets
Pour les grands projets
(dont le coût dépasse 25 millions d’€)
Services de conseil
Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique
L’enquête économique de la BEI sur l’investissement en Tchéquie
