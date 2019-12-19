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POLAND ROAD MODERNISATION IV

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
29/05/2020 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 29/05/2020
20190045
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND ROAD MODERNISATION IV
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE / GDDKIA - REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 575 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and modernization of four road bypasses for cities in south Eastern Poland.

The project will improve traffic safety and efficiency in the four cities (Krakow (northern bypass), Dabrowa Tarnowska, Tomaszow Lubelski and Stalowa Wola / Nisko) by facilitating diversion of traffic from the city streets and increase of transit traffic speed. All project components are located in less developed regions and are benefiting from EU grant financing. Two of the project components – bypass of Krakow and bypass of Tomaszow Lubelski, are located on the comprehensive TEN T network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves road construction in urban and rural environment largely along new alignments. The project falls under Annex I of EIA Directive 2011/92/EU, as amended by Directive 2014/52/EU, requiring a full EIA procedure. On two components, the project route crosses the NATURA 2000 sites; therefore, the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC, as amended) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The investment project components are included in the "Programme of National Road Construction in Poland between 2014- 2023" which has been subject to a strategic environmental assessment.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND ROAD MODERNISATION IV
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123939939
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Stalowa Wola & Nisko
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126064404
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko, Kraków
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95342640
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Prezentacja Stalowa Wola & Nisko
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123803563
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLAND ROAD MODERNISATION IV - raport oddziaływania na środowisko - Stalowa Wola & Nisko
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95320541
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Prognozy Ruchu - Raport Techniczny - Stalowa Wola & Niska
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95347486
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLAND ROAD MODERNISATION IV - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Tomaszów Lubelski
Date de publication
24 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95317978
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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