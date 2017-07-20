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AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2017 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 22/12/2017
20170333
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 587 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Financing of the promoter's investments in the water and wastewater network of Puglia, Campania and Basilicata over the 2017-2023 period

The project is driven by the need to ensure compliance with the EU and national environmental legislation. The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources, higher ecological quality of surface and groundwater resources, and increased service coverage and quality. Moreover, the project will contribute to climate change adaption and mitigation in a region increasingly affected by droughts and water scarcity. Finally, investments will contribute to stimulate economic growth and employment in less-developed regions of Italy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments in the water and wastewater sector are expected to have positive net environmental and social impact, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Allegati Grafici al S.I.A. - Carovigno Condotta Sottamaria
Date de publication
19 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82369915
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Monitoraggio Ambientale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82601931
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Allegati Grafici - BARI OVEST Wastewater treatment plant
Date de publication
17 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82351229
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Gestione Operativa - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82603884
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Manutenzione - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82607941
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Analisi delle Alternative - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82600882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Elaborati Grafici - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82608043
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Résumé non technique - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - BARI OVEST Wastewater treatment plant
Date de publication
17 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81570238
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Allegato allo Studio di Impatto Ambientale - MONTE SANT’ANGELO Wastewater treatment plant
Date de publication
20 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81582330
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Résumé non technique - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - CAROVIGNO CONDOTTA SOTTOMARIA
Date de publication
20 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81593611
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale del Quadro di Riferimento Programmatico - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82610509
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82605076
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Elaborati Grafici C - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
7 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82830755
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Date de publication
7 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82831447
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY
Date de publication
2 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76969163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Résumé non technique - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica - MONTE SANT’ANGELO Wastewater treatment plant
Date de publication
17 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81603030
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Date de publication
17 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81571908
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - CAROVIGNO CONDOTTA SOTTOMARIA
Date de publication
21 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
81575858
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Geologica - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82607855
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Piano di Ripristino Ambientale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82608044
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
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Union européenne
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Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82600079
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - BARI OVEST Wastewater treatment plant
Date de publication
17 Feb 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82355932
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
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Résumé non technique - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Maglie Wastewater Treatment Plant
Date de publication
6 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82607940
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - EIA for MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
7 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82822575
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale del Quadro di Riferimento Ambientale - MAGLIE Wastewater Treatment Plant
Date de publication
9 Mar 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82609580
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Impianto di Depurazione di Bari Est
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94466032
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
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Résumé non technique - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - Impianto di Depurazione di Bari Est
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94460061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Sintesi Non Tecnica - Condotta Sottomarina
Date de publication
13 Mar 2021
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139458048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale - Impianto di Depurazione San Severo
Date de publication
13 Mar 2021
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139475494
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale - Sintesi Non Tecnica - Impianto di Depurazione San Severo
Date de publication
13 Mar 2021
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139467001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY - Studio di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale - Condotta Sottomarina
Date de publication
13 Mar 2021
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139460272
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AQP-WATER SECTOR UPGRADE SOUTHERN ITALY
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254845326
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170333
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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