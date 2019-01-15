Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WIND FARMS PT I

Signature(s)

Montant
47 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 47 000 000 €
Énergie : 47 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2019 : 2 000 000 €
27/11/2019 : 45 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/05/2019 - Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Penacova - Estudo de Incidências Ambientais - Resumo Não Técnico
Related public register
03/05/2019 - Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Maunça - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND FARMS PT I
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Quirópteros - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Avaliação de Impactes Ambientais do Projeto de Execução Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Aves Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Flora e Habitats - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo Acústico - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Avifauna) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo da Bacia Visual - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Relatório de Conformidade Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Aditamento
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Anexos
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Quirópteros- Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Linha Elétrica do Parque Eólico de Maunça Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Flora e Vegetação - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Related public register
15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND FARMS PT I

Fiche récapitulative

Date de publication
15 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 27/11/2019
20180290
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WIND FARMS PT I
EDP RENOVAVEIS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 47 million
EUR 96 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of three wind farms located in Portugal with a total capacity of 96 MW.

The project will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute the EIB's lending priority policy on social cohesion, renewable energy and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Windfarms falls under Annex II of Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU) according to which the Member States shall determine whether the project shall be made subject to an assessment based on defined criteria. According to national legislation, windfarms exceeding certain criteria are subject to a mandatory Environmental Impact Assessment (EIA). This was the case for two of the three windfarms. The environmental studies for the EIA process were undertaken and the competent authorities have granted approval containing requirements to mitigate environmental impacts accordingly. Residual impacts were classified of small magnitude and low significance.

The project will be operating without exclusive or special rights within the meaning of the EU Utilities Directive 2004/17/EC c.q. 2014/25/EU hence private sector procurement procedures applied. Equipment and works were purchased through multi contracts such as one for supply and installation of turbines, others for infrastructure works (Balance of Plant), electrical works etc.

Documents liés
03/05/2019 - Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Penacova - Estudo de Incidências Ambientais - Resumo Não Técnico
03/05/2019 - Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Maunça - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND FARMS PT I
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Quirópteros - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Avaliação de Impactes Ambientais do Projeto de Execução Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Aves Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Flora e Habitats - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo Acústico - Parque Eólico de Maúnça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Avifauna) - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo da Bacia Visual - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição - Parque Eólico de Maúnça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Relatório de Conformidade Ambiental - Parque Eólico de Maunça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico de Maúnça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Aditamento
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Anexos
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Quirópteros- Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas - Parque Eólico da Serra do Oeste
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Linha Elétrica do Parque Eólico de Maunça Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Flora e Vegetação - Parque Eólico de Maúnça
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça
15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND FARMS PT I

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Penacova - Estudo de Incidências Ambientais - Resumo Não Técnico
Date de publication
3 May 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204362
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Maunça - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Date de publication
3 May 2019
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87207624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND FARMS PT I
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91112809
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Quirópteros - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87213822
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Avaliação de Impactes Ambientais do Projeto de Execução Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87203827
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Aves Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87216291
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Flora e Habitats - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204351
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo Acústico - Parque Eólico de Maúnça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87208944
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Avifauna) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87216290
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo da Bacia Visual - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição - Parque Eólico de Maúnça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204361
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Relatório de Conformidade Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134142214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico de Maúnça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87216306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87215999
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Aditamento
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Anexos
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87204158
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Quirópteros- Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87216293
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas - Parque Eólico da Serra do Oeste
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87203828
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Linha Elétrica do Parque Eólico de Maunça Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87217590
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Flora e Vegetação - Parque Eólico de Maúnça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87202704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Date de publication
14 Oct 2020
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87212710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WIND FARMS PT I
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131069782
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180290
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/05/2019 - Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Penacova - Estudo de Incidências Ambientais - Resumo Não Técnico
Related public register
03/05/2019 - Résumé non technique - WIND FARMS PT I - Parque Eólico de Maunça - Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico
Related public register
11/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND FARMS PT I
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Quirópteros - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Avaliação de Impactes Ambientais do Projeto de Execução Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Aves Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Flora e Habitats - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo Acústico - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização de Avifauna) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo da Bacia Visual - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Relatório de Conformidade Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção) - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Aditamento
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça - Anexos
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Comunidade de Quirópteros- Relatório I (Fase anterior à construção) - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas - Parque Eólico da Serra do Oeste
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Linha Elétrica do Parque Eólico de Maunça Cláusulas Ambientais do Cadernos de Encargos (Fase de Construção
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Monitorização da Flora e Vegetação - Parque Eólico de Maúnça
Related public register
14/10/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARMS PT I - Estudo de Impacte Ambiental - Parque Eólico de Maunça
Related public register
15/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND FARMS PT I
Autres liens
Fiche récapitulative
WIND FARMS PT I
Fiche technique
WIND FARMS PT I

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes