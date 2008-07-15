Wienerberger Production Development

Fiche récapitulative
The project concers production development – green field and enhancement of existing plants – in several countries in CEE (Poland, Czech Republic, Lithuania and Hungary), which are within convergence regions of EU.
The project is designed to implement the company’s strategy to consolidate and expand its leading position in the market for traditional construction materials (bricks and tiles). The projects aim to bring more efficient technology and higher environmental compliance with EU and local standards and should result in more sophisticated products in terms of technical properties as well as quality, ease of handling and thermal insulation.
Parts of the project fall under Annex II of Directive 97/11 as amended. EIA screenings are ongoing for the greenfield plants and consultants have been appointed. This will be reviewed during the appraisal, in particular the situation with regard to the exploitation of the quarries. The plants are expected to be built to BAT standards and have limited atmospheric and liquid emissions. The R&D efforts should moreover lead to less environmentally intrusive products
The promoter is a private company operating in the construction sector, which is not covered by EU Directives on procurement.
Manufacturing
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.