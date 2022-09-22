La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement d’Amérique latine et des Caraïbes (CAF) se sont engagées dans une étape importante vers l’intensification de la coopération internationale au développement, en signant un protocole d’accord ce jour, dans le cadre de la réunion de haut niveau avec les ministres des finances de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) et des institutions financières œuvrant dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, avant la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) organisée à Séville.