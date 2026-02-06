Réseaux de chaleur : le développeur belge KARNO va bénéficier d’une subvention européenne pour développer 82,5 millions d’euros d’investissements décarbonés.

« ELENA soutient des projets d’efficacité énergétique en Belgique depuis 2013, principalement dans les bâtiments, résidentiels ou non.

Le projet EU4H de Karno permet à ELENA de compléter ces actions avec un soutien complètement dédié au développement des réseaux de chaleur en Belgique et au Luxembourg.

Ces réseaux permettent non seulement de décarboner la chaleur, mais également de l’électrifier contribuant ainsi à la sécurité énergétique du pays. »

Grégory Meys, cofondateur de KARNO Grégory Meys

« La chaleur représente aujourd’hui 60 % des émissions de CO₂ dans les zones urbaines, et pourtant elle reste largement dépendante du gaz. Notre ambition est de structurer des infrastructures durables, ouvertes et compétitives, capables de valoriser les ressources renouvelables locales à grande échelle.

Le subside d’ELENA, sur un horizon de trois ans, nous permet d’accélérer le développement simultané de plusieurs réseaux et de passer d’une logique de projets isolés à une véritable dynamique industrielle, maîtrisée et contrôlée par les autorités publiques. »

La Banque européenne d’investissement, ELENA et InvestEU

Les services de conseil de la BEI constituent un rouage essentiel de l’ambition qu’a le Groupe Banque européenne d’investissement de développer les marchés, de renforcer les capacités et de soutenir des projets à fort impact. Le programme ELENA (European Local ENergy Assistance) est une initiative conjointe de la Banque européenne d'investissement et de la Commission européenne visant à promouvoir les investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les bâtiments et les transports.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

La situation en Belgique.

La Belgique accuse un retard par rapport à ses voisins en matière de chaleur décarbonée. Aujourd’hui, moins de 1% de nos besoins en chaleur sont couverts par des réseaux de chaleur. L’objectif européen pour la Belgique est d’atteindre 10 % d’ici 2030, avec une ambition à long terme de faire transiter 45 % de l’énergie thermique par ces réseaux à l’horizon 2050.

La France affiche de bien meilleurs résultats dans ce domaine, ayant fait passer sa part de 1 % à 18 % en seulement dix ans. Dans les pays nordiques, l’intégration de ces réseaux est encore plus avancée : à Copenhague, par exemple, plus de 90 % de la chaleur est distribuée via ce type d’infrastructure.

Ce retard, loin d’être un handicap, représente aussi une opportunité : celle de tirer les enseignements des expériences menées à l’étranger et d’identifier les meilleures pratiques pour développer efficacement nos propres réseaux de chaleur.

Une approche intégrée et un modèle éprouvé.

L’approche de Karno couvre l’ensemble du cycle de vie du projet :

1.Approvisionnement : identification des consommateurs adéquats et des sources d’énergie appropriées (géothermie, aquathermie, énergie thermique des rivières, chaleur fatale, etc.).

2.Développement et construction du projet.

KARNO intervient dans l’ensemble des secteurs (tertiaire, industriel et public), avec pour objectif de répondre aux besoins thermiques de chaque client. Nous travaillons sur tous types de bâtiments, dont environ la moitié concerne des constructions neuves, l’autre moitié portant sur des projets de rénovation ou des bâtiments existants. Le principal défi aujourd’hui est de décarboner les systèmes énergétiques thermiques des bâtiments existants.

3. Organisation et gestion de l’impétrant durant toute sa durée de vie.

Des chantiers emblématiques en cours qui incarnent la décarbonation de la chaleur.



1. Kuebebierg, Luxembourg

Premier réseau thermique urbain 100 % décarboné à grande échelle en Europe

Le projet du district de Kuebebierg constitue aujourd’hui la référence européenne en matière de réseaux de chaleur décarbonés. Attribué par le Fonds Kirchberg au consortium KARNO – Cordeel – Hydrogaz (KCH), ce réseau couvrira 33 hectares et fournira de l’énergie thermique à 3 500 logements, écoles et maisons de repos, soit environ 8 000 habitants.

L’infrastructure repose sur 21 hubs géothermiques combinant géothermie profonde et pompes à chaleur haute efficacité. Ce projet, le plus important jamais remporté par KARNO, valide à grande échelle son modèle techno-économique fondé sur la régulation, la compétitivité et l’adaptabilité aux besoins des usagers. Il constitue également un catalyseur pour le déploiement international de ce modèle.

2. Be.SHARE – Parc Maximilien, Bruxelles

Le parc urbain comme réservoir énergétique

Dans le cadre du projet Be.SHARE, KARNO apporte son expertise à un réseau de chaleur et de froid bas carbone développé autour du Parc Maximilien. Un système de géothermie peu profonde transforme le sous-sol du parc en réservoir énergétique : la chaleur est stockée en été et restituée en hiver, tandis que le système fournit également du refroidissement en période estivale. Ce réseau alimentera à terme des immeubles de bureaux, des bâtiments mixtes et des logements sociaux du Quartier Nord, contribuant à la réduction des émissions de CO₂ et à la baisse des factures énergétiques.

