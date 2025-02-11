La Tchéquie et la BEI

En Tchéquie, nous accordons la priorité aux transports durables, à l’énergie verte et au soutien aux petites entreprises. Nous avons financé la modernisation du réseau ferroviaire national, ce qui a permis d’améliorer la sécurité, la capacité et l’accessibilité sur 40 de ses tronçons.

En outre, nous avons aidé ČEZ à moderniser le réseau électrique et fourni des financements verts aux entreprises, favorisant ainsi la durabilité et la croissance économique.