Le premier tronçon de 5,5 km de l’autoroute Niš-Merdare a été inauguré aujourd’hui par le président de la République de Serbie, Aleksandar Vučić, et l’ambassadeur de l’Union européenne en Serbie, Emanuele Giaufret, en présence de représentants de BEI Monde, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et de ministres serbes. Le contrat relatif à ce premier tronçon de l’autoroute a été signé en septembre 2021, lors de la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Une fois achevée, la nouvelle autoroute réduira de moitié le temps de trajet entre Niš et Merdare tout en augmentant les capacités et la sécurité routières. Projet phare du plan économique et d’investissement, cet axe permettra une liaison plus rapide entre les pays de la région et l’Union européenne, contribuant ainsi à la coopération économique et au développement de zones du sud et du centre de la Serbie. »

Ce projet devrait coûter environ 650 millions d’EUR au total. Le coût du tronçon Niš-Pločnik de 33 km est estimé à 255 millions d’EUR ; il sera en partie financé par une subvention de plus de 40 millions d’EUR consentie par l’Union européenne au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Plus de 180 millions d’EUR seront prêtés à des conditions favorables par BEI Monde et la BERD, le solde étant fourni par l’État serbe. Le tronçon Pločnik-Merdare de 40 km sera construit au cours de la deuxième phase du projet.

Emanuele Giaufret, ambassadeur de l’UE en Serbie : « Nous voulons que ce projet contribue à la paix et à la stabilité dans la région en assurant de meilleures liaisons entre le sud de la Serbie et le réseau routier des Balkans occidentaux et en permettant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux de Niš à Tirana et Durrës, via Pristina. »

L’autoroute E-80 Niš-Merdare, aussi connue sous le nom d’« autoroute de la paix », fait partie de l’axe routier reliant la Bulgarie à la mer Adriatique au niveau de l’Albanie ; elle revêt donc une dimension régionale plus large.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises (PME), l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis qu’elle déploie ses activités dans le pays, elle a mis en œuvre plus de 7,2 milliards d’EUR d’investissements pour soutenir les PME et rénover les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs. Pour de plus amples informations sur les projets que la BEI soutient en Serbie, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/fr/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm.