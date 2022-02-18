Une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduite par la vice-présidente Gelsomina Vigliotti, a assisté à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Jakarta (Indonésie), afin de contribuer à l’élaboration de la réponse du G20 à deux grands défis économiques : la crise sanitaire et les changements climatiques.

Placée sous la devise « Se rétablir ensemble, récupérer plus fort », cette réunion de deux jours a réuni des responsables financiers des 20 plus grandes économies de la planète afin qu’ils échangent sur les questions économiques mondiales ainsi que sur les moyens de renforcer l’architecture mondiale de la santé et d’assurer la gestion efficace de toute future crise sanitaire mondiale similaire à la pandémie de coronavirus.

Les ministres des finances, les gouverneurs des banques centrales et les représentants des principales banques multilatérales de développement, dont la BEI, ont cherché à développer une approche commune de divers domaines : économie mondiale, santé, inclusion financière, finance durable et infrastructures.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Aux côtés d’autres banques multilatérales de développement, la BEI joue un rôle essentiel dans la mise en place de solutions efficaces aux grands défis actuels – l’action pour le climat, la reprise post-COVID-19 et la transition verte de l’économie. Les banques multilatérales de développement peuvent fournir un financement à long terme et un soutien technique, et surtout, constituer un lien crucial entre le secteur public et les investisseurs privés. En tant que présidente, cette année, du groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement, la BEI s’efforcera d’orienter ces institutions de manière à aider la présidence indonésienne du G20 à atteindre son objectif “Se rétablir ensemble, récupérer plus fort” et à garantir un avenir vert et durable aux générations futures. »

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds à l’appui de projets relatifs à l’action pour le climat ; c’est une pionnière en matière d’instruments financiers innovants et axés sur l’écologie, qui possède des dizaines d’années d’expérience dans le financement de projets d’infrastructure au sein de l’Union européenne et dans le monde entier. Elle a ainsi pu mettre sa vaste expérience et son savoir-faire hors du commun au service de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20.

Sunita Lukkhoo, cheffe de la représentation régionale pour l’Asie du Sud-Est, et Pedro De Lima, chef de la représentation permanente de la BEI à Washington, agissant en qualité de « sherpa » de la BEI au G20, faisait également partie de la délégation de la Banque à cette réunion.

Les investissements dans les infrastructures doivent soutenir l’action climatique

La vice-présidente Vigliotti a également contribué au débat sur l’architecture financière internationale, la finance durable et les investissements dans les infrastructures.

S’exprimant dans le cadre de la table ronde sur les infrastructures, Mme Vigliotti a déclaré : « Les investissements dans les infrastructures constituent une partie essentielle de l’ADN de la BEI. En tant que banque de l’UE, la BEI s’est donné pour priorité absolue d’investir dans des transports plus propres, les réseaux numériques, l’efficacité énergétique et l’aménagement urbain durable. L’activité de prêt de la Banque dans les zones urbaines englobe également la réalisation d’infrastructures sociales, de logements abordables et de bâtiments publics clés. Sur cette base, et en s’appuyant sur ses opérations, la BEI est prête à poursuivre sa coopération avec le G20 dans le domaine des infrastructures. »

La BEI est prête à soutenir l’Indonésie en matière d’action climatique

Au cours de la réunion, la délégation de la BEI a rencontré la ministre indonésienne des finances, Sri Mulyani Indrawati, pour discuter des futures opérations de la Banque dans le pays et du soutien apporté au G20. Le Groupe BEI appuie l’appel lancé par le président indonésien Joko Widodo en faveur de la transition de son pays vers une économie verte durable. La BEI cherche à soutenir les investissements en faveur de l’action pour le climat en Indonésie dans le cadre de l’Équipe Europe et par l’intermédiaire de BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au développement.

Pour donner suite à la déclaration du président Widodo lors du sommet « One Ocean » qui s’est tenu en France au début du mois, le Groupe BEI souhaite appuyer, dans le cadre de son initiative Clean Ocean, l’ambition indonésienne en matière de zones marines protégées et de réduction des déchets plastiques.

En tant que premier bailleur de fonds au monde à l’appui de projets de foresterie, la BEI est également prête à soutenir les plans de l’État indonésien visant à remettre en état, d’ici 2024, quelque 600 000 hectares de mangroves dégradées – des écosystèmes vitaux qui contribueront à lutter efficacement contre les changements climatiques.

Au G20, la BEI préside le groupe des dirigeants de banques multilatérales de développement

Cette année, Werner Hoyer, président de la BEI, assurera au G20 la présidence du groupe des dirigeants de banques multilatérales de développement. La BEI aura ainsi l’occasion de continuer à travailler avec ces institutions en vue de déployer rapidement des solutions efficaces pour financer des projets favorisant la lutte contre les changements climatiques et une reprise verte post-COVID-19.

Le président Hoyer est également à la tête du D20-Club des investisseurs de long terme (D20-LTIC), qui regroupe les principales institutions financières mandatées par des pays du G20.

La BEI au G20 en 2022

Tout au long de l’année 2022, la BEI participera à diverses réunions ministérielles et de travail organisées par la présidence indonésienne du G20 – s’agissant notamment du volet financier – afin d’offrir le point de vue d’une banque multilatérale de développement sur les questions essentielles.

S’appuyant sur le Dialogue du G20 entre investisseurs dans les infrastructures de l’année dernière, le D20-LTIC, conduit par le président Hoyer, contribuera à la deuxième conférence des investisseurs dans les infrastructures prévue à Jakarta les 14 et 15 juillet 2022, en étroite coopération avec la présidence indonésienne du G20.

Édition 2022 de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales

Lancé en 1999 sous forme de réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales, le G20 s’est transformé en un sommet annuel accueillant les chefs d’État et de gouvernement.

La présidence du G20 est assurée pour un an à tour de rôle par l’un de ses membres ; le pays qui assure la présidence travaille avec son prédécesseur et son successeur, formant ainsi une troïka, en vue d’assurer la continuité des travaux. L’Italie, l’Indonésie et l’Inde sont les pays qui constituent la troïka actuelle.