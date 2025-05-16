Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, explique comment l’Europe peut tirer parti du chaos provoqué par Donald Trump et annonce une aide financière massive pour le secteur technologique.

©Liam MCEVOY / EIB

Entretien mené par Carsten Volkery (publié initialement en allemand par Handelsblatt)

La Banque européenne d’investissement (BEI) lance une nouvelle initiative visant à combler le déficit d’investissement de l’Europe par rapport aux États-Unis. Objectif : fournir 70 milliards d’euros de financements destinés aux start-up d’ici à 2027. Cette démarche encouragera les investisseurs privés à s’engager dans des projets et devrait permettre de mobiliser jusqu’à 250 milliards d’euros d’investissements pour le secteur technologique européen.

« Il s’agit du plus grand programme jamais mis en œuvre pour soutenir spécifiquement l’innovation et le leadership technologique européens », a déclaré à Handelsblatt Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. L’objectif, a-t-elle expliqué, est de financer des projets de recherche et des entreprises « de l’idée initiale à l’introduction en Bourse ».

Il s’agit également de soutenir la sortie des fondateurs d’entreprises et des investisseurs en capital-risque, qui vendent souvent leurs participations à des investisseurs américains, qui ont les moyens de les acheter. À l’avenir, la BEI pourrait aider les entreprises de l’UE à acquérir des start-up prometteuses afin d’éviter que les technologies ne soient vendues hors d’Europe.

Lancement de la plateforme TechEU cette année

La plateforme TechEU de la BEI, dont le lancement est prévu avant la fin de l’année, est conçue pour fournir aux chercheurs et aux entreprises un guichet unique pour tous leurs besoins de financement. Selon Nadia Calviño, le soutien de l’UE « gagnera en volume, rapidité et simplicité ». La BEI collaborera étroitement avec la Commission européenne, et des banques nationales de promotion économique telles que la KfW en Allemagne pourraient également participer à l’initiative. Le projet doit encore être approuvé par le Conseil des gouverneurs de la Banque, qui est composé des ministres des finances des 27 États membres de l’UE. La présidente du Groupe BEI leur a présenté ses réflexions lors d’une réunion des ministres des finances qui s’est tenue mardi à Bruxelles et espère une décision positive en juin. Elle voit également une occasion à saisir dans la politique économique erratique du président américain Donald Trump et dans l’incertitude qu’elle a causée : « La situation actuelle aux États-Unis offre à l’Europe l’occasion d’attirer des talents, des investissements et des capitaux. Nous constatons un vif intérêt pour l’Europe de la part des investisseurs internationaux. »

Les chercheurs américains craignent une fuite des cerveaux

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, l’administration américaine a massivement réduit le financement de la recherche dont bénéficiaient des institutions telles que les universités d’élite de Harvard et de Columbia. Des chercheurs américains mettent déjà en garde contre une fuite des cerveaux alors que des scientifiques de premier plan quittent le pays. L’ancien président du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Leo Rafael Reif, a écrit dans le magazine Foreign Affairs que l’administration Trump semblait déterminée à détruire l’un des principaux atouts des États-Unis. Les récentes coupes dans le financement des universités, écrit-il, risquent de « tarir une source cruciale de nouvelles idées pour l’industrie et l’armée ». Nadia Calviño souligne que dans l’environnement géopolitique actuel, l’Europe est un « havre de stabilité, de clarté et de confiance ». C’est précisément ce que recherchent les investisseurs. La BEI est également la seule banque multilatérale de développement dont les actionnaires sont les États membres de l’UE. « Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes incertitudes que les autres banques multilatérales de développement », précise-t-elle. Cela renforce le rôle de la BEI à l’échelle internationale. La mission de la Banque consiste à soutenir les objectifs de politique publique de l’UE. Elle mobilise des investissements privés en n’offrant qu’un financement partiel aux projets. Ce faisant, elle attire des co-investisseurs des secteurs public et privé. L’année dernière, elle a prêté 89 milliards d’euros et prévoit de mettre 95 milliards d’euros à disposition cette année.

Le plus grand pourvoyeur de capital-risque d’Europe

Au-delà des garanties et des prêts, la BEI prend également des participations dans des entreprises. Plus grande pourvoyeuse de capital-risque d’Europe, elle est aussi sa principale fournisseuse de prêts d’amorçage-investissement. Les différents programmes de financement de l’UE pour les chercheurs et les jeunes pousses seront prochainement rassemblés sur la nouvelle plateforme TechEU. Dès lors, chaque projet ne devra être instruit qu’une seule fois. Le rôle de premier plan joué par la BEI dans le financement en capital-risque montre à quel point les marchés européens des capitaux privés sont insuffisamment développés. Nadia Calviño affirme que cette nouvelle initiative vise à favoriser l’essor de l’écosystème du capital-risque privé en Europe. L’espoir est que, à terme, les start-up européennes ne soient plus contraintes d’aller chercher aux États-Unis les capitaux dont elles ont besoin pour leur phase de croissance. Cependant, des voix critiques accusent la BEI d’être trop prudente dans son approche de l’investissement. Dans son rapport sur la compétitivité de l’UE publié l’année dernière, Mario Draghi, conseiller spécial de l’UE, invitait la Banque à prendre davantage de risques pour favoriser l’innovation de rupture.

La BEI prendra plus de risques