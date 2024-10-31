La ville d’Ostrava se caractérise par son esprit pragmatique et ses habitants sont connus pour leur franchise et leur détermination. C’est ce style sans fioritures qui a captivé Jan Žemla, le directeur général de la Philharmonie d’Ostrava, à son arrivée dans la ville. Profondément convaincu du pouvoir transformateur de la musique, il s’en est inspiré pour lancer un nouveau projet qui fera battre à nouveau le cœur culturel d’Ostrava.

Tout a commencé lorsque Jan Žemla a découvert la salle de répétition de l’orchestre. Elle se trouvait dans la Maison de la Culture, un édifice qui a ouvert ses portes au début des années 60. « Le bâtiment était vétuste sur le plan technique ; il avait besoin d’être reconstruit », se souvient-il. « De nombreux problèmes techniques, d’électricité et d’eau par exemple, nous empêchaient de jouer et de répéter dans de bonnes conditions. Le plus problématique, c’est que nous n’avions pas l’acoustique essentielle à un orchestre. »

Convaincu que le célèbre orchestre de Janáček avait besoin d’une nouvelle salle, Jan Žemla s’est adressé aux autorités locales pour solliciter leur soutien. C’est ainsi qu’a démarré le projet de rénovation de la Maison de la Culture et son agrandissement avec une nouvelle salle de concert. Le nouvel édifice alliera l’acoustique contemporaine à la préservation historique, offrant un espace de 1 300 places consacré aux activités culturelles et éducatives.

« Notre objectif est de créer quelque chose qui répond aux besoins de la collectivité, tout en renforçant la visibilité d’Ostrava sur la scène culturelle européenne », explique Jan Žemla.

La Banque européenne d’investissement appuie ce projet en accordant à la ville d’Ostrava un prêt de 2 milliards de couronnes tchèques (84 millions d’euros), signé en juillet 2024. Ce concours vise à soutenir la transformation de la ville en une métropole dynamique et moderne avec un secteur culturel florissant.