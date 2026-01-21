La Plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA) est un mécanisme régional de panachage de ressources de l’UE qui vise à combler des déficits de financement critiques en Afrique subsaharienne en soutenant des mesures qui favorisent l’activité économique dans la région.
Financée dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, la PIA vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour des projets d’infrastructures clés et un soutien aux petites entreprises en Afrique subsaharienne. La PIA contribue à mettre en œuvre la stratégie Global Gateway de la Commission européenne et à bâtir des sociétés résilientes face aux chocs climatiques et à d’autres crises.
Fonctionnement
La PIA appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies en Afrique subsaharienne. Elle donne la priorité aux projets qui sont conformes au programme d’investissement Global Gateway en Afrique subsaharienne, en mettant particulièrement l’accent sur les infrastructures (dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports), la santé, l’éducation et les compétences, ainsi que sur les changements climatiques et l’environnement.
Ce dispositif met en commun des aides non remboursables provenant du budget de l’UE pour mobiliser des financements auprès de la BEI, d’institutions financières partenaires et d’investisseurs publics et privés.
La PIA peut soutenir ses clients en leur proposant :
- des subventions à l’investissement,
- une assistance technique,
- des instruments financiers tels que des prêts, des fonds propres et des garanties.
Qui peut en bénéficier ?
La PIA peut appuyer des projets dans les domaines suivants :
- l’énergie,
- l’environnement,
- les technologies de l’information et de la communication,
- l’agriculture,
- le développement du secteur privé,
- le développement social,
- les transports.
Couverture géographique
La PIA est disponible dans les pays suivants :
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
En quoi consiste le panachage de ressources ?
Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont affectées et de renforcer leur impact global sur le développement.
