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WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRA

Signature(s)

Montant
35 764 505,7 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 35 764 505,7 €
Aménagement urbain : 3 218 805,51 €
Télécom : 14 305 802,28 €
Transports : 18 239 897,91 €
Date(s) de signature
19/11/2014 : 1 290 987,98 €
29/11/2013 : 1 927 817,53 €
19/11/2014 : 5 737 724,35 €
19/11/2014 : 7 315 598,55 €
29/11/2013 : 8 568 077,93 €
29/11/2013 : 10 924 299,36 €
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WARMINSKO-MAZURSKIE ROADS (FL2012-0606)

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 29/11/2013
20120606
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE
WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 150 million (EUR 36 million)
PLN 560 million (EUR 135 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part financing of multi-sector investment schemes in the Region of Warminsko-Mazurskie.

The project comprises selected elements of the investment programme of the Polish region Warminsko-Mazurskie, which is located in a Convergence region. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: knowledge economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, or may have an impact on an area forming part of the Natura 2000 network. It is a requirement that all the schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRA
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48599147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Paslek - Orneta
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Susz
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219591
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Susz - Ilawa
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219820
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Iława - Sampława
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219973
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Nidzika
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - North Road Modernisation
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220276
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Developement Strategy
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220582
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - S7 EXPRESSWAY (GDANSK-WARSAW-KRAKOW) - Bartoszyce - Ketrzyn - Gizycko
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221103
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - Orneta - Lidzbark Warminski
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221937
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRASTRUCTURE - South West Road Modernisation
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222450
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WARMINSKO-MAZURSKIE REGIONAL INFRA
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130424757
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120606
Secteur(s)
Aménagement urbain
Télécom
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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