La Plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA) est un mécanisme régional de panachage de ressources de l’UE qui vise à combler des déficits de financement critiques en Afrique subsaharienne en soutenant des mesures qui favorisent l’activité économique dans la région.

Financée dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde, la PIA vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour des projets d’infrastructures clés et un soutien aux petites entreprises en Afrique subsaharienne. La PIA contribue à mettre en œuvre la stratégie Global Gateway de la Commission européenne et à bâtir des sociétés résilientes face aux chocs climatiques et à d’autres crises.

