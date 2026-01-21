Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Plateforme d’investissement pour l’Afrique

Appui au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté

La Plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA) est un mécanisme régional de panachage de ressources de l’UE qui vise à combler des déficits de financement critiques en Afrique subsaharienne en soutenant des mesures qui favorisent l’activité économique dans la région.

Financée dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, la PIA vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour des projets d’infrastructures clés et un soutien aux petites entreprises en Afrique subsaharienne. La PIA contribue à mettre en œuvre la stratégie Global Gateway de la Commission européenne et à bâtir des sociétés résilientes face aux chocs climatiques et à d’autres crises.

  En savoir plus sur le partenariat Afrique-UE et le Fonds européen pour le développement durable Plus

Fonctionnement

La PIA appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies en Afrique subsaharienne. Elle donne la priorité aux projets qui sont conformes au programme d’investissement Global Gateway en Afrique subsaharienne, en mettant particulièrement l’accent sur les infrastructures (dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports), la santé, l’éducation et les compétences, ainsi que sur les changements climatiques et l’environnement.

Ce dispositif met en commun des aides non remboursables provenant du budget de l’UE pour mobiliser des financements auprès de la BEI, d’institutions financières partenaires et d’investisseurs publics et privés.

La PIA peut soutenir ses clients en leur proposant :

  • des subventions à l’investissement,
  • une assistance technique,
  • des instruments financiers tels que des prêts, des fonds propres et des garanties.

Qui peut en bénéficier ?

La PIA peut appuyer des projets dans les domaines suivants :

  • l’énergie,
  • l’environnement,
  • les technologies de l’information et de la communication,
  • l’agriculture,
  • le développement du secteur privé,
  • le développement social,
  • les transports.

Couverture géographique

La PIA est disponible dans les pays suivants :

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, MadagascarMalawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Sélection d’articles

  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 1 juillet 2025

    Pays en développement : de l’importance des connexions

    LeapFrog investit dans les services financiers, les soins de santé et l’énergie propre en faveur de millions de personnes en Afrique et en Asie.

    Transports Santé et sciences de la vie Climat Nigéria Inde Ghana Indonésie Kenya Asie et Pacifique Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 26 novembre 2024

    Des apports en fonds propres pour des résultats concrets

    La Banque européenne d’investissement soutient des projets qui changent la donne au moyen d’investissements en fonds propres dans des fonds d’impact.

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque Transports Actions et fonds d'investissement Taiwan Mozambique Afrique du Sud Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 25 octobre 2024

    Un avenir fait de diversité

    En Mauritanie, une banque locale propose des prêts afin d’améliorer les perspectives d’entrepreneuriat et d’emploi pour les femmes et les jeunes

    Durabilité sociale Youth Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Mauritanie Afrique subsaharienne
  • 15 octobre 2024

    Le financement de la sécurité alimentaire produira d'importants bienfaits

    La faim est une crise mondiale qui nécessite d’urgence des investissements importants. La mise en place de systèmes agroalimentaires durables permet non seulement de réduire la pauvreté et la faim, mais également de créer des emplois, de promouvoir la croissance économique, d’atténuer les inégalités entre les sexes, d’améliorer la santé et de bâtir des communautés plus fortes.

    Entretiens Le Comité de direction Gelsomina VIGLIOTTI Zambie Madagascar Malawi Tunisie Ouganda Voisinage méridional Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international
Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

European Union

IVCDCI – Europe dans le monde

L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde est l’instrument de financement extérieur de l’UE destiné à éliminer la pauvreté et à instaurer un monde plus durable, plus prospère, plus pacifique et plus stable. Les opérations au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde concernent la coopération de l’UE avec tous les pays tiers, à l’exception des bénéficiaires en phase de préadhésion et des territoires d’outre-mer.

BEI Monde

Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

En quoi consiste le panachage de ressources ?

Le panachage de ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont affectées et de renforcer leur impact global sur le développement.

Nos mécanismes de panachage de ressources

La Banque européenne d’investissement met en œuvre des opérations de panachage de ressources dans le monde entier au moyen de quatre mécanismes d’investissement régionaux et d’autres dispositifs de panachage thématiques.

