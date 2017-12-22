La Banque européenne d'investissement (BEI) et Acquedotto pugliese (AQP) ont signé ce jour un accord de prêt de 200 millions d’EUR qui servira à soutenir le programme d'investissement 2017-2022 du premier opérateur de services intégrés liés à l’eau d’Italie du Sud. L’accord bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi communément appelé « plan Juncker ».

AQP, qui est intégralement détenue par la région des Pouilles, y dessert environ 4 millions d’habitants et 30 000 personnes dans la région voisine de Campanie – soit environ 7 % de la population de l’ensemble du pays. Ces deux régions font partie de l’Italie du Sud, où la modernisation des infrastructures hydriques est essentielle pour améliorer les conditions de vie de la population. Le prêt contribuera à financer des investissements réalisés par AQP tant sur son réseau de distribution d’eau, qui requiert des travaux de remise en état et de modernisation d’envergure, que sur ses installations de traitement des eaux, afin d’augmenter la disponibilité et la qualité de l’eau potable distribuée à la population locale.

Par ses investissements, Acquedotto pugliese vise plus spécifiquement à réduire ses pertes d’eau, à maintenir l’efficacité des installations qu’elle gère, à améliorer la qualité de l’eau, à accroître le volume d’eau disponible par habitant, à étendre les zones couvertes par ses services d’adduction d’eau et d’assainissement et, de manière générale, à se mettre en conformité avec la réglementation nationale et européenne en matière d’environnement.

« Avec ce prêt, nous soutenons un projet phare dans le Mezzogiorno, une région qui, historiquement, occupe une place centrale dans les politiques de prêt de la banque de l’UE, mais qui, ces dernières années, a souffert d’un grave déficit d'investissements, notamment dans le secteur des infrastructures », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la BEI. « De plus, grâce au Plan d'investissement pour l'Europe, la BEI est en mesure d’offrir à Acquedotto pugliese des conditions de financement avantageuses et ainsi de créer une valeur ajoutée financière. »

Karmenu Vella, commissaire européen chargé de l’environnement, des affaires maritimes et de la pêche, a commenté l’opération en ces termes : « L’UE s’emploie à ce que chaque citoyen ait accès à de l’eau potable de grande qualité. Le financement accordé à Acquedotto pugliese au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques contribuera à améliorer la qualité de l’eau potable que boivent plus de quatre millions d’habitants du sud de l’Italie. »