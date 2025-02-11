Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Tchéquie et la BEI

Nous intervenons en Tchéquie depuis 1992, en faveur de projets liés aux infrastructures clés et à la rénovation urbaine.

En Tchéquie, nous accordons la priorité aux transports durables, à l’énergie verte et au soutien aux petites entreprises. Nous avons financé la modernisation du réseau ferroviaire national, ce qui a permis d’améliorer la sécurité, la capacité et l’accessibilité sur 40 de ses tronçons.

En outre, nous avons aidé ČEZ à moderniser le réseau électrique et fourni des financements verts aux entreprises, favorisant ainsi la durabilité et la croissance économique.

En bref

La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables en Tchéquie.

1992

DÉBUT DES OPÉRATIONS

221

PROJETS FINANCÉS

27,58 Mrd €

MONTANT TOTAL INVESTI

9

PARTENAIRES LOCAUX

Activité du Groupe BEI en Tchéquie, par priorité

(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)

Activité de la BEI en Tchéquie, par secteur depuis le début de ses opérations

Les réalisations de la BEI en Tchéquie

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie en Tchéquie et ailleurs.

  •
    3 juillet 2025

    Comment financer le logement abordable et durable

    Découvrez les modèles de financement de la BEI qui pallient le déficit de logements accessibles en Europe et réduisent la facture énergétique

    Aménagement urbain
  • 16 juin 2025

    Crise du logement : motifs et solutions

    La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités

    Aménagement urbain
  • 8 mai 2025

    Ce que nous tenons pour acquis en Europe

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union
  • 8 mars 2025

    Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité

    L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.

    Diversité et égalité hommes-femmes
  • 7 mars 2025

    La sécurité dans tous les secteurs

    C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 5 décembre 2024

    La présidente Calviño achève sa tournée des 27 capitales de l’UE

    Ces 12 derniers mois, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement, a parcouru l’Union européenne, de Stockholm à Nicosie, de Vilnius à La Valette, de Madrid à Zagreb, écoutant les points de vue des ministres des finances, des Premiers ministres et des présidents, dialoguant avec des partenaires, obtenant des informations sur les projets en cours financés par l’Union européenne et donnant forme aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI.

    Le Comité de direction Nadia Calviño
  • 31 octobre 2024

    Ostrava de retour sur le devant de la scène

    Ostrava équipe sa Maison de la Culture d’une salle de concert dernier cri pour devenir une ville moderne à la scène culturelle dynamique.

    Programme urbain Infrastructures Aménagement urbain Tchéquie Union européenne
  • 15 octobre 2024

    « Changer la planète et tout le reste »

    Grâce à l’innovation, l’énergie solaire pourrait mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles et devenir la principale source d’énergie renouvelable

    Infrastructures Énergie solaire Durabilité

Obtenir le soutien de la BEI en Tchéquie

Nous appuyons des projets qui accélèrent la transition écologique, stimulent l’innovation technologique, renforcent la sécurité et la défense et soutiennent la cohésion régionale et la mise en place d’infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence de l’Europe à l’échelle mondiale. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’UE et partout ailleurs dans le monde.

Petits projets

Pour les petits projets
(généralement de moins de 25 millions d’€)

Contactez nos partenaires locaux  
Découvrir les solutions de financement adaptées à votre projet  

Grands projets

Pour les grands projets
(dont le coût dépasse 25 millions d’€)

Contactez notre bureau de local  

Services de conseil

Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique

Contactez nos spécialistes  

L’enquête économique de la BEI sur l’investissement en Tchéquie

La BEI, avec l’aide de dizaines d’universitaires, de professionnels et de décideurs politiques, a interrogé 12 500 entreprises et 500 grandes villes d’Europe pour savoir ce qui encourage ou freine l’investissement.

Découvrez les derniers résultats  

Nous contacter

Collectivité locale ou grande entreprise

Contactez directement notre bureau local

Médias

Contactez notre attaché(e) de presse

Service de presse :
Tél.  +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information

Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions

Suivez l’actualité de la BEI

Actualités
Dernières publications
Vidéos
