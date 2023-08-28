La semaine dernière, le président Hoyer a rencontré des partenaires de l’ONU à New York. Il a souligné que la Banque européenne d’investissement (BEI) jouera son rôle pour accroître l’efficacité et les volumes des financements consacrés à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et à la réponse à l’urgence climatique.

Cette visite intervient en amont de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) prévue à la mi-septembre, au cours de laquelle l’ONU appellera à une intensification des mesures d’urgence à l’échelle mondiale et proposera un train de mesures de relance des ODD accompagné d’un programme d'accélération de l’action climatique.

Le président Hoyer a rencontré António Guterres, secrétaire général de l’ONU, pour réitérer l’engagement de la BEI en faveur d’un partenariat « les yeux dans les yeux » avec la famille de l’ONU et de la réalisation des ODD, qu’il a comparés à « une boussole qui oriente toutes nos actions ».

Les deux hommes ont évoqué un large éventail de sujets : le défi que constitue la réforme de l’architecture financière internationale, les mesures que la BEI et BEI Monde – sa nouvelle branche axée sur le développement – prennent pour soutenir les pays vulnérables aux changements climatiques, ainsi que le fort engagement de la Banque en faveur des pays du Sud, aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé.

L’AGNU entame ses travaux le 18 septembre. Dans ce cadre, le secrétaire général organise deux sommets spéciaux et une série de réunions de haut niveau auxquels assistera une délégation de la BEI, conduite par le président Hoyer et le vice-président Ambroise Fayolle. Le sommet 2023 sur les ODD devrait constituer la pièce maîtresse de l’AGNU.

Toujours la semaine dernière, plusieurs autres rencontres bilatérales importantes se sont déroulées, notamment avec Paula Narváez, la nouvelle présidente du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). L’ECOSOC est un des six organes principaux de l'ONU. Il supervise et coordonne les travaux de nombre des grandes contreparties de la BEI au sein de l’ONU. Le président Hoyer est l’un des premiers interlocuteurs externes qu'a rencontrés Paula Narváez depuis sa nomination. Il l’a assurée du soutien qu’apporte la Banque à sa présidence, tout en soulignant le rôle de chef de file que joue la BEI dans des domaines tels que le financement de l’action climatique et de la réalisation des ODD, ainsi que la création et la mise en œuvre d'instruments innovants de panachage de ressources et d’atténuation des risques en vue de mobiliser les investisseurs privés.