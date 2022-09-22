Dans un entretien qu’il a récemment accordé à Bloomberg TV à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies et de la Semaine du climat de New York, le président de la BEI, Werner Hoyer, s’est exprimé sur la crise actuelle de l’énergie et les efforts visant à faire progresser les énergies renouvelables et les infrastructures. Le président Hoyer, qui répondait aux questions des présentateurs Alix Steel et Guy Johnson sur la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie, a déclaré : « Nous devons maintenir le cap sur la décarbonation ». Selon ses termes, la décarbonation nécessite de faire une part bien plus large à l’innovation, au développement et au climat. « Loin d’être un luxe, la décarbonation est un impératif si nous voulons garder notre planète en vie. »