Informations générales
Chypre est un donateur de la BEI depuis 2004 et fait partie des membres fondateurs du Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF). Chypre a engagé 2,1 million d’EUR en faveur de ce fonds fiduciaire qui favorise depuis de nombreuses années le développement du secteur privé et le développement des infrastructures dans le voisinage méridional de l’UE. En 2023, Chypre a contribué à hauteur de 1 million d'EUR au fonds EU for Ukraine (EU4U), qui soutient le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.