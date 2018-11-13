Town Hall meeting with EIB President, the College of Staff Representatives and Personnel.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, a prôné une évolution plus rapide vers l’achèvement du marqué unique européen.

Dans le cadre d’un discours liminaire prononcé à une conférence de haut niveau organisée par le Centre européen de stratégie politique sur le marché unique en tant que moteur de l’investissement en Europe, le président Hoyer a souligné que : « Parallèlement aux promesses de paix et de solidarité, le marché unique reste le plus grand succès du projet européen. Sa réalisation graduelle a été un puissant moteur de prospérité.

Il représente également l’un des pôles d’attraction majeurs des investisseurs étrangers et contribue au pouvoir d'influence de l’UE dans le monde, comme on a pu l’expérimenter à de nombreuses reprises dans le cadre de nos relations internationales ... Étendre l’envergure du marché unique aiderait l’Europe à tenir ses promesses de croissance inclusive et de prospérité, en renforçant la cohésion et l’innovation dans toutes les régions de l’Union. »

Un accélérateur de croissance hors pair

Lors de son allocution, Werner Hoyer a réfuté les préoccupations formulées par certains observateurs, selon lesquelles les fruits mûrs du marché unique ont déjà été récoltés. « L’achèvement du marché unique numérique, a-t-il affirmé, serait, par exemple, un accélérateur de croissance de premier ordre, notamment en raison de son impact sur la croissance de la productivité » car la majorité des produits et services numériques affichent des coût de production marginaux proches de zéro.

« Si nous pouvons les offrir sur un marché plus étendu, nous en tirerons des bénéfices évidents, a-t-il poursuivi, et l’efficacité réduite des divers secteurs de nos infrastructures, s’agissant notamment d'énergie, de transports et de santé, pourrait être stimulée si nous levions les barrières qui subsistent à l’offre de produits et services numériques dans l’ensemble de l’UE. »

Se sont également exprimés lors de cette manifestation : Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l’emploi, à la croissance, à l’investissement et à la compétitivité et Günther Oettinger, commissaire européen chargé du budget et des ressources humaines.

Ohne Investitionen sieht es für die EU schlecht aus Invité du journal Die Welt, le président de la BEI, Werner Hoyer, préconise d'utiliser le marché intérieur européen comme un moteur pour les investissements.

