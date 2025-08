Co-investissements directs en fonds propres

Nous procédons à des co-investissements directs dans certaines des jeunes pousses et entreprises en expansion les plus performantes d’Europe pour les aider à déployer leur plein potentiel. Nous entendons ainsi maximiser notre impact sur la réalisation des priorités fondamentales de l’UE comme l’action en faveur du climat et les technologies de rupture. Ces interventions se déroulent toujours en partenariat avec des fonds et des partenaires d’investissement de premier rang qui bénéficient du soutien du FEI.

Le Groupe BEI, par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), investit de longue date dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement de toute l’Europe. Il co-investit également de manière sélective avec certains de ces fonds dans des entreprises hautement innovantes spécialisées dans les sciences de la vie, les technologies de l’information et de la communication (TIC), les infrastructures et les énergies renouvelables, ainsi que dans les technologies industrielles. Il peut s’agir d’entreprises en phase de démarrage ou en phase d’expansion et d’internationalisation.

Aujourd’hui, l’activité de co-investissement du Groupe BEI se présente comme suit :

Mécanisme de co-investissement BEI-FEI dans le domaine de l’intelligence artificielle

Le Mécanisme de co-investissement BEI-FEI dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) est une enveloppe dotée de 150 millions d’euros qui sera déployée sous forme de co-investissements en fonds propres dans des entreprises opérant dans le domaine de l’IA. Cliquez ici pour en savoir plus et soumettre votre demande.

Co-investissements avec des institutions nationales de promotion économique (INPE)

La BEI et les INPE et (ou) les banques européennes gèrent des programmes de cofinancement spécifiques pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces programmes sont disponibles dans certains États membres de l’UE.

Co-investissements avec des fonds de capital-risque industriel

La BEI noue des partenariats avec des fonds d’investissement et des fonds de capital-risque industriel pour mettre en œuvre des projets de co-investissement dans les domaines des sciences de la vie, des TIC et des technologies industrielles comme les biotechnologies ou la cybersécurité.

Co-investissements avec des fonds axés sur les infrastructures et le climat

La BEI co-investit dans des projets ciblés aux côtés de gestionnaires de fonds soutenus par le FEI dans le cadre de son volet Fonds pour le climat et les infrastructures.

Mécanisme de co-investissement pour les technologies propres

Le mécanisme de co-investissement pour les technologies propres est une enveloppe de 200 millions d’euros ciblant des co-investissements en fonds propres dans les PME et les ETI européennes qui innovent dans le domaine des technologies propres. L’objectif est de promouvoir l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. Cliquez ici pour en savoir plus et soumettre votre demande.