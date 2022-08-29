Une délégation de la BEI conduite par son président Werner Hoyer, avec la participation des vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros, s’est rendue à Washington DC les 25 et 26 août pour des réunions de haut niveau avec l’administration américaine, des institutions multilatérales de développement et des groupes de réflexion de premier plan sur l’action climatique et la prochaine COP27 (6-18 novembre en Égypte), la transition énergétique, la reconstruction de l’Ukraine et les perspectives économiques mondiales suite à la guerre dans ce pays.

Le premier jour de la visite a été consacré à des réunions bilatérales avec des responsables du Trésor américain et du département d’État. Le président Hoyer et la délégation de la Banque ont également rencontré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, ainsi que des représentants de la Banque mondiale et d’autres institutions de développement. Le second jour, lors d’un débat sur la situation en Ukraine au CSIS (Centre for Strategic and International Studies), le président et la délégation de la BEI ont expliqué le rôle que joue la Banque à l’appui de l’Ukraine en partenariat avec d’autres institutions de l’UE, des institutions financières internationales et le secteur privé. Werner Hoyer et la délégation de la BEI ont conclu leur visite de deux jours par un échange fructueux avec Makhtar Diop, directeur général et premier vice-président de la Société financière internationale (IFC), sur la manière d’accroître le financement en faveur de l’adaptation au changement climatique et de l’hydrogène vert, entre autres sujets.

Les réunions à Washington DC ont donné lieu à des échanges de vues fructueux sur des sujets importants en matière de développement, dans la perspective de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) et de la Climate Week NYC (19‑25 septembre), à laquelle le président Hoyer et une délégation de la BEI assisteront comme chaque année. Assurant cette année la présidence du groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement (BMD), la BEI est profondément engagée dans le renforcement de la coopération internationale entre les institutions multilatérales de développement, faisant d’elles une force motrice dans l’action climatique, la transition énergétique, la sécurité alimentaire et le soutien à la reconstruction de l’Ukraine.

Pour en savoir plus sur la visite du président Hoyer à Washington DC, consultez son compte Twitter : @wernerhoyer