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GREEK MOTORWAYS (TEN-T)

Signature(s)

Montant
987 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 987 000 000 €
Transports : 987 000 000 €
Date(s) de signature
18/09/2014 : 300 000 000 €
16/02/2017 : 337 000 000 €
11/11/2013 : 350 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 11/11/2013
20120192
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEK MOTORWAYS (TEN-T)
The Greek State as the grantor of the four concessions
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 650 million
EUR 2000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of priority sections of the Greek Motorway Network (TEN-T), within the investment programme of four concessions to be restructured.

The project will support the Greek PPP motorway programme currently under restructuring by covering eligible items of the public expenditure related to the programme. The exact scope of the project will be defined at appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sections of the project are subject to Annex I of EU Directive 2011/92/EU and Environmental Impact Assessment have been undertaken for all section to be newly constructed and Common Ministerial Decisions (CMD) have been issued. Compliance of the project with the SEA Directive, the EIA Directive, Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (79/409/EEC) will be examined at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEK MOTORWAYS (TEN-T)
Date de publication
14 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54904268
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120192
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GREEK MOTORWAYS (TEN-T)
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123747033
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120192
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
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