3. Namur - ENHAIVE

La capitale Wallonne à l’heure du chauffage résidentiel décarboné



Réalisé par Thomas & Piron et UNIBRA, le parc immobilier d'Enhaive s'appuie sur une solution énergétique décarbonée : un réseau thermique de cinquième génération alimenté par géothermie ouverte. Ce dispositif performant permet de mutualiser les besoins en chauffage et en refroidissement entre les 391 logements et l'école du site, créant ainsi un écosystème durable où l'énergie est partagée intelligemment pour minimiser l'empreinte carbone du quartier.

4. Charleroi – Aerospacelab / Sambrinvest

La plus grande installation géothermique de Wallonie pour l’industrie du futur

À Charleroi, KARNO participe à la décarbonation de l’industrie avec le champ de sondes géothermiques le plus important de Wallonie : 93 sondes installées à 140 mètres de profondeur pour alimenter la « Mégafactory » d’Aerospacelab. Ce projet démontre que la géothermie peut répondre aux besoins thermiques de sites industriels de haute technologie, tout en soutenant la réindustrialisation bas carbone.

5. Liège – MontLégia et LégiaPark

La géothermie au service du logement et de la santé

Le projet MontLégia fournit déjà de la chaleur géothermique à près de 100 appartements, avec des extensions prévues vers LégiaPark et d’autres développements. En collaboration avec le promoteur D2B et le constructeur Thomas & Piron, et avec le soutien du SPW Énergie, ce projet illustre la capacité des réseaux de chaleur à tenter de se développer afin d’accompagner la transformation des pôles hospitaliers et résidentiels.

6. Jodoigne - Matexi

Premier réseau de chaleur géothermique pour un lotissement privé en Belgique

À Jodoigne, KARNO développe le premier réseau de chaleur géothermique de la commune pour 140 logements. Avec le soutien du SPW Énergie, ce projet marque une étape importante pour les villes moyennes wallonnes, démontrant que la décarbonation de la chaleur n’est pas réservée aux grandes métropoles.

7. Fleurus

Chaleur renouvelable issue de la biométhanisation

À Fleurus, un réseau de chaleur urbain à haute température (85°C–65°C) alimente 120 logements et le nouveau bâtiment de l’administration communale. En collaboration avec Cinergie, l’intercommunale CENEO et la commune de Fleurus, la chaleur est produite à partir d’une unité de biométhanisation locale, illustrant la complémentarité entre réseaux thermiques et valorisation des déchets organiques.

8. Nivelles

Réseaux de chaleur dans les parcs d’activités économiques

Deux réseaux de chaleur sont en développement dans des parcs d’activités économiques à Nivelles. Ces projets démontrent l’intérêt du modèle régulé pour mutualiser les besoins énergétiques des entreprises et améliorer la compétitivité des zones économiques tout en réduisant leur empreinte carbone.

9. Brugelette – Pairi Daiza ouvre son dixième monde : Edenya

La décarbonation au service de la biodiversité et des parcs animaliers et de loisirs

À Pairi Daiza, KARNO a conçu un système de chauffage durable pour Edenya, la plus grande serre tropicale jamais construite. Sur quatre hectares, un climat équatorial stable est maintenu grâce à une solution bas carbone, réduisant drastiquement l’impact environnemental tout en soutenant la mission de conservation du parc. Ce système s’appuie notamment sur la géothermie de moyenne profondeur et puise la chaleur à environ 100 mètres sous terre. La température naturelle atteint en moyenne 14 °C avec un gain de 3 °C tous les 100 mètres supplémentaires. En utilisant cette source inépuisable et propre, Edenya pourra maintenir une ambiance tropicale quelle que soit la saison, sans recourir à des combustibles fossiles. Un projet rendu possible grâce à notre collaboration avec le bureau d’études Resolia et avec le soutien du SPW Énergie.

10. Anderlecht, Bruxelles

Réseau de chaleur et de froid de cinquième génération

À Anderlecht, KARNO développe un réseau de chaleur et de froid de cinquième génération alimenté par géothermie. Le projet dessert 160 logements résidentiels, 1 000 m² de surfaces tertiaires et 500 m² d’espaces communautaires. Ce type de réseau, à basse température, illustre la capacité des infrastructures régulées à s’intégrer finement dans le tissu urbain dense tout en offrant chauffage et refroidissement avec une empreinte carbone minimale.

KARNO

KARNO

©KARNO

Télécharger original KARNO

KARNO

©KARNO

Télécharger original KARNO

KARNO

©KARNO

Télécharger original KARNO

KARNO

Photographe: KARNO

©KARNO

Télécharger original KARNO

KARNO

Photographe: KARNO

©KARNO

Télécharger original