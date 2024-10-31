La ville d’Ostrava se caractérise par son esprit pragmatique et ses habitants sont connus pour leur franchise et leur détermination. C’est ce style sans fioritures qui a captivé Jan Žemla, le directeur général de la Philharmonie d’Ostrava, à son arrivée dans la ville. Profondément convaincu du pouvoir transformateur de la musique, il s’en est inspiré pour lancer un nouveau projet qui fera battre à nouveau le cœur culturel d’Ostrava.
Tout a commencé lorsque Jan Žemla a découvert la salle de répétition de l’orchestre. Elle se trouvait dans la Maison de la Culture, un édifice qui a ouvert ses portes au début des années 60. « Le bâtiment était vétuste sur le plan technique ; il avait besoin d’être reconstruit », se souvient-il. « De nombreux problèmes techniques, d’électricité et d’eau par exemple, nous empêchaient de jouer et de répéter dans de bonnes conditions. Le plus problématique, c’est que nous n’avions pas l’acoustique essentielle à un orchestre. »
Convaincu que le célèbre orchestre de Janáček avait besoin d’une nouvelle salle, Jan Žemla s’est adressé aux autorités locales pour solliciter leur soutien. C’est ainsi qu’a démarré le projet de rénovation de la Maison de la Culture et son agrandissement avec une nouvelle salle de concert. Le nouvel édifice alliera l’acoustique contemporaine à la préservation historique, offrant un espace de 1 300 places consacré aux activités culturelles et éducatives.
« Notre objectif est de créer quelque chose qui répond aux besoins de la collectivité, tout en renforçant la visibilité d’Ostrava sur la scène culturelle européenne », explique Jan Žemla.
La Banque européenne d’investissement appuie ce projet en accordant à la ville d’Ostrava un prêt de 2 milliards de couronnes tchèques (84 millions d’euros), signé en juillet 2024. Ce concours vise à soutenir la transformation de la ville en une métropole dynamique et moderne avec un secteur culturel florissant.
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Un nouvel écrin
L’orchestre philharmonique de Janáček est l’un des principaux orchestres symphoniques de Tchéquie. Nommé d’après le célèbre compositeur Leoš Janáček, originaire d’un village proche d’Ostrava, il a accueilli de grands chefs d’orchestre et compositeurs tels que Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev et Paul Hindemith. Aujourd’hui encore, il fait la fierté de la population et de la région.
Pour la nouvelle conception architecturale de la salle de concert, Jan Žemla et les autorités locales recherchaient une proposition qui reflète l’esprit et l’importance de l’orchestre pour la ville. C’est le projet de Steven Holl, architecte de classe mondiale réputé pour son amour profond de la musique, qui a répondu à leurs attentes.
« L’idée de Steven était que l’orchestre est l’instrument et la salle son étui. Ainsi, le bâtiment protégera l’orchestre comme un étui protège un instrument fragile et délicat », explique Jan Žemla.
Puisant son inspiration à la fois dans la musique et dans l’architecture, Steven Holl a dessiné la nouvelle salle de concert en imitant la forme organique d’un étui d’instrument de musique. L’architecte a conçu un intérieur innovant avec des panneaux en bois perforés et un éclairage qui crée un espace qui résonne avec une logique musicale.
Au-delà de sa fonction première de salle de concert, le lieu servira également d’espace de théâtre polyvalent et accueillera une variété d’activités culturelles et éducatives. « Il y aura des salles de théâtre, des centres éducatifs et des espaces pour des événements sociaux, de sorte que le bâtiment servira toute la journée et pas seulement pendant les concerts », poursuit Jan Žemla.
Soutenir une région en transition
La construction d’une salle de concert ultramoderne, ainsi que la rénovation de l’immense Maison de la Culture datant des années 60, n’est pas une mince affaire. D’importants fonds, une planification méticuleuse et beaucoup de temps sont nécessaires.
Pour appuyer cet ambitieux projet, la Banque européenne d’investissement apporte un soutien crucial qui a vocation à favoriser le développement urbain et la cohésion dans toute la région. Le projet bénéficie aussi d’une subvention de 500 millions de couronnes tchèques (21 millions d’euros) au titre de la facilité de prêt au secteur public de l’Union européenne, qui fait partie du mécanisme pour une transition juste, ainsi que d’un financement supplémentaire provenant de sources municipales, régionales et nationales.
« Il s’agit d’un projet phare en Tchéquie, qui peut servir d’exemple pour d’autres projets similaires dans le pays », a déclaré Peter Czechov, chargé de prêts à la BEI qui a travaillé sur cet accord.
Ce projet offre à la ville d’Ostrava la possibilité d’obtenir le financement nécessaire pour construire enfin la salle de concert qu’elle attend depuis 150 ans.
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Un nouveau dynamisme dans le centre de la Tchéquie
Ostrava était autrefois connue comme le « cœur noir » de la Tchéquie, en raison de son riche patrimoine industriel et minier. Lorsque les mines ont fermé dans les années 90, la ville a eu du mal à retrouver une identité. « Il ne s’agit pas seulement de construire une salle de concert », explique Kamil Dörfler, spécialiste principal en développement urbain à la Banque européenne d’investissement, qui a été étroitement associé à l’élaboration de ce projet. « L’idée est de donner à Ostrava une nouvelle orientation, qui lui permet de cultiver son patrimoine culturel tout en se tournant vers l’avenir. »
Ce phénomène est souvent appelé l’« effet Bilbao » : un bâtiment emblématique peut catalyser à lui seul la revitalisation urbaine et redéfinir l’image d’une ville. En investissant dans les infrastructures culturelles, Ostrava cherche à redynamiser son économie et son paysage culturel, tout comme Bilbao l’a fait avec son célèbre musée Guggenheim.
« Il aura un énorme potentiel social et économique pour Ostrava et la région », déclare Jan Žemla. « Partout où je vais, les gens me posent des questions sur la salle de concert. Ils sont surpris que l’on construise un lieu aussi futuriste au centre d’Ostrava. D’une certaine manière, il s’agira de notre propre Sagrada Familia. »
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OSTRAVA - CULTURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
The Project concerns the construction of a new concert hall and the refurbishment of the existing House of Culture in Ostrava city in the Czech Republic