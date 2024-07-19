République tchèque : la BEI prête 2 milliards de couronnes tchèques pour la construction de la salle de concert d’Ostrava

Vizualizace: Steven Holl Architects

Le prêt de 84 millions d’euros de la BEI et la subvention qui le complète, à savoir 21 millions d’euros mis à disposition au titre de la Facilité de prêt au secteur public (FPSP) de l'Union européenne relevant du Mécanisme pour une transition juste (MTJ), représentent la majeure partie du soutien financier (115,5 millions d’euros au total) pour la salle de concert qui sera construite à Ostrava, une ville du nord-est de la Tchéquie.

Ce bâtiment redynamisera l’infrastructure culturelle d’Ostrava, en soutenant la diversification économique de cette ville jusqu’ici dominée par l’industrie lourde.

Il accueillera l’orchestre philharmonique Janáček, et des activités culturelles et éducatives y seront proposées.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 2 milliards de couronnes tchèques (soit environ 84 millions d’euros) pour la construction d’une salle de concert ultramoderne dans la ville tchèque d’Ostrava. Le montant prêté par la BEI couvre l’essentiel du financement de l’édifice culturel de 115,5 millions d’euros qui doit être construit à Ostrava, troisième ville tchèque par sa taille, avec une population de 318 000 habitants. Située dans la région de la Moravie-Silésie, au nord-est du pays, Ostrava est proche du village où le célèbre compositeur Leoš Janáček est né en 1854, et décédé en 1928.

En complément du prêt de 84 millions d’euros de la BEI, le projet bénéficiera également d’une subvention de 500 millions de couronnes tchèques (environ 21 millions d’euros) au titre de la Facilité de prêt au secteur public (FPSP) de l’Union européenne, qui relève du Mécanisme pour une transition (MTJ), et aussi d’autres financements provenant de sources locales.

« La salle de concert d’Ostrava marque un jalon décisif dans le travail accompli par la BEI en collaboration avec la Commission européenne, en favorisant l’enrichissement culturel et la revitalisation économique d’Ostrava. Ce projet emblématique illustre notre engagement commun en faveur du développement durable, en renforçant le dynamisme culturel et la résilience socio-économique de la région », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI.

La salle de concert qui sera construite à Ostrava comptera 1 300 places. Elle sera dotée d’une acoustique de classe mondiale et servira d’extension à la maison de la culture existante. Le bâtiment, qui devrait être achevé en 2028, accueillera le célèbre orchestre philharmonique Janáček et présentera des musiciens du monde entier. Au-delà de sa fonction première de salle de concert, l’édifice sera le lieu de diverses activités culturelles et éducatives qui viendront enrichir le paysage culturel de la région de Moravie-Silésie.

Elisa Ferreira, commissaire européenne chargée de la cohésion et des réformes, a insisté sur l’impact plus large du projet : « Ce projet d’architecture vert, de classe mondiale, contribuera à redéfinir l’identité d’Ostrava, en symbolisant sa transition d’un carrefour de l’industrie du charbon et de l’acier à une métropole dynamique et moderne dotée d’un secteur culturel et artistique florissant qui incarne pleinement l’esprit et les principes de l’initiative Nouveau Bauhaus européen. La salle de concert d’Ostrava créera des emplois et soutiendra la diversification de la ville. »

Paloma Aba Garrote, directrice de la CINEA, l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement : « Je suis très heureuse que cette nouvelle subvention de la FPSP contribue au développement social et économique d’Ostrava, en aidant la région à évoluer vers une économie plus diversifiée et durable. Avec sa nouvelle salle de concert, Ostrava disposera d’un nouvel édifice architectural et culturel emblématique qui l’aidera à se recentrer vers le développement des arts et des industries créatives et à stimuler le tourisme. »

Les dirigeants tchèques ont également salué le projet.

Le maire d’Ostrava, Jan Dohnal, a déclaré que le lieu ferait d’Ostrava une référence mondiale.

Jan Dohnal : « Le projet de nouvelle salle de concert à Ostrava, que le prestigieux magazine Architizer a classé parmi les 10 bâtiments les plus attendus au monde, donnera une impulsion significative à l’image de notre ville, en nous plaçant sur la carte culturelle et architecturale mondiale. Le projet est financé par de multiples sources, dont le budget propre de la Ville d’Ostrava, un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI), une subvention de l’Union européenne (liée au prêt de la BEI) dans le cadre du troisième pilier du Mécanisme pour une transition juste (MTJ), ainsi que des contributions de la région de Moravie-Silésie et du ministère tchèque de la culture. »

Ivan Bartos, ministre tchèque du développement régional : « Le développement de nos régions est une priorité pour moi, surtout lorsqu’il s’agit des régions charbonnières. Chaque projet qui contribue à les transformer compte. Je suis convaincu que la salle de concert d’Ostrava deviendra un lieu important non seulement pour Ostrava elle-même, mais aussi pour l’ensemble de la région de Moravie-Silésie et, partant, pour le pays tout entier. »

Le projet pourrait servir d’exemple pour d’autres initiatives en lien avec le Mécanisme pour une transition juste en Tchéquie et inspirer le développement urbain et la cohésion dans l’ensemble du pays.

Informations générales

À propos de la BEI et de son activité en Tchéquie

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI a mis 1,88 milliard d’euros à disposition en Tchéquie en 2023, pour soutenir le développement régional et stimuler la résilience économique, tout en renforçant la durabilité environnementale et en améliorant la qualité de vie.

À propos de la Facilité de prêt au secteur public et du Mécanisme pour une transition juste

La Facilité de prêt au secteur public (FPSP) a vocation à atténuer les effets sociaux et économiques de la transition vers la neutralité climatique dans les régions de l’UE. Il s’agit d’un mécanisme de panachage de ressources qui combine des prêts de la BEI et des aides non remboursables de la Commission européenne pour aider principalement les établissements du secteur public dans les régions de l’UE les plus touchées, qui sont recensées dans les plans territoriaux de transition juste, à mobiliser des investissements publics supplémentaires et à répondre à leurs besoins de développement dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique. Le premier appel à propositions dans le cadre de la FPSP a été lancé le 19 juillet 2022, avec 10 échéances intermédiaires jusqu’à la fin de 2025. Trois échéances par an sont prévues jusqu’à la fin de 2025. Un deuxième appel à propositions sera lancé en 2026.

Pour en savoir plus sur la FPSP et les projets qu’elle finance, consultez le site web de la CINEA.

CINEA

L’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) a été créée par la Commission européenne pour mettre en œuvre des parties spécifiques de programmes de financement de l’UE dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’action en faveur du climat, de l’environnement, de la pêche maritime et de l’aquaculture.

La CINEA a pour objectif de soutenir ses bénéficiaires, de mettre en place des partenariats solides, d’assurer une gestion de haute qualité des programmes et projets, de favoriser un partage efficace des connaissances et de créer des synergies entre les programmes, afin de soutenir une Europe durable, connectée et décarbonée